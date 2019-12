I henhold til lov om kapitalmarkeder § 30 skal det hermed meddeles, at Jyske Bank pr. 9. december 2019 har fået meddelelse om, at Massachusetts Financial Services Company (MFS), 111 Huntington Avenue, Boston, MA 02199-7618, United States, den 5. december 2019 havde en beholdning af aktier i Jyske Bank A/S på 3.849.761 stk. á nominelt 10 kr., svarende til 4,91% af den samlede aktiekapital.

