Le plus important contrat ferroviaire jamais attribué en Australie-Occidentale

Alstom va produire et maintenir localement les trains Série C de PTA destinés au réseau ferroviaire en pleine expansion de Perth

10 décembre 2019 – Alstom a signé avec PTA, l’autorité de transport public d’Australie-Occidentale, un contrat de fabrication et d’entretien de la nouvelle génération de trains Série C destinés au réseau ferroviaire en pleine expansion de Perth.

Dans le cadre de ce contrat de près de 800 millions d’euros (1,3 milliards de dollars australiens), Alstom assurera la conception, la fourniture, la fabrication, les essais et la mise en service de 41 trains électriques à 6 voitures et de 2 trains diesel à 3 voitures. Cette prestation sera complétée par 20 ans de maintenance pour les trains électriques ainsi que par des services d’assistance à l’entretien pour les trains diesel. La moitié du marché sera réalisée localement.

Les trains seront fabriqués sur le site d’assemblage de PTA à Bellevue, et livrés sur une période de 7 ans qui débutera en 2022. Le contrat prévoit la possibilité de fabriquer 30 trains supplémentaires, ainsi que deux options de 5 + 5 années de maintenance.

« Le projet METRONET offre à l’Australie-Occidentale une opportunité unique d’anticiper la future croissance de Perth tout en revitalisant son industrie manufacturière ferroviaire, en créant des emplois, en investissant dans les infrastructures et en soutenant les chaînes de fabrication et d’approvisionnement locales », a déclaré Ling Fang, Senior Vice Présidente d’Alstom pour la région Asie Pacifique. « Nous sommes fiers d’avoir remporté ce contrat et impatients de coopérer avec l’État d’Australie-Occidentale pour mener à bien ce projet majeur. »

Le projet verra le transfert de technologies ferroviaires et de procédés de fabrication de dernière génération vers l’Australie-Occidentale, avec l’installation en Australie de sites de production et de maintenance de trains de très haute technologie. Alstom dispensera des programmes accélérés de formation et de développement des compétences par le biais de partenariats dédiés mis en œuvre avec des instituts comme TAFE ou d’autres organismes de formation locaux ; favorisant ainsi l’éclosion d’une nouvelle génération de professionnels qualifiés dans la fabrication ferroviaire. Le projet génèrera 120 emplois en Australie-Occidentale, dont 15 % seront réservés à des apprentis et des travailleurs aborigènes.

Alstom fournira une solution innovante et entièrement intégrée de matériel roulant et d’entretien basée sur la plateforme X’Trapolis dont la fiabilité n’est plus à démontrer. Les trains Série C offrent une capacité accrue et un meilleur confort aux passagers grâce à des solutions avancées et éprouvées garantissant des niveaux de performance, de fiabilité et de sécurité irréprochables. Ces trains, qui afficheront un meilleur rendement énergétique, pourront être mis à niveau tout au long de leur vie opérationnelle. Ils pourront transporter près de 1 200 voyageurs et seront équipés de trois portes doubles par voiture, pour une meilleure fluidité de circulation.

L’entretien des trains Série C sera assuré au dépôt Nowergup de PTA, avec les outils innovants de maintenance prédictive HealthHub™ d’Alstom ; le niveau de performance et de fiabilité des véhicules sera ainsi optimisé tout au long du cycle de vie.

Grâce à ce contrat, Alstom renforce encore sa position de fournisseur majeur de technologies, de systèmes et d’infrastructures ferroviaires sur le marché australien.

