December 10, 2019 01:45 ET

Sanoma Oyj, Pörssitiedote, 10.12.2019 klo 08.45 EET

Rob Kolkman Sanoma Learningin toimitusjohtajaksi

Rob Kolkman on nimitetty Sanoma Learningin toimitusjohtajaksi 1.1.2020 alkaen. Rob aloitti Sanomalla 1.1.2019 Sanoma Media Netherlandsin toimitusjohtajana ja jatkaa roolissa uuden tehtävänsä ohella kunnes Sanoma Media Netherlandsin aiemmin tänään julkistettu divestointi on saatu päätökseen. Uudessa tehtävässään Sanoma Learningin toimitusjohtajana Rob jatkaa Sanoman johtoryhmän jäsenenä ja raportoi konsernin toimitusjohtaja Susan Duinhovenille.

Rob on toiminut useissa johtotason tehtävissä maailmanlaajuisessa informaatio- ja data-analytiikkakonserni RELX Groupissa sekä kansainvälisessä yritysvalmennuksia tarjoavassa BPP Professional Educationissa.

”Rob on kokenut, arvostettu ja tulosorientoitunut yritysjohtaja, jolla on vahvat näytöt kansainvälisestä liiketoiminnasta. Hän tuntee sekä digitaalisen liiketoiminnan että kustannustoimialan ja on erinomainen johtaja Learning-tiimillemme. Rob tuntee Sanoman hyvin ja olemme erittäin iloisia, että hän jatkaa konsernin palveluksessa keskittyen Sanoma Learningin kasvuun ja kehittämiseen,” sanoo Sanoman toimitusjohtaja Susan Duinhoven.

”Sanoma Learning on vahva ja kasvava yhtiö. Meillä on edessämme erinomainen tulevaisuus tarjotessamme oppilaille ja opettajille korkealaatuisia oppimisratkaisuja ja -alustoja. Olen erittäin iloinen päästessäni osallistumaan Sanoman Learning-liiketoiminnan kasvattamiseen,” sanoo Rob Kolkman.

Sanoma Learningin toimitusjohtajana Rob seuraa John Martinia, joka siirtymäkauden ajan jatkaa konsernin strategisten hankkeiden parissa ja lopettaa Sanomalla keväällä 2020. Sanoman johtoryhmän jäsenet 1.1.2020 alkaen ovat:

Susan Duinhoven, toimitusjohtaja

Markus Holm, talousjohtaja ja operatiivinen johtaja

Pia Kalsta, toimitusjohtaja, Sanoma Media Finland

Rob Kolkman, toimitusjohtaja, Sanoma Media Netherlands; toimitusjohtaja Sanoma Learning, (1.1.2020 alkaen)

