10.12.2019 klo 9.00

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, KANADASSA, JAPANISSA, AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA, HONGKONGISSA TAI MILLÄÄN MUULLA ALUEELLA MISSÄ TARJOUS OLISI SOVELLETTAVAN LAIN VASTAINEN.

Ramirent Oyj hakee osakkeidensa poistamista Nasdaq Helsingin pörssilistalta

Ramirent Oyj:n (”Ramirent”) hallitus on päättänyt hakea julkisen kaupankäynnin lopettamista Ramirentin osakkeilla sekä Ramirentin osakkeiden poistamista Nasdaq Helsinki Oy:n (”Nasdaq Helsinki”) pörssilistalta.

Loxam S.A.S (”Loxam”) omistaa yli yhdeksän kymmenesosaa (9/10) kaikista Ramirentin osakkeista ja äänistä ja on käynnistänyt osakeyhtiölain 18 luvun mukaisen lunastusmenettelyn lunastaakseen loput vähemmistöosakkeenomistajien hallussa olevat Ramirentin osakkeet.

Edellyttäen, että lunastusmenettelyä varten nimetty välimiesoikeus vahvistaa Loxamin lunastusoikeuden olevan selvä, Loxamilla on oikeus saada omistukseensa kaikki Ramirentin osakkeet asettamalla lunastushinnan maksamisesta välimiesoikeuden hyväksymä vakuus.

Ramirent tulee tänään jättämään Nasdaq Helsingille pörssilistalta poistamista koskevan hakemuksen. Hakemuksessa pyydetään, että Ramirentin osakkeiden noteeraus Nasdaq Helsingin pörssilistalla päättyy mahdollisimman pian sen jälkeen, kun Loxam on saanut lunastusmenettelyssä omistusoikeuden kaikkiin Ramirentin osakkeisiin.

Lisätietoja:

Jukka Havia, talousjohtaja, Ramirent Oyj

Puh. +358 50 355 3757

jukka.havia@ramirent.com

TIETOA RAMIRENTISTÄ

Ramirent on johtava palveluyritys, joka tarjoaa konevuokrausta rakentamiseen sekä muuhun teollisuuteen. Autamme asiakkaitamme työskentelemään turvallisesti ja tehokkaasti vuokraamalla juuri heille sopivia koneita sekä palvelemalla sujuvasti ja positiivisella asenteella. Ramirentissä on noin 3 200 työntekijää ja 300 konevuokraamoa yhdeksässä Pohjois- ja Itä-Euroopan maassa. Vuonna 2018 Ramirent-konsernin myynti oli 712 miljoonaa euroa. Ramirent on noteerattu Nasdaq Helsingissä (RAMI). Loxam S.A.S. on hankkinut yli 90 prosenttia kaikista Ramirentin osakkeista ja tulee poistamaan yhtiön Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalta heti kun se on sovellettavien lakien mukaan sallittua.

