Ålandsbanken Abp

Pressmeddelande

10.12.2019





Banker med över 40 miljoner kunder ingår partnerskap med Doconomy och kan erbjuda kunderna verktyg att mäta sitt klimatavtryck. Samtidigt investerar Mastercard i Doconomy och går in som delägare.

Svenska start-up-bolaget Doconomy kan, genom sin nyligen lanserade tjänst Åland Index Solutions, erbjuda banker, med mer än 40 miljoner kunder, möjligheten att mäta avtrycket av sin konsumtion.

För att kunna accelerera Doconomys erbjudande och skapa förutsättningar för en framgångsrik global lansering har Mastercard erbjudits och tecknat ett delägaravtal i Doconomy.

Amerikanska Bank of the West, ett dotterbolag till franska BNP Paribas, blir genom avtalet den första nordamerikanska banken att ingå partnerskap med Doconomy.

Nordea blir första nordiska bank att sluta ett likadant avtal.

Doconomys företagserbjudande, Åland Index Solutions, är en molnbaseerad mjukvarulösning som mäter koldioxoidavtrycket från varje transaktion. Lösningen ger konsumenterna en förståelse för hur deras konsumtion påverkar klimatet och möjligheten att agera för att minska avtrycket. Lösningen erbjuder en säkerställd, oberoende kalkylering baserad på ledande finansiell data. Åland Index, som utvecklats och lanserats av Ålandsbanken, har uppdaterats med data som täcker 99 procent av världsmarknaden. Uppdateringen har kommit till stånd genom ett partnerskap med amerikanska Trucost, som är en del av amerikanska S&P Global och som värderar och prissätter risker relaterade till klimatförändring, nationella resursbegränsningar samt sociala, miljömässiga och bolagsstyrande faktorer.

”Genom att kombinera vårt omfattande mätsystem av klimatpåverkan med konsumenters finansiella transaktioner skapas en tydlig bild av vilka förändringar som krävs för att få till stånd övergången till en lägre koldioxidpåverkan på klimatet. Vi är stolta att, med vår expertis och vår passion för medvetet beslutsfattande, stödja denna innovation”, säger Richard Mattison, vd för Trucost, som är en del av S&P Global.

Idag tar BNP Paribas, genom dotterbolaget Bank of the West, täten i USA samtidigt som Nordea gör Ålandsbanken sällskap i Norden och ger kunderna möjligheten att spåra och mäta sin klimatpåverkan genom Åland Index.

”Vi är stolta att Åland Index Solutions stärker Bank of the West och Nordea i deras ambitioner att engagera kunderna i att förstå och minska sitt klimatavtryck. De banar väg för konsumenter och banker, som vill medverka till Parisavtalets genomförande. Bank of the West är en av få större amerikanska banker som har valt att begränsa finansiella ageranden som är skadliga för världen samtidigt som banken medverkar till att accelerera och utveckla övergången till förnyelsebar energi. Det gör Bank of the West till en perfekt partner för vårt insteg i Nordamerika”, säger Helena Mueller, chef för Åland Index Solutions på Doconomy.

”Konsumenter har redan förstått att deras konsumtionsmönster kan nedverka till positiv förändring, Därför är Bank of the West glada att vara den första amerikanska banken som gör gemensam sak med Doconomy och låter kunderna mäta hur deras konsumtion påverkar miljön”, säger Nandita Bakhshi, ordförande och vd för Bank of the West

Även på Doconomys hemmaplan, Norden, stegras takten när Nordeas kunder nu får verktygen för att i vardagen kunna agera för klimatet.

“Vi kan, med våra nio miljoner kunder, göra skillnad och bekämpa global uppvärmning och klimatförändringar. Från och med idag kan våra kunder genom digitala banktjänster få vetskap om sitt individuella koldioxidavtryck. Vi vill uppmuntra dem att använda dessa insikter till en positiv kraft för miljön och klimatet. Nordeas moderna digitala plattform med över 1 miljard kundinteraktioner årligen skapar en utmärkt möjlighet att visualisera för våra kunder vilken miljöpåverkan vardagskonsumtion har”, säger Sara Mella, chef för Personal Banking på Nordea.

Idag fördjupar samtidigt Doconomy och Mastercard sina ansträngningar att bekämpa klimatförändringarna. Det nya partnerskapet ger alla aktörer, som utfärdar Mastercards kreditkort, verktyg att erbjuda kunder möjligheten att mäta och förstå hur deras inköp påverkar klimatavtrycket.

“Inget företag kan ensam bekämpa klimatförändringarna. Det här är ett viktigt, nytt, steg att fortsätta framstegen och förflytta oss från löften till ageranden. Vi har lovat att hantera våra egna avtryck genom vetenskapliga målbilder och förnyelsebar energi. Nu medverkar vi till att accelerera de ageranden våra kortkunder kan göra i vardagen”, säger Mark Barnett, Mastercards chef för Storbritannien, Irland, Norden och Baltikum.

Som ett led i det fördjupade samarbetet går Mastercard in som delägare i Doconomy för att kunna erbjuda Doconomys plattform för att mäta klimatpåverkan och erbjuda klimatkompensation på nya marknader.

”Det här är en milstolpe i kampen mot klimatkrisen. När världen samlas på FN:s Klimatmöte COP25, får kunderna ännu större makt att skapa en ljusare framtid för sig själva – och för världen”, säger Nathalie Green, vd på Doconomy.

Genom Doconomys samarbete med FN:s Klimatkonvention, UNFCCC, med att utbilda och engagera individer i att bekämpa klimatkrisen, utvecklas innovativa verktyg för att förklara effekten av våra livsval. Framtida lanseringar från Doconomy kommer att inkludera nästa generation av FN:s kalkylator för klimatavtryck.

”Vi har alla ansvaret att bidra till lösningarna till den akuta klimattillstånd vi just nu upplever. Tiden rinner ut. Många enskilda individer vill bidra, men många tycker det är svårt eftersom de inte vet vad de kan göra. Genom vårt samarbete med Doconomy hoppas vi kunna erbjuda tydliga, effektiva sätt att bistå dessa personer i deras klimatkamp”, säger Niclas Svenningsen, chef United Nations Global Climate Action, vid FN:s Klimatsekreteriat.

Doconomys långsiktiga mål är att bidra till en hållbar livsstil för alla och att engagera 500 miljoner människor att 2025 minska sina klimatavtryck och förflytta finansieringar och investeringar till de klimatlösningar som är så angelägna. Då Åland Index 2025 är en global standard, för att mäta klimatpåverkan för varje transaktion, hoppas vi kunna ha minskat koldioxidpåverkan på jorden med 1 miljard ton.

“Sedan 2016 har våra kunder haft möjligheten att följa sin klimatpåverkan genom Åland Index. Tillsammans med Doconomy är vi tacksamma att nu kunna se vår önskan förverkligad: Att Åland Index får en större spridning till andra banker och deras kunder, och med det en ökad medvetenhet”, säger Anne-Maria Salonius, chef för Ålandsbanken Finland.

