DNA OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.12.2019 klo 9:30



EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI SELLAISISSA MUISSA MAISSA TAI TÄLLAISIIN MAIHIN TAI MUUTOIN OLOSUHTEISSA, JOISSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

DNA Oyj:n ("DNA") hallitus on päättänyt hakea julkisen kaupankäynnin lopettamista DNA:n osakkeilla ja DNA:n osakkeiden poistamista Nasdaq Helsinki Oy:n ("Nasdaq Helsinki") pörssilistalta.

Telenor Finland Holding Oy ("Telenor") omistaa yli yhdeksän kymmenesosaa (9/10) kaikista DNA:n osakkeista ja äänioikeuksista ja on siten käynnistänyt osakeyhtiölain ("OYL") 18 luvun mukaisen välimiesmenettelyn lunastaakseen kaikki jäljellä olevat DNA:n vähemmistöosakkeenomistajien hallussa olevat osakkeet. Telenor on pyytänyt, että lunastusmenettelyä varten nimitettävä välimiesoikeus vahvistaa Telenorin lunastusoikeuden ja että Telenorilla on oikeus saada omistukseensa kaikki DNA:n vähemmistöosakkeet asettamalla lunastushinnan maksamisesta välimiesoikeuden hyväksymä vakuus.

DNA jättää tänään Nasdaq Helsingin listauskomitealle osakkeiden pörssilistalta poistamista koskevan hakemuksen. Hakemuksessa pyydetään, että kaupankäynti DNA:n osakkeilla päättyy mahdollisimman pian sen jälkeen, kun Telenor on saanut omistusoikeuden kaikkiin DNA:n ulkona oleviin osakkeisiin OYL:n 18 luvun 6 §:n mukaisesti.

DNA Oyj

Lisätietoja:

Marja Mäkinen, Head of IR, DNA Oyj, +358 44 044 1262, marja.makinen@dna.fi

DNA:n viestintä, +358 44 044 8000, viestinta@dna.fi

DNA Oyj on suomalainen tietoliikennekonserni, joka tarjoaa yhteydenpitoon, viihtymiseen ja työntekoon laadukkaita puhe-, data- ja tv-palveluita. DNA on Suomen suurin kaapelioperaattori ja johtava maksu-tv-toimija. Tehtävämme on tarjota tuotteita ja palveluita, jotka tekevät yksityis- ja yritysasiakkaidemme arjesta mutkatonta. DNA:lla on merkittävä yhteiskunnallinen rooli tärkeiden viestintäyhteyksien tarjoajana ja digitaalisen kehityksen mahdollistajana. DNA valittiin Suomen parhaaksi työpaikaksi vuonna 2019 Great Place to Work -tutkimuksessa suurten yritysten sarjassa. Vuonna 2018 liikevaihtomme oli 912 miljoonaa euroa ja liiketuloksemme 139 miljoonaa euroa. DNA:lla on yli 4 miljoonaa matkaviestin- ja kiinteän verkon liittymäasiakkuutta. Konserniin kuuluu myös DNA Kauppa, Suomen laajin matkapuhelimia myyvä myymäläketju. DNA:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. Lisätietoa osoitteessa www.dna.fi, Twitterissä @DNA_fi ja Facebookissa.