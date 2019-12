RESTON, Virginia, USA, Dec. 10, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Der Graduate Management Admission Council™ (GMAC™), ein globaler Verband führender Business Schools mit postgradualen Studiengängen, gab heute die Aufnahme von vier neuen Hochschulen bekannt. Durch die Aufnahme der Hult International Business School, der Maastricht University, School of Business and Economics, der Sabanci University, Sabanci Business School, und des Trinity College Dublin, Trinity Business School, steigt die Mitgliederzahl des GMAC auf 229.



Die GMAC-Mitglieder durchlaufen einen ausschließlich auf Einladung basierenden Prozess, der vom Leitungsgremium der Organisation beaufsichtigt wird. Die Nominierten nehmen dann an einem umfassenden Bewerbungsprozess teil, der die nachhaltigen Verpflichtungen zur Unterstützung der Mission des GMAC berücksichtigt: Bereitstellung der Werkzeuge und Informationen, die erforderlich sind, damit sich Hochschulen und Talente gegenseitig kennen lernen und bewerten können.

„Die Menge an qualitativ hochwertigen Business Schools auf der ganzen Welt bedeutet, dass der Bildungsweg eines Kandidaten zu einem höheren Abschluss keine Grenzen kennt“, sagte Sangeet Chowfla, President und CEO des GMAC. „Wir freuen uns, diese Institute als Mitglieder des GMAC begrüßen zu können, da sie die Globalisierung unserer Branche widerspiegeln. Jede Hochschule bringt einzigartige Erkenntnisse und Fachkenntnisse aus eigener Erfahrung mit und wird einen wesentlichen Betrag zu unserer Mission leisten.“

Zusätzlich zur Erfüllung der Mitgliedschaftskriterien hat sich jede Hochschule verpflichtet, den GMAC bei der Erfüllung seiner Mission zu unterstützen.

Hult International Business School

Hult International Business School ist ein gemeinnütziger Pionier im Bildungswesen und die erste dreifach akkreditierte US-amerikanische Business School. Hult wurde von Financial Times, The Economist, Forbes und Bloomberg Businessweek an vorderster Stelle platziert, bietet Programme auf Bachelor-, Master- und Executive-Ebene und verleiht an seinen weltweiten Campus-Standorten in Boston, San Francisco, London, Dubai, Shanghai und New York sowohl US- als auch britische Abschlüsse. Die von einem der erfolgreichsten europäischen Unternehmer – Bertil Hult – gegründete Hochschule basiert auf dem Gedankengang, dass unternehmerische Fähigkeiten nur durch praktisches Lernen erworben werden können. Durch das Einarbeiten von Studenten aus der ganzen Welt in die Praxis und die praktischen Erfahrungen vom ersten Tag an werden anhand der Programme von Hult die Fähigkeiten entwickelt, die Arbeitgeber und Unternehmer am meisten benötigen. In Zusammenarbeit mit dem GMAC wird Hult seine Arbeit fortsetzen, die sich auf den Aufbau einer globalen Community von selbstbewussten, leistungsfähigen Absolventen konzentriert, die bereit sind, die Herausforderungen von morgen anzugehen.

Maastricht University, School of Business and Economics

Neue und innovative Ansätze in Forschung und Lehre haben den Ruf der Maastricht University School of Business and Economics als hochrangige Business School verstärkt. Die Hochschule im niederländischen Maastricht wird aufgrund ihrer Erfahrung die Mission des GMAC unterstützen, Innovationen auf den Markt zu bringen und gleichzeitig Hochschulen und Kandidaten dabei zu helfen, sich miteinander zu vernetzen. Sie teilt das Engagement des GMAC, Services zu verbessern und zu entwickeln, die die enormen Anstrengungen der Business Schools, jedes Jahr talentorientierte, vielfältige Kurse anzubieten, unterstützen und darauf aufbauen. Die Universität Maastricht unterstützt mit Branchenkenntnis und Expertise die Entwicklung von Management-Bildungsmaterialien, die aktuelle Trends wie Digitalisierung, Nachhaltigkeit und Verantwortung berücksichtigen.

Sabanci University, Sabanci Business School

Die Sabanci Business School (Sabanci SBS) in Istanbul, Türkei, wurde 1999 als Graduiertenhochschule für Management gegründet und später um ein Grundstudium erweitert. Sie hat sich schnell zu einer der führenden Business Schools in ihrer Region entwickelt und wurde von der Financial Times als eine der besten Business Schools ausgezeichnet. Sabanci SBS ist immer forschungsorientiert und bietet zahlreiche anspruchsvolle und innovative Studiengänge, die auf die aktuellen und potenziellen Bedürfnisse von Wirtschaftsstudenten und das Umfeld, in dem sie arbeiten werden, eingehen. In allen ihren Studiengängen ist Sabanci SBS innovativ und konzentriert sich auf die Entwicklung enger Beziehungen zur Wirtschaft, die Herstellung des richtigen Gleichgewichts zwischen Theorie und Praxis des Managements und die Ausbildung sozial verantwortlicher Manager. Sabanci SBS nahm am Key School Roundtable des GMAC in der Türkei teil und bietet wertvolle Einblicke in die gesamte Region.

Trinity College Dublin, Trinity Business School

Die Trinity Business School befindet sich im Herzen einer weltweit renommierten forschungsorientierten Universität im Zentrum von Dublin, einer europäischen Hauptstadt und Drehscheibe für die globale Geschäftswelt. Der Bildungsansatz der Trinity Business School bündelt internationale Forschungs- und Branchenexpertise in einem projektbasierten Ansatz, bei dem die Auswirkungen auf Wirtschaft und Gesellschaft im Vordergrund stehen. Die Trinity Business School unterstützt ihre Studenten dabei, ihren Abschluss mit einem „moralischen Kompass“ zu machen, sich in „ethischer Führung“ zu profilieren und Geschäftsstrategien zu entwickeln, die ethische Einstellungen bei Verbrauchern und Anlegern fördern. Im Rahmen des Engagements der Trinity Business School, einen Beitrag zur globalen Gesellschaft zu leisten, wird sie der GMAC dabei unterstützen, weiterhin hervorragende Leistungen in der Ausbildung von BWL-Studenten zu erbringen und wertvolle Erkenntnisse aus Irland und Europa zu liefern, um das Angebot des GMAC zu erweitern und zu verbessern.

Um für die Mitgliedschaft im GMAC in Betracht zu kommen, müssen Hochschulen einen Bewerbungsprozess und ein selektives Aufnahmeverfahren durchlaufen, einen Master-Studiengang in Betriebswirtschaft, Managementfächer oder etwas Vergleichbares anbieten, die Mission des GMAC aktiv unterstützen und die GMAT-Prüfung oder andere GMAC-Beurteilungen als Teil ihrer Aufnahme- und Einschreibungsverfahren einsetzen. Sie nehmen zudem an der GMAC Governance teil, einschließlich der Wahl des Führungsgremiums und der Beschäftigung mit anderen Angelegenheiten, die dem Council vorgelegt werden können.

Über den GMAC

Der Graduate Management Admission Council (GMAC) ist zielsetzungsorientierter Verband führender Business Schools mit postgradualen Studiengängen auf der ganzen Welt. Der Council wurde 1953 gegründet und ist bestrebt, Lösungen für Business Schools und Kandidaten zu entwickeln, um sich gegenseitig zu entdecken, zu bewerten und miteinander zu vernetzen. Wir betätigen uns im Auftrag der Hochschulen und der Community der Absolventen der Managementausbildung auf Master-Ebene und begleiten die Kandidaten auf ihrem Weg zu einem höheren Abschluss, um sicherzustellen, dass keine Talente unentdeckt bleiben.

Der GMAC bietet erstklassige Forschung, berufliche Entwicklungsmöglichkeiten und Bewertungen für die Managementausbildung auf Master-Ebene, die darauf abzielen, die komplexe Problematik der Zulassungen zu verbessern. Die Prüfung Graduate Management Admission Test™ (GMAT™), Eigentum des GMAC und von diesem verwaltet, ist der am weitesten verbreitete Bewertungstest in Bezug auf Business Schools mit postgradualen Studiengängen, der weltweit von mehr als 7.000 Studiengängen anerkannt wird. Weitere GMAC-Prüfungen sind die NMAT by GMAC™-Prüfung (NMAT®) für den Einstieg in postgraduale Management-Studiengänge in Indien, Nigeria, auf den Philippinen und in Südafrika, sowie das Executive Assessment (EA),das die Zulassungserfordernisse von mehr als 160 Studiengängen auf der ganzen Welt unterstützt.

Unser Flaggschiff-Portal für Ressourcen und Informationen zum postgradualen Management-Studium, www.mba.com, verzeichnet 6 Millionen Besuche pro Jahr und verfügt über das Matching-Tool School Search und den GMASS™-Suchservice, eine datengesteuerte Technologie, die den Kontakt zwischen Kandidaten und Business Schools ermöglicht. Diese Plattformen sind Teil von GMAC Connect, einer Service-Suite, die Schulen bei der Werbung um Schüler unterstützt. Dabei kommen Rekrutierungslösungen zum Einsatz, die unsere Marktintelligenz-, Daten-, Reichweiten- und Kandidaten-Touchpoints vereinen.

Zu den Tochterunternehmen des GMAC gehören das britische Online-Verlagsunternehmen BusinessBecause, das eine umfangreiche Website bietet, die Schülern hilft, während der kritischen Auswahlphase auf ihrem Bildungsweg die passende Business School zu finden, und The MBA Tour, das die weltweiten Rekrutierungsbemühungen von Business Schools unterstützt, indem es rund um die Welt Veranstaltungen mit dem Schwerpunkt BWL organisiert.

Der GMAC ist ein globales Unternehmen mit Niederlassungen in China, Indien, Singapur, dem Vereinigten Königreich und den USA. Um mehr über unsere Tätigkeit zu erfahren, besuchen Sie bitte www.gmac.com .

