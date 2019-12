RESTON, Va., Dec. 10, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- El Graduate Management Admission Council™ (GMAC™ - Consejo de Admisión de Posgrado en Administración), una asociación mundial de las principales escuelas de posgrado en administración de negocios, anunció hoy la adición de cuatro nuevas escuelas como miembros de su asociación. La adición de Hult International Business School; Maastricht University, School of Business and Economics; Sabanci University, Sabanci Business School; y Trinity College Dublin, Trinity Business School, lleva el número total de socios de GMAC a 229.



Las escuelas miembros de GMAC pasan por un proceso por invitación solamente regido por el consejo directivo de la organización. Los nominados luego participan en un proceso de solicitud exhaustivo que aborda los compromisos sustentados para apoyar la misión de GMAC: ofrecer las herramientas e información necesarias para las escuelas y el talento para que se descubran y evalúen mutuamente.

“El volumen de las escuelas de negocios de calidad en todo el mundo significa que el camino a seguir de un candidato hacia un título avanzado no conoce fronteras”, dijo Sangeet Chowfla, presidente y director ejecutivo de GMAC. “Estamos encantados de dar la bienvenida a estas instituciones a GMAC, puesto que reflejan la globalización de nuestra industria. Cada escuela trae su perspectiva y conocimientos únicos de su propia experiencia y contribuirán de manera significativa a nuestra misión”.

Además de cumplir con los criterios de membresía, cada escuela ha hecho una promesa específica para ayudar a GMAC cumplir su misión.

Hult International Business School

Hult International Business School es una institución educativa pionera sin fines de lucro y la primera escuela de negocios de Estados Unidos con tres acreditaciones. Clasificada por el Financial Times, The Economist, Forbes, y Bloomberg Businessweek, Hult ofrece programas a niveles de licenciatura, posgrado y educación ejecutiva y concede títulos en Estados Unidos y Reino Unido en sus campus globales localizados en Boston, San Francisco, Londres, Dubái, Shanghái y Nueva York. Fundada por uno de los empresarios más exitosos de Europa—Bertil Hult—la escuela basada en la convicción de que las aptitudes de negocios sólo se pueden aprender verdaderamente con la práctica. Al sumergir a los estudiantes de todo el mundo en experiencias prácticas y de participación activa desde el primera día, los programas de Hult desarrollan las aptitudes que los empleadores y empresarios más necesitan. En asociación con GMAC, Hult continuará su trabajo centrado en crear una comunidad global de graduados seguros y capacitados, listos para enfrentar los desafíos del mañana.

Maastricht University, School of Business and Economics

Los enfoques nuevos e innovadores hacia la enseñanza e investigación han acelerado la reputación de Maastricht University School of Business and Economics como una escuela de negocios altamente clasificada. Maastricht, localizada en los Países Bajos, utilizará su experiencia para apoyar la misión de GMAC de traer innovación al mercado al mismo tiempo que ayuda a las escuelas y candidatos a conectarse entre sí. Ellos compartirán el compromiso de GMAC para optimizar y agregar servicios que apoyen y continúen el tremendo esfuerzo que ponen las escuelas de negocios para ofrecer aulas talentosas y diversidades cada año. Maastricht utilizará el conocimiento y experiencia en la industria para ayudar a desarrollar material educativo de administración que reconozca las tendencias actuales, tales como digitalización, sustentabilidad y responsabilidad.

Sabanci University, Sabanci Business School

Establecida en 1999 como una escuela de posgrado en administración y posteriormente expandiéndose para ofrecer educación de licenciatura, Sabanci Business School (Sabanci SBS) en Estanbul, Turquía rápidamente se ha convertido en una de las escuelas de negocios líderes en su región, clasificada como una de las mejores escuelas de negocios por el Financial Times. Siempre orientada a la investigación, Sabanci SBS ofrece una serie de programas desafiantes e innovadores que responden a las necesidades actuales y potenciales de los estudiantes de negocios y del ambiente en el que van a trabajar. En todos sus programas, Sabanci SOM ha sido innovadora, centrándose en desarrollar vínculos estrechos con la comunidad empresarial, logrando el equilibrio perfecto entre la teoría y la práctica de administración, y educando gerentes socialmente responsables. Sabanci SBS participó en la Key School Roundtable en Turquía y ofrece una perspectiva valiosa en toda su región.

Trinity College Dublin, Trinity Business School

Trinity Business School está situada en el corazón de una universidad de renombre mundial liderada por la investigación localizada en el centro de Dublín, una capital europea y centro de negocios globales. El enfoque de Trinity Business School a la educación sintetiza la investigación internacional y los conocimientos de la industria en un enfoque basado en proyecto donde el impacto en los negocios así como en la sociedad es crítico. Trinity Business School apoya a sus estudiantes para que se gradúen con una ‘brújula moral’ y se destaquen en ‘liderazgo ético’, desarrollando estrategias de negocios que motiven actitudes éticas entre consumidores e inversores. Como parte del compromiso de Trinity Business School en contribuir a la sociedad global, apoyarán a GMAC para continuar ofreciendo excelencia en educación de negocios y ofrecer perspectivas valiosas de Irlanda y Europa para ayudar a expandir y optimizar la oferta de GMAC.

Para ser consideradas miembros de GMAC, las escuelas completan un proceso de solicitud y deben mantener un proceso selectivo de admisiones; ofrecer un programa de maestría en administración de empresas, materias de administración o equivalentes, y apoyar de manera activa la misión de GMAC y utilizar el examen GMAT u otras evaluaciones GMAC como parte de sus procesos de admisiones e inscripción. También participan en la gobernanza de GMAC, incluyendo votación en las elecciones de directorio y otros asuntos que pueden presentarse ante el Consejo.

Acerca de GMAC

El Graduate Management Admission Council (GMAC - Consejo de Admisión de Posgrado en Administración), es una asociación global orientada a su misión formada por las escuelas de posgrado en administración de negocios líderes mundiales. Fundada en 1953, mantenemos nuestro compromiso de desarrollar soluciones para que las escuelas de negocios y los candidatos puedan descubrir, evaluar y conectarse mejor entre sí. Trabajamos en representación de las escuelas y la comunidad de educación de posgrado en administración, y guiamos a los candidatos en su camino hacia la educación superior, para asegurar que ningún talento se quede sin ser descubierto.

GMAC ofrece investigación de talla mundial, oportunidades de desarrollo profesional y evaluaciones para la industria de educación en posgrado en administración, diseñadas para avanzar el arte y la ciencia de admisiones. De propiedad y administrada por GMAC, el examen Graduate Management Admission Test® (GMAT®) es la evaluación de escuela de postgrado más utilizada, reconocida por más de 7,000 programas en todo el mundo. Otras evaluaciones de GMAC incluyen el examen NMAT por GMAC™ (NMAT®), para ingresar a los programas de posgrado en administración en India, Nigeria, las Filipinas y Sudáfrica, y la Evaluación Ejecutiva (EA), que apoya las necesidades de admisión de más de 160 programas en todo el mundo.

Nuestro portal insignia de recursos e información para la educación de posgrado en administración, www.mba.com, recibe 6 millones de visitas al año y cuenta con la herramienta de búsqueda de escuelas y la herramienta de concordancia de datos y servicio de búsqueda GMASS™, que concuerda los candidatos con las escuelas de negocios. Estas plataformas forman parte de GMAC Connect, un conjunto de servicios que ayudan a las escuelas a atraer a estudiantes mediante soluciones de reclutamiento que combinan nuestra inteligencia de mercado, datos, alcance y puntos de contacto de los candidatos.

Entre las subsidiarias de GMAC está la empresa editorial en línea basada en Reino Unido, BusinessBecause, un destino rico en contenido que ayuda a los estudiantes a identificar las escuelas de negocios más acertadas durante las etapas críticas de consideración y selección de su trayectoria, y The MBA Tour, que apoya los esfuerzos de reclutamiento global de las escuelas de negocios mediante la organización de eventos centrados en la educación de negocios en todo el mundo.

GMAC es una organización mundial con oficinas en China, India, Singapur, Reino Unido y Estados Unidos. Para más información acerca de nuestro trabajo, visite www.gmac.com .

Contacto de Medios:

Geoffrey Basye, Director de Relaciones con los Medios, GMAC

+1 (703) 668-9799 o gbasye@gmac.com