Os membros do GMAC passam por um processo exclusivo para convidados regido pelo conselho da administração da organização. Os indicados participam de um processo de candidatura abrangente que aborda os compromissos sustentados para apoiar a missão do GMAC: fornecer ferramentas e informações necessárias para que as faculdades e talentos descubram e avaliem uns aos outros.

“O volume de faculdades de business de qualidade em todo o mundo significa que a jornada de um candidato para um diploma avançado não tem fronteiras”, disse Sangeet Chowfla, presidente e CEO do GMAC. “Estamos entusiasmados por acolher estas instituições no GMAC, uma vez que refletem a globalização da nossa indústria. Cada faculdade traz os insights e conhecimentos exclusivos da sua própria experiência e contribuirá significativamente para a nossa missão”.

Além de atender aos critérios de adesão, cada faculdade se comprometeu especificamente a ajudar o GMAC a cumprir sua missão.

Hult International Business School

Hult International Business School é uma pioneira educacional sem fins lucrativos e a primeira faculdade de business dos EUA com três credenciais. Classificada pelo Financial Times, The Economist, Forbes e Bloomberg Businessweek, a Hult oferece programas em níveis de graduação, pós-graduação e educação executiva, e concede diplomas nos EUA e no Reino Unido em todos os seus locais globais do campus em Boston, São Francisco, Londres, Dubai, Xangai e Nova York. Fundada por um dos empreendedores mais bem sucedidos da Europa - Bertil Hult - a faculdade baseia-se na convicção de que as competências empresariais só podem ser verdadeiramente aprendidas com a prática. Ao imergir estudantes de todo o mundo em experiências práticas desde o primeiro dia, os programas da Hult desenvolvem as habilidades que empregadores e empreendedores mais precisam. Em parceria com o GMAC, a Hult continuará seu trabalho focado na criação de uma comunidade global de graduados confiantes e capazes, prontos para enfrentar os desafios de amanhã.

Maastricht University, School of Business and Economics

Abordagens novas e inovadoras para o ensino e pesquisa aceleraram a reputação da Maastricht University School of Business and Economics como uma faculdade de business altamente conceituada. Localizada na Holanda, a Maastricht usará sua experiência para apoiar a missão do GMAC de trazer inovação para o mercado, ajudando as faculdades e candidatos a se conectarem uns com os outros. Eles compartilham o compromisso do GMAC em melhorar e adicionar serviços que apoiam e ampliam o tremendo empenho das faculdades de business em oferecer aulas talentosas e diversificadas a cada ano. A Maastricht usará o conhecimento e a experiência da indústria para ajudar a desenvolver material educacional de gestão que reconheça as tendências atuais, como digitalização, sustentabilidade e responsabilidade.

Sabanci University, Sabanci Business School

Fundada em 1999 como uma faculdade de pós-graduação em gestão e, mais tarde, expandindo-se para incluir a educação de graduação, a Sabanci Business School (Sabanci SBS) de Istambul, Turquia, tornou-se rapidamente uma das principais faculdades de business da sua região; classificada como uma das melhores faculdades de business pelo Financial Times. Sempre orientada à pesquisa, a Sabanci SBS oferece uma série de programas desafiadores e inovadores que respondem às necessidades atuais e potenciais dos estudantes de business e ao ambiente em que eles irão trabalhar. Em todos os seus programas, a Sabanci SOM tem sido inovadora, com foco no desenvolvimento de laços estreitos com a comunidade empresarial, atingindo o equilíbrio certo entre a teoria e a prática da gestão e educando gestores socialmente responsáveis. A Sabanci SBS participou da Key School Roundtable do GMAC na Turquia e fornece informações valiosas em toda a sua região.

Trinity College Dublin, Trinity Business School

A Trinity Business School fica no coração de uma universidade liderada por pesquisas de renome mundial localizada no centro de Dublin, uma capital europeia e centro de negócios globais. A abordagem da Trinity Business School à educação une a pesquisa internacional com a experiência da indústria em uma abordagem baseada em projetos, onde o impacto nos negócios e na sociedade é fundamental. A Trinity Business School apoia seus alunos a se formarem com uma “bússola moral” e se destacarem em “liderança ética”, desenvolvendo estratégias de negócios que incentivem atitudes éticas entre consumidores e investidores. Como parte do compromisso da Trinity Business School em contribuir para a sociedade global, eles apoiarão o GMAC ao continuar a oferecer excelência em educação empresarial e fornecer informações valiosas da Irlanda e da Europa para ajudar a expandir e melhorar a oferta do GMAC.

Para serem considerados membros do GMAC, as faculdades completam um processo de candidatura e devem manter um processo seletivo de admissões; oferecer um programa de mestrado em administração de empresas, assuntos de gestão ou equivalente; e apoiar ativamente a missão do GMAC e usar o exame GMAT ou outras avaliações do GMAC como parte dos seus processos de admissão e inscrição. Participam igualmente na governança do GMAC, incluindo na votação sobre as eleições para o Conselho de Administração e outras questões que possam vir a ser submetidas ao Conselho.

Sobre o GMAC

O Graduate Management Admission Council (GMAC) é uma associação global das principais faculdades de pós-graduação em business. Fundada em 1953, ela está empenhada em criar soluções para escolas de business e candidatos para que eles possam descobrir, avaliar e se conectar uns com os outros. Trabalhamos em nome das escolas e da comunidade de educação de gestão de pós-graduação, bem como orientar os candidatos na sua viagem rumo ao ensino superior, para garantir que nenhum talento deixe de ser descoberto.

O GMAC oferece pesquisas internacionais, oportunidades de desenvolvimento profissional e avaliações para a indústria de graduação de gestão, para a promoção do avanço da arte e da ciência de admissões. De propriedade e administrado pelo GMAC, o teste Graduate Management Admission Test™ (GMAT™) é a avaliação de pós-graduação de business mais amplamente utilizada por mais de 7.000 programas em todo o mundo. Outras avaliações do GMAC são o teste NMAT by GMAC™ (NMAT™), para entrada em programas de gestão de pós-graduação na Índia, e Executive Assessment (EA), especificamente criado para mais de 160 programas executivos de todo o mundo.

O nosso principal portal para recursos e informações de educação de gestão de pós-graduação, www.mba.com, recebe 6 milhões de visitas por ano e possui uma ferramenta de correspondência de Pesquisa de Faculdades e o serviço de pesquisa GMASS™, uma tecnologia voltada aos dados que corresponde o candidato às faculdades de business. Estas plataformas fazem parte do GMAC Connect, um conjunto de serviços que ajudam as faculdades a atrair alunos através do recrutamento de soluções que combinam a nossa inteligência de mercado, dados, alcance e pontos de contacto de candidatos.

As subsidiárias do GMAC incluem a empresa de publicação online BusinessBecause, sediada no Reino Unido, um destino rico em conteúdo que ajuda os alunos a identificar as faculdades de business certas durante as fases críticas de consideração e seleção da sua jornada, e o The MBA Tour, que apoia os esforços globais de recrutamento das faculdades de business organizando eventos focados na educação empresarial em todo o mundo.

O GMAC é uma organização global com escritórios na China, Índia, Singapura, Reino Unido e EUA. Para mais informações sobre o nosso trabalho, visite www.gmac.com .

