弗吉尼亚州雷斯顿, Dec. 10, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- 作为全球一流商学院协会组织的管理专业研究生入学考试委员会（GMAC™）今天宣布，接受四所新学校成为会员。霍特国际商学院、马斯特里赫特大学商业与经济学院、萨班哲大学商学院及都柏林圣三一大学圣三一商学院加入之后，GMAC的会员学校总数达到229所。



GMAC成员学校都必须通过由该机构董事会管理的仅面向受邀学校的流程。随后，被提名学校需参加全面的申请过程，这一过程以支持GMAC使命的长期承诺为核心内容，也就是为学校和人才之间的相互发现和评价提供必要工具及信息。

“全球高质量商学院的数量意味着候选学生在获得高级学位的过程中无需受到边界的桎梏” ，GMAC总裁兼首席执行官Sangeet Chowfla表示。“我们非常欣喜地欢迎这四所学校成为GMAC成员，这反映了我们行业的全球化进程。 每所学校都带来源于其自身经验的独特见解和专门知识，将大大推进我们的使命。”

除满足会员标准外，每所学校还必须做出具体承诺以帮助GMAC履行其使命。

霍特国际商学院

霍特国际商学院是一所非营利性的教育先驱机构，也是美国第一家获得三重认证的商学院。 霍特商学院入选《金融时报》、 《经济学人》、 《福布斯》和 《彭博商业周刊》的排行榜，在波士顿、旧金山、伦敦、迪拜、上海和纽约的全球各地校区提供本科、研究生和高管教育课程，并授予美国和英国学位。学院由欧洲最成功的企业家之一Bertil Hult创办，秉承商务技能只有通过实践才能真正掌握的理念。霍特商学院的课程让来自世界各地的学生从入学第一天起就亲身体验各种实践，培养他们掌握雇主和企业家最需要的技能。霍特商学院将与GMAC合作，继续致力于创建有自信、有能力毕业生的全球社区，为迎接未来挑战做好准备。

马斯特里赫特大学商业和经济学院

凭借创意新颖的教学和研究方法，马斯特里赫特大学商业和经济学院作为排名领先的商学院声誉日隆。 这所位于荷兰的学院将利用其经验支持GMAC的使命，在为市场带来创新的同时帮助学校和候选学生建立联系。学校与GMAC共同致力于加强和增加服务，支持并扩大各商学院每年为招收才华出众、丰富多样的学生所作的巨大努力。马斯特里赫特学院将利用行业知识和专门知识帮助开发能够反映数字化、可持续性和责任感等当前趋势的教材。

萨班哲 大学萨班哲商学院

位于土耳其伊斯坦布尔的萨班哲商学院（萨班哲SBS）成立于1999年。这所学校最初是一所管理研究生院，后来扩展到本科教育，并已迅速成为该地区领先的商学院之一；被 《金融时报》评为最佳商学院之一。萨班哲SBS始终以研究为导向，提供一系列具有挑战性和创新性的项目，以满足商科学生当前和潜在需求以及他们所处工作环境的要求。萨班西SOM在其所有项目中都贯彻创新原则，专注于发展与商界的密切联系，在管理理论和实践之间实现恰当平衡，教育培养具有社会责任意识的管理者。Sabanci SBS参加了GMAC在土耳其举行的主要学校圆桌会议，针对其所在地区提供了宝贵见解。

都柏林圣三一学院圣三一商学院

圣三一商学院坐落在位于都柏林市中心的一所世界著名的研究型大学的中央位置。都柏林是一所欧洲首都城市，也是一处全球商业中心。圣三一商学院的教学将国际研究和行业专门知识结合到基于项目的方法当中，注重对商务和社会两方面的影响。三一商学院支持学生在毕业时能够掌握“道德指南针”，在“道德领导”方面做出卓越表现，在制定商业策略时能够鼓励消费者和投资者展现出符合道德原则的态度。 为履行对全球社会做出贡献的承诺，圣三一商学院将支持GMAC继续提供卓越的商业教育，并提供有关爱尔兰和欧洲地区的宝贵见解，以帮助扩大和加强GMAC的服务。

希望成为GMAC会员的商学院需要完成申请程序，并且必须执行择优录取；提供工商管理、管理科目或同等专业的硕士学位课程；积极支持GMAC的使命，并且在其招生录取过程中使用GMAT考试或其他GMAC评估方法。成员学校还必须参与GMAC的管理，包括就董事会成员选举和该组织的其他事务进行投票。

关于GMAC

管理专业研究生入学考试委员会（GMAC）是一家由全球领先研究生商学院组成的以使命为驱动的协会组织。委员会成立于1953年，致力于为商学院和学生创建更好的相互发现、评价和联系的解决方案。我们代表学校和管理专业教育机构开展工作，同时为寻求高等教育的学生提供指导，确保不会出现埋没人才的情况。

GMAC为管理专业研究生教育行业提供世界级的研究和专业发展机遇，并进行评估以推进学生招收工作的水平。研究生管理专业入学考试™（GMAT™）由GMAC所有并管理，是使用最为广泛的研究生商学院入学评估方法，获得全球各地7000余项目承认。GMAC的其他评估方法包括GMAC的NMAT（NMAT®）考试。这是针对印度、尼日利亚、菲律宾和南非的管理专业研究生项目的入学考试。此外还有Executive Assessment（EA），这项考试支持世界各地超过160个项目的入学评估。

我们的管理专业研究生教育资源和信息旗舰门户网站www.mba.com的年访问量达到600万人次，提供学校搜索匹配工具和GMASS™搜索服务，这项以数据驱动的技术帮助报考学生和商学院进行对口匹配。这项平台都是GMAC Connect的组成部分。GMAC Connect作为一整套服务，帮助学校通过结合我们的市场情报、数据、覆盖面和候选者接触点的招聘解决方案来吸引学生。

GMAC的下属机构包括英国的网络出版公司BusinessBecause，这是一个提供丰富内容的资源，帮助学生在整个过程中的关键考虑和选择阶段确定出适合的商学院。另一家下属机构是The MBA Tour，通过在世界各地组织以商业教育为重点的活动，支持商学院的全球招聘工作。

GMAC是一家全球机构，在中国、印度、新加坡、英国和美国设有办事处。如需了解有关我们工作的更多内容，请访问 www.gmac.com 。

媒体联系人：

Geoffrey Basye，GMAC媒体关系总监

+1 (703) 668-9799或gbasye@gmac.com