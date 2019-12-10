弗吉尼亞州雷斯頓, Dec. 10, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球領先的研究生商學院協會 Graduate Management Admission Council™ (GMAC™) 今天宣佈有四所新學校成為會員。新會員包括霍特國際商學院、馬城大學商業及經濟學院、薩班哲大學的薩班哲商學院和都柏林三一學院的三一商學院，他們的加入使 GMAC 的會員總數達到 229。



GMAC 會員只能透過由組織董事會管理的邀請程序加入。然後，獲提名者必須參加全面的申請程序，該程序履行對支持 GMAC 使命的持續承諾：提供學校和人才相互發現和評估所需的工具和資訊。

GMAC 的主席兼行政總裁 Sangeet Chowfla 表示：「世界各地優秀的商學院數目眾多，這代表申請人升讀高級學位的旅程無國界之分。我們欣然歡迎這些學院加入 GMAC，因為它們反映了我們是一個全球化的行業。 每所學校都本著自己的經驗帶來獨特的見識和專業知識，並將為我們的使命作出重大貢獻。」

除了符合會員資格標準之外，每所學校還作出了具體承諾，以幫助 GMAC 實現其使命。

霍特國際商學院

霍特國際商學院是非牟利的教育先驅，亦是第一所獲得三重認證的美國商學院。獲 《金融時報》、 《經濟學人》、 《福布斯》及 《彭博商業周刊》排名，霍特提供本科、研究生和行政人員課程，並在其位於波士頓、三藩市、倫敦、杜拜、上海及紐約的全球校園中授予美國和英國學位。這所由歐洲最成功的企業家之一 Bertil Hult 創立的學校，辦學信念為只有通過實踐才能真正習得商務技能。從第一天開始，就讓世界各地的學生沉浸於親身實踐的經驗中，霍特的課程培養僱主及企業家最需要的技能。霍特將與 GMAC 密切合作，繼續致力建立一個由充滿信心、有能力的畢業生所組成的全球社區，為應對明天的挑戰做好準備。

馬城大學商業及經濟學院

全新的教學和研究方法提高了馬城大學商業及經濟學院的聲譽，使其成為名列前茅的商學院。 位於荷蘭的馬城將利用其經驗來支持 GMAC 把創新推向市場的使命，同時幫助學校和申請人之間建立聯繫。他們與 GMAC 的承諾不謀而合，致力增強和增加服務，以支持商學院為每年的課程引入具才華、多元化學生所付出的巨大努力。 馬城將利用行業和專業知識來幫助開發管理教育材料，藉以確認目前的趨勢，例如數碼化、可持續性和責任感。

薩班哲 大學的薩班哲商學院

位於土耳其伊斯坦堡的薩班哲商學院 (Sabanci SBS) 成立於 1999 年，最初是一所管理研究生學院，後來擴大至包括本科教育，現已迅速成為該區領先的商學院之一，獲 《金融時報》評為最佳商學院之一。Sabanci SBS 一直以研究為本，提供一系列具有挑戰性和創新的課程，可滿足商科學生當前和潛在的需求，以及配合他們所處的環境。Sabanci SOM 的所有課程別具創新，著重與商界建立緊密聯繫，在管理理論與實踐之間取得適當的平衡，並培育具有社會責任感的管理人員。Sabanci SBS 參加 GMAC 在土耳其舉辦的重點學校圓桌會議，並在整個地區提供了寶貴的見解。

都柏林三一學院的三一商學院

三一商學院設於一所世界著名研究大學，坐落於歐洲首都城市和全球商業樞紐的都柏林市中心。三一商學院採用項目為本的教育手法，將國際研究和行業專業知識囊括在內，其對商業和社會的影響至關重要。三一商學院支持學生本著「道德準繩」畢業、擅於發揮「道德領導力」、制定的商業策略可鼓勵消費者和投資者秉持道德態度。 作為三一商學院致力為全球社會作出貢獻的一部分，他們將支持 GMAC 繼續提供卓越的商學教育和 提供來自愛爾蘭和歐洲的寶貴見解，以幫助擴展和增強 GMAC 的服務。

有意加入 GMAC 的學府，必須完成申請程序，並保持選擇性的錄取程序；提供工商管理、管理學科或同等學歷的碩士課程；並積極支持 GMAC 的使命，將 GMAT 考試或其他 GMAC 評估作為其錄取和註冊程序的一部分。他們還參與 GMAC 治理，包括對校董會選舉和委員會可能面臨的其他事項進行投票。

關於 GMAC

研究生入學管理委員會 (GMAC) 是全球領先的研究生商學院協會。於 1953 年成立，我們致力為商業學院及申請人創造解決方法，以便更好地發掘、評估和相互聯繫。我們代表學校和研究生管理教育社區開展工作，並指導申請人報讀高等教育，確保沒有人才被忽略。

GMAC 提供頂級的研究、專業發展機會以及研究生管理教育行內評估，旨在推進招生的藝術和科學。由 GMAC 擁有和管理的 Graduate Management Admission Test™ (GMAT™) 考試是備受廣泛使用的畢業生商學院評估準則，獲全球 7,000 多個課程認可。其他 GMAC 評估包括 NMAT by GMAC™ (NMAT®) 考試，用於入讀印度、尼日利亞、菲律賓和南非的研究生管理課程的考核，以及行政人員評估 (EA)，支持世界各地 160 多個課程取錄學生的需求。

我們的研究生管理教育資源和資訊旗艦入口網站 www.mba.com，每年都有 600 萬次瀏覽，其中包括學校搜尋匹配工具和 GMASS™ 搜尋服務，這種數據驅動的技術有助連接申請人和商學院。這些平台是 GMAC Connect 的一部分，GMAC Connect 提供的一系列服務，可幫助學校通過結合我們市場情報、數據、覆蓋範圍和申請人接觸點的招生解決方案來吸引學生。

GMAC 的子公司包括總部位於英國的網上出版公司 BusinessBecause，這是一個內容豐富的網站，可幫助學生在進修旅程的關鍵考慮和選擇階段確定合適的商學院；而 MBA Tour 則通過在全球籌辦針對商業教育的活動來支持商學院的全球招生工作。

GMAC 是一個全球組織，在中國、印度、新加坡、英國和美國均設有辦事處。如欲了解更多我們的工作，請瀏覽： www.gmac.com 。

媒體聯絡：

Geoffrey Basye, 媒體關係主任，GMAC

+1 (703) 668-9799 或 gbasye@gmac.com



