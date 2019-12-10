|AUCTION DATE:
|DEC 10, 2019
|START DATE:
|DEC 11, 2019
|MATURITY DATE:
|DEC 18, 2019
|NOMINAL AMOUNT:
|378.8 BLN
|FIXED RATE:
|-0.25 %
PROJECTED LIQUIDITY SURPLUS FOR THE PERIOD DEC 11-18 2019: 434 BLN SEK.
AT FULL ALLOTMENT EXCESS LIQUIDITY WILL AMOUNT TO APPROXIMATELY 55 BLN SEK FOR THE PERIOD DEC 11-18 2019.
ALL MONETARY POLICY COUNTERPARTIES ARE INVITED TO SUBMIT BIDS TO THE RIKSBANK (08-6966970) BY 10.00 AM ON DEC 10 2019, AT THE LATEST.
CONFIRMATION OF BIDS TO E-MAIL: RBCERT@riksbank.se
THE LOWEST ACCEPTED BID VOLUME IS SEK 1 MLN.
THE HIGHEST ACCEPTED BID VOLUME IS SEK 378.8 BLN.
RESULT OF AUCTION WILL BE PUBLISHED AT 10.15 (CET) ON DEC 10, 2019.
COMPLETE TERMS AND CONDITIONS CAN BE RETRIEVED AT WWW.RIKSBANK.SE
Sveriges Riksbank
Stockholm, SWEDEN
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