Ilkka-Yhtymä Lehdistötiedote 10.12.2019, klo 10.50



MAHDOTON TEHTÄVÄ POHJANMAALLA - ILKKA-POHJALAISEN LUONNISSA NÄKYY POHJALAINEN TEKEMISEN ASENNE



I-Mediat Oy:n markkinointikampanja Mahdoton tehtävä Pohjanmaalla valottaa uuden maakuntamedian ensivaiheita ja innostaa alueen ihmisiä osallistumaan rakennustyöhön.



ONKO POHJANMAALLA MIKÄÄN MAHDOTONTA?



Ilkka-Yhtymä Oyj tiedotti 18.11.2019 Ilkan ja Pohjalaisen yhdistämisestä. I-Medioiden julkaisemien perinteisten maakuntalehtien tilalle syntyy 30.1.2020 Ilkka-Pohjalainen.



Kokonaan uuden, maakuntarajat ylittävän mediabrändin luominen parissa kuukaudessa on haaste, jota voisi hyvällä syyllä kutsua mahdottomaksi tehtäväksi. I-Medioiden sisällä lähtötilanne kuitenkin käännetään motivaation lähteeksi ja se näkyy myös tänään 10.12. alkaneessa markkinointikampanjassa, joka kantaa nimeä Mahdoton tehtävä Pohjanmaalla.



”Mahdoton tehtävä Pohjanmaalla pitää sisällään sen asenteen, jolla me suhtaudumme haasteeseen. Kuten tiedetään, pohjalainen saa epäilevistä kommenteista vain lisää voimaa. Haluamme sanoa, että pohjalainen tekemisen meininki, uho, kökkähenki, itsepintaisuus ja -päisyys ovat sellaisia tälle alueelle ominaisia voimavaroja, joiden avulla haaste selätetään”, kuvailee I-Medioiden markkinointipäällikkö Henna Kiikka.



MAHDOTON TEHTÄVÄ POHJANMAALLA OSALLISTAA ALUEEN IHMISIÄ



I-Medioilla toivotaan, että tänään käynnistynyt markkinointikampanja saa myös alueen ihmisistä esiin pohjalaisen tekemisen asenteen. Mahdoton tehtävä Pohjanmaalla -kampanjan verkkosivuilla onkin mahdollista osallistua Ilkka-Pohjalaisen rakentamiseen mm. viikoittaisiin kysymyksiin vastaamalla. Kysymyksiin tulleet vastaukset otetaan huomioon uutta mediaa suunniteltaessa.



”Paras journalismi on moniäänisyyttä, erilaisten näkemysten esille tuomista, ja tätä pohjalaisen suorasukaista mielipiteiden vaihtoa tulemme uudessa Ilkka-Pohjalaisessa vaalimaan”, kommentoi kehityspäällikkö Susanna Pajakko.



Mahdoton tehtävä Pohjanmaalla -kampanjan avulla I-Mediat pyrkii herättämään huomiota rakenteilla olevasta uudesta maakuntarajat ylittävästä mediabrändistä ja osallistamaan alueen ihmisiä rakennustyöhön. Lopputuloksena syntyvä uusi media hyödyntää täysipainoisesti digitalisaation mahdollisuuksia ja varmistaa laadukkaan paikallisen uutisoinnin sekä mainostajien mahdollisuudet.



Lisätietoja:



Henna Kiikka

markkinointipäällikkö

puh. +358 50 502 2977

henna.kiikka@i-mediat.fi



Susanna Pajakko

kehityspäällikkö

puh. +358 50 416 4337

susanna.pajakko@i-mediat.fi



Kampanjasivu: uusi.ilkkapohjalainen.fi

Sosiaalisen median aihetunniste: #mahdotontehtäväpohjanmaalla



JAKELU

Keskeiset tiedotusvälineet

www.ilkka-yhtyma.fi





I-Mediat Oy:n julkaisemat maakuntalehdet Ilkka ja Pohjalainen yhdistyvät yhdeksi maakuntarajat ylittäväksi mediabrändiksi torstaina 30.1.2020. Uuden median nimi on Ilkka-Pohjalainen ja sen päätoimittajaksi on nimetty VTM, M.Sc (LSE) Markku Mantila.



I-Mediat Oy on mediatalo, joka julkaisee monikanavaisia maakunta-, paikallis- ja kaupunkilehtiä ja tuottaa sekä digitaalisia että painettuja markkinointi- ja viestintäpalveluja yrityksille, yhteisöille ja kuluttajille. I-Mediat Oy on Ilkka-Yhtymä Oyj:n tytäryhtiö.