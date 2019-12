Sinopé Technologies conçoit une grande variété d'appareils intelligents abordables et de haute qualité pour simplifier le quotidien et réduire la consommation d'énergie et la facture d'électricité.

Sinopé Technologies conçoit une grande variété d'appareils intelligents abordables et de haute qualité pour simplifier le quotidien et réduire la consommation d'énergie et la facture d'électricité.

Saint-Jean-sur-Richelieu, Dec. 10, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Jusqu’au 24 décembre 2019, Sinopé Technologies propose son calendrier de l’avent rempli de rabais éclair et donnant la possibilité de gagner une maison intelligente d’une valeur de 1130$. Chaque porte du calendrier renferme une surprise et donne droit à une participation au grand concours.

Pour découvrir le calendrier de l’avent et participer au concours, rendez-vous au https://www.sinopetech.com/gagnez-la-maison-intelligente/. Aucun achat requis.





Concours «Gagnez la maison intelligente avec le calendrier de l’avent Sinopé» – valeur de 1130$

Le grand prix dont le tirage sera effectué le 6 janvier 2020 comprend :

1 passerelle GT130

4 thermostats intelligents pour le chauffage électrique TH1123ZB

2 gradateurs intelligents SW2500ZB

2 interrupteurs intelligents DM2500ZB

1 système de protection contre les dégâts d’eau Sedna5

2 prises électriques intelligentes SP2600ZB

2 prises murales intelligentes SP2610ZB





Compatibles avec Google Home, Alexa et SmartThings, les produits Sinopé permettent de réaliser d’impressionnantes économies d’énergie et donnent accès à la plus grande variété de fonctionnalités permettant ainsi un contrôle et un confort supérieurs et sur-mesure pour chaque utilisateur.





La maison intelligente pour Noël : Suggestions-cadeaux

Les cadeaux technos occupent une place de choix sous le sapin. Cette année, les consommateurs pourront se tourner vers le nouvel écosystème Sinopé et commander en ligne tout ce dont ils ont besoin, incluant ces items les plus populaires :

À propos de Sinopé Technologies inc.

Sinopé Technologies est le plus important manufacturier canadien d’appareils pour la maison intelligente. En plus de concevoir les appareils de marque Sinopé, l’entreprise établie à Saint-Jean-sur-Richelieu conçoit des appareils et plateformes de gestion pour d’autres entreprises de renom en Amérique du Nord. Spécialisée en efficacité énergétique, Sinopé Technologies accompagne également de nombreux fournisseurs d’électricité et entrepreneurs canadiens dans leur démarche d’optimisation de la consommation d’énergie et de gestion de la demande.

Attachments

Désirée Larocque Sinopé Technologies 1-855-741-7701 poste 5111 desiree.larocque@sinopetech.com