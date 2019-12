MONTRÉAL, 10 déc. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cette année au Québec, le temps d’attente moyen pour recevoir les traitements médicaux nécessaires était de 16,3 semaines, en légère augmentation depuis l’année dernière, selon une nouvelle étude publiée aujourd’hui par l’Institut Fraser, un groupe canadien non partisan de réflexion sur les politiques.



À l’échelle du Canada, le temps d’attente moyen en 2019 était de 20,9 semaines.

« Suite à des améliorations considérables l’année dernière, le temps d’attente pour recevoir les traitements médicaux nécessaires au Québec semble repartir à la hausse », a déclaré Bacchus Barua, directeur adjoint des études sur les politiques de santé de l’Institut Fraser et coauteur de Waiting Your Turn: Wait Times for Health Care in Canada, 2019 .

L’étude examine le temps d’attente total des patients pour recevoir des traitements dans 12 spécialités médicales — du malade dirigé par un omnipraticien (par exemple, un médecin de famille) vers un spécialiste pour une consultation, au patient qui reçoit un traitement.

Elle révèle que le temps d’attente moyen au Québec de 16,3 semaines est plus long que les 15,8 semaines annoncées par les médecins l’année dernière. Toutefois, en 1993, lorsque l’Institut Fraser a commencé à faire le suivi des temps d’attente au Canada, le temps d’attente au Québec était de 7,3 semaines.

Les patients québécois attendaient plus longtemps pour les chirurgies orthopédiques (29,1 semaines) et pour l’ophtalmologie (21,5 semaines), tandis que l’attente la moins longue était pour les oncologies médicales (4,5 semaines).

« Les longues attentes pour recevoir des traitements médicaux ne doivent pas être négligées — elles peuvent accroître la souffrance des patients, diminuer leur qualité de vie et, dans les pires cas, mener à une invalidité ou à la mort », a déclaré M. Yanick Labrie, agrégé supérieur de l’Institut Fraser.

Temps d’attente moyen par province (en semaines)

PROVINCE 2018 2019 PROVINCE 2018 2019 Colombie-Britannique 23,2 24,0 Québec 15,8 16,3 Alberta 26,1 28,0 Nouveau-Brunswick 45,1 39,7 Saskatchewan 15,4 26,0 Nouvelle-Écosse 34,4 33,3 Manitoba 26,1 32,4 Î.-P.-É. 39,8 49,3 Ontario 15,7 16,0 Terre-Neuve-et-Labrador 22,0 23,4

REMARQUE : Le nombre de répondants au sondage au Canada atlantique était inférieur à celui des autres provinces, ce qui peut avoir une incidence à la hausse ou à la baisse sur les temps d’attente moyens signalés, comparativement aux temps réels.

