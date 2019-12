Bernin, le 10 décembre 2019





INFORMATION RELATIVE AU NOMBRE TOTAL

DE DROITS DE VOTE ET D’ACTIONS

COMPOSANT LE CAPITAL SOCIAL





(Article L. 233-8 II du Code du Commerce et article 223-16 du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers)

Dénomination sociale de la société déclarante : SOITEC

Parc Technologique des Fontaines

Chemin des Franques

38190 BERNIN

Date d’arrêté des informations Nombre d’actions composant le capital social Nombre total de droits de vote 30/11/2019 32 648 794 (1) Nombre total de droits de vote théoriques (bruts) (2) : 33 317 011 Nombre de droits de vote exerçables (nets) (3) : 33 278 726

(1) Dont (i) 32 615 586 actions ordinaires de 2,00 € de valeur nominale chacune, cotées sur le marché réglementé d’Euronext à Paris sous le code ISIN FR0013227113 et le mnémonique « SOI », et (ii) 33 208 actions de préférence de 0,10 € de valeur nominale chacune et non admises à la cote.

(2) Le nombre de droits de vote théoriques (ou droits de vote « bruts ») sert de base de calcul pour les franchissements de seuils. Conformément à l’article 223-11 du Règlement Général de l’AMF, ce nombre est calculé sur la base de l’ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions privées de droit de vote (en l’espèce, les 5 077 actions auto-détenues et les 33 208 actions de préférence de 0,10 € de valeur nominale chacune), et après prise en compte du nombre d’actions bénéficiant du droit de vote double.

(3) Le nombre de droits de vote exerçables (ou droits de vote « nets ») est calculé après prise en compte du nombre d’actions bénéficiant du droit de vote double, et déduction faite des actions privées de droit de vote (en l’espèce, les 5 077 actions auto-détenues et les 33 208 actions de préférence de 0,10 € de valeur nominale chacune).

Pièce jointe