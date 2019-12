Sanofi et Regeneron annoncent leur intention de restructurer leur accord de collaboration sur les anticorps concernant Kevzara® (sarilumab) et Praluent® (alirocumab)

Déclarations prospectives – Sanofi



Ce communiqué contient des déclarations prospectives. Ces déclarations ne constituent pas des faits historiques. Ces déclarations comprennent des projections et des estimations ainsi que les hypothèses sur lesquelles celles-ci reposent, des déclarations portant sur des projets, des objectifs, des intentions et des attentes concernant des résultats financiers, des événements, des opérations, des services futurs, le développement de produits et leur potentiel ou les performances futures. Ces déclarations prospectives peuvent souvent être identifiées par les mots « s’attendre à », « anticiper », « croire », « avoir l’intention de », « estimer » ou « planifier », ainsi que par d’autres termes similaires. Bien que la direction de Sanofi estime que ces déclarations prospectives sont raisonnables, les investisseurs sont alertés sur le fait que ces déclarations prospectives sont soumises à de nombreux risques et incertitudes, difficilement prévisibles et généralement en dehors du contrôle de Sanofi, qui peuvent impliquer que les résultats et événements effectifs réalisés diffèrent significativement de ceux qui sont exprimés, induits ou prévus dans les informations et déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent notamment les incertitudes inhérentes à la recherche et développement, les futures données cliniques et analyses, y compris postérieures à la mise sur le marché, les décisions des autorités réglementaires, telles que la FDA ou l’EMA, d’approbation ou non, et à quelle date, de la demande de dépôt d’un médicament, d’un procédé ou d’un produit biologique pour l’un de ces produits candidats, ainsi que leurs décisions relatives à l’étiquetage et d’autres facteurs qui peuvent affecter la disponibilité ou le potentiel commercial de ces produits candidats, l’absence de garantie que les produits candidats s’ils sont approuvés seront un succès commercial, l’approbation future et le succès commercial d’alternatives thérapeutiques, la capacité de Sanofi à saisir des opportunités de croissance externe, l’évolution des cours de change et des taux d’intérêt, l’impact des initiatives de maîtrise des coûts et leur évolution, le nombre moyens d’actions en circulation ainsi que ceux qui sont développés ou identifiés dans les documents publics déposés par Sanofi auprès de l’AMF et de la SEC, y compris ceux énumérés dans les rubriques « Facteurs de risque » et « Déclarations prospectives » du document de référence 2018 de Sanofi, qui a été déposé auprès de l’AMF ainsi que dans les rubriques « Risk Factors » et « Cautionary Statement Concerning Forward-Looking Statements » du rapport annuel 2018 sur Form 20-F de Sanofi, qui a été déposé auprès de la SEC. Sanofi ne prend aucun engagement de mettre à jour les informations et déclarations prospectives sous réserve de la réglementation applicable notamment les articles 223-1 et suivants du règlement général de l’Autorité des marchés financiers.



Déclarations prospectives et utilisation des médias numériques – Regeneron



Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives qui impliquent des risques et des incertitudes liés à des événements futurs et à la performance future de Regeneron Pharmaceuticals, Inc. («Regeneron» ou la «Société»), et les événements ou résultats réels peuvent différer sensiblement de ces déclarations prospectives. Des mots tels que «anticiper», «attendre», «avoir l'intention», «planifier», «croire», «rechercher», «estimer», les variations de ces mots et des expressions similaires visent à identifier ces déclarations prospectives, bien que tous les énoncés prospectifs ne contiennent pas ces mots d'identification.Ces déclarations concernent, et ces risques et incertitudes incluent, entre autres, la nature, le calendrier, et le succès possible et les applications thérapeutiques des produits de Regeneron, des produits candidats et des programmes de recherche et cliniques actuellement en cours ou prévus, y compris sans limitation Dupixent® (dupilumab) , Praluent® (alirocumab) et Kevzara® (sarilumab); le potentiel de tout accord de licence ou de collaboration, y compris les accords de Regeneron avec Sanofi (tels que l'accord de licence d'anticorps et de collaboration, tel que modifié de temps à autre), Bayer et Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (ou leurs sociétés







affiliées respectives, le cas échéant) , à annuler ou à résilier sans autre succès du produit; si la restructuration proposée de la collaboration d'anticorps avec Sanofi discutée dans ce communiqué de presse (la «restructuration proposée») sera achevée dans les conditions actuellement envisagées, dans le délai prévu ou pas du tout; l’impact du projet de restructuration sur les activités, les résultats d’exploitation et la situation financière de Regeneron; les problèmes de sécurité imprévus résultant de l'administration de produits et de produits candidats chez les patients, y compris les complications graves ou les effets secondaires liés à l'utilisation des produits candidats de Regeneron dans les essais cliniques; la mesure dans laquelle les résultats des programmes de recherche et développement menés par Regeneron ou ses collaborateurs peuvent être reproduits dans d'autres études et conduire à des applications thérapeutiques; la probabilité, le calendrier et la portée d'une éventuelle approbation réglementaire et du lancement commercial des produits candidats en phase terminale de Regeneron et de nouvelles indications pour les produits commercialisés; les obligations réglementaires et la surveillance continues ayant une incidence sur les produits commercialisés, les programmes de recherche et cliniques et les activités de Regeneron, y compris ceux liés à la confidentialité des patients; les décisions des autorités gouvernementales réglementaires et administratives qui peuvent retarder ou restreindre la capacité de Regeneron à continuer de développer ou de commercialiser les produits et les produits candidats de Regeneron; les médicaments et produits candidats concurrents qui peuvent être supérieurs aux produits et produits candidats de Regeneron; l'incertitude quant à l'acceptation par le marché et le succès commercial des produits et produits candidats de Regeneron et l'impact des études (qu'elles soient menées par Regeneron ou par d'autres et qu'elles soient mandatées ou volontaires) sur le succès commercial des produits et produits candidats de Regeneron; la capacité de Regeneron à fabriquer et à gérer des chaînes d'approvisionnement pour plusieurs produits et produits candidats; la capacité des collaborateurs, fournisseurs ou autres tiers de Regeneron (selon le cas) d'exécuter des étapes de fabrication, de remplissage, de finition, d'emballage, d'étiquetage, de distribution et d'autres étapes liées aux produits et produits candidats de Regeneron; la disponibilité et l'étendue du remboursement des produits de la Société auprès de tiers payeurs, y compris les programmes de soins de santé et d'assurance des payeurs privés, les organismes de maintien de la santé, les sociétés de gestion des prestations pharmaceutiques et les programmes gouvernementaux tels que Medicare et Medicaid; la détermination de la couverture et du remboursement par ces payeurs et les nouvelles politiques et procédures adoptées par ces payeurs; dépenses imprévues; les coûts de développement, de production et de vente de produits; la capacité de Regeneron à respecter l'une de ses projections ou orientations financières et les modifications des hypothèses sous-jacentes à ces projections ou orientations; et les risques associés à la propriété intellectuelle d'autres parties et les litiges en cours ou futurs y relatifs (y compris, sans s'y limiter, les litiges en matière de brevets et autres procédures connexes concernant Dupixent et Praluent), d'autres litiges et autres procédures et enquêtes gouvernementales concernant la Société et / ou ses opérations, le résultat final de ces procédures et enquêtes, et l'incidence que tout ce qui précède peut avoir sur les activités, les perspectives, les résultats d'exploitation et la situation financière de Regeneron. Une description plus complète de ces risques et d'autres risques importants se trouve dans les documents déposés par Regeneron auprès de la US Securities and Exchange Commission, y compris son formulaire 10-K pour l'exercice clos le 31 décembre 2018 et son formulaire 10-Q pour la période trimestrielle terminée 30 septembre 2019. Toutes les déclarations prospectives sont faites sur la base des croyances et du jugement actuels de la direction, et le lecteur est averti de ne pas se fier aux déclarations prospectives faites par Regeneron. Regeneron n'assume aucune obligation de mettre à jour publiquement tout énoncé prospectif, y compris, sans limitation, toute projection ou orientation financière, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement.







Regeneron utilise son site Web sur les médias et les relations avec les investisseurs et ses médias sociaux pour publier des informations importantes sur la Société, y compris des informations pouvant être jugées importantes pour les investisseurs. Des informations financières et autres sur Regeneron sont régulièrement publiées et accessibles sur le site Web des relations avec les médias et les investisseurs de Regeneron (http://newsroom.regeneron.com) et son fil Twitter (http://twitter.com/regeneron).