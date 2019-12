Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S

Faaborg, den 10. december 2019

Selskabsmeddelelse nr. 14/2019

SKAKO A/S indgår market maker aftale med Danske Bank

SKAKO A/S har den 10. december 2019 indgået en aftale med Danske Bank om, at Danske Bank skal agere som market maker for SKAKO-aktien fra 2. januar 2020.

”Vi har indgået denne aftale med Danske Bank med det klare formål at øge likviditeten i SKAKO-aktien, så det bliver lettere og mere attraktivt for interesserede investorer at købe og sælge SKAKO-aktier. Efter et år vil vi sammen med Danske Bank evaluere hvad aftalen har betydet for SKAKO-aktien.” udtaler bestyrelsesformand, Jens Wittrup Willumsen.

Med venlig hilsen

SKAKO A/S

Jens Wittrup Willumsen

Bestyrelsesformand

Tlf.: 23 47 56 40