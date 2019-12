OTTAWA, 10 déc. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le président national de la Légion royale canadienne, Thomas D. Irvine, est fier d’annoncer que la prochaine ville hôte des Nationaux de la Légion est Sherbrooke, Québec. La compétition se déroulera sur la nouvelle piste du stade extérieur de l’Université de Sherbrooke.



« Nous savons que notre comité organisateur de Sherbrooke s’occupera de ces jeux de façon exceptionnelle », dit Irvine. « Nous attendons ce qu’il y a de mieux de nos hôtes et nous sommes reconnaissants de tout ce qu’ils font pour planifier et présenter un événement incroyable chaque année. »

Les partenaires-hôtes des jeux de 2021-2022 sont le Club d’athlétisme de Sherbrooke, en collaboration avec la Ville de Sherbrooke, l’Université de Sherbrooke, Excellence Sportive Sherbrooke et Destination Sherbrooke. La filiale hôte de la Légion est le no 06-010, Colonel John S. Bourque.

« Le Club d’athlétisme de Sherbrooke et ses nombreux collaborateurs se réjouissent d’avoir été choisi pour la tenue des Championnats nationaux d’athlétisme de la Légion pour les fins d’été 2021 et 2022, » dit le président du Club d’athlétisme de Sherbrooke, Yannick Richard. « Ce sera l’occasion de mettre en valeur nos infrastructures rénovées au profit des meilleurs jeunes athlètes canadiens. Nous sommes fiers de se voir accorder l’opportunité de présenter cet événement de calibre national pour les 6e et 7e fois dans notre histoire. Soyez assuré que nous comptons livrer des championnats de la plus haute qualité, tant au plan organisationnel que sportif. »

Nous avons reçu des soumissions de grande qualité de la part de plusieurs communautés souhaitant accueillir les jeux.

« Ils offraient tous une excellente expérience pour nos jeunes athlètes, et en fin de compte, nous avons choisi la proposition de Sherbrooke, » dit Brian Weaver, président du Comité des sports de la Légion et vice-président national. « Nous sommes impatients de travailler avec nos nouveaux hôtes en 2021. » La compétition aura lieu du 6 au 8 août 2021 et du 5 au 7 août 2022.

Les 45e et 46e années de l’événement verront près de 1 000 athlètes de partout au pays participer aux seuls championnats canadiens d’athlétisme pour les catégories des moins de 16 ans et des moins de 18 ans. La compétition de classe mondiale est née de l’appui des légionnaires et de la promotion du sport chez les jeunes comme activité saine pour aider les enfants dont le père ou la mère servait à l’étranger, ou avait servi dans les Forces armées canadiennes. Plus tard, la Légion a développé des programmes sportifs locaux, provinciaux et nationaux pour les jeunes, qui ont abouti à l’organisation des jeux.

« Les championnats nationaux de la Légion donnent aux jeunes Canadiens la chance de participer à une compétition de haut calibre tout en nouant de nouvelles amitiés dans un environnement agréable, » affirme Weaver. Les jeux de 2020 auront lieu une fois de plus au Cap-Breton, en Nouvelle-Écosse, qui a été l’hôte des championnats de 2019.

La direction nationale de la Légion parraine des centaines d’athlètes chaque année, avec l’appui des filiales et des directions provinciales et territoriales de partout au pays. Plusieurs centaines d’autres jeunes se joignent à nous en tant qu’athlètes du volet ouvert. Plusieurs anciens de la Légion participent par la suite à des compétitions au niveau international.

Pour en apprendre plus :

www.NationauxLegion.ca

Facebook : https://www.facebook.com/LegionNationals/

Instagram : https://www.instagram.com/legionnationals/

Twitter: https://twitter.com/LegionNationals

