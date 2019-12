Le nouveau bâtiment ultramoderne de Vortex International comprend un atelier trois fois plus grand que son emplacement précédent. Il est en mesure de répondre à la demande mondiale croissante pour les produits de l’entreprise tout en améliorant l’efficacité, les délais de production et la qualité.

Vortex International inaugure un nouveau siège social pour accroître de manière importante sa capacité de fabrication et pour faciliter la collaboration, la créativité et la productivité

MONTRÉAL, 10 déc. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vortex Structures Aquatiques International ( www.vortex-intl.com ), un fabricant et un chef de file mondial en matière de divertissement aquatique, occupe maintenant des bureaux plus spacieux dans la même communauté montréalaise de Pointe-Claire, afin d’accroître sa capacité de fabrication.



S’étendant sur plus de 220 000 pi2 (20 439 m2), les nouvelles installations sont trois fois plus spacieuses que l’emplacement précédent et peuvent prendre en charge la demande mondiale croissante envers les produits de l’entreprise, tout en maintenant les délais d’exécution et la qualité. Vortex élargit son équipe afin de répondre à la demande croissante.

Les nouvelles installations comprennent un studio de conception et des laboratoires de mise à l’essai impressionnants afin de soutenir la culture innovante de Vortex. Entreprise réputée pour sa créativité, ses innovations et ses produits de pointe, Vortex sera en mesure de concevoir et de fabriquer des pièces plus grandes et plus complexes pour répondre à la demande de solutions qui repoussent les limites. Cette culture de l’innovation a aidé Vortex à remporter de nombreux prix de l’industrie, notamment plusieurs prix Leading Edge de la World Waterpark Association, de nombreux International Design Awards (IDA) pour ses collections Water JourneyMC et Explora, des prix Most Valuable Product décernés par les lecteurs d’Aquatics International pour ses produits PrecisionRideMC et Water Journey, ainsi que de nombreux prix Best of Aquatics Supplier.

Les espaces de bureau ont été conçus afin de favoriser un environnement de travail collaboratif et de stimuler la créativité dans l’entreprise. Pour soutenir les employés et favoriser un équilibre entre travail et vie personnelle, l’aménagement d’un centre sportif sur place est prévu.

Avec le développement durable comme l’une de ses valeurs centrales, l’entreprise a rénové et modernisé de manière importante l’ancienne usine Ford Motor Co., en mettant à niveau tous les systèmes mécaniques, électriques, de ventilation et sur le toit avec des systèmes écoénergétiques.

Le déménagement s’effectue alors que l’entreprise se prépare à célébrer son 25e anniversaire en 2020. Stephen Hamelin, président de Vortex International, a démarré l’entreprise en 1995. Il s’agit de la quatrième fois où Vortex déménage pour s’adapter à sa croissance.

« Nos nouvelles installations nous aideront à développer nos capacités sur tous les aspects de notre entreprise, notamment la fabrication, la recherche et le développement ainsi que la vente. Nous investissons dans de nouveaux équipements, dans la technologie et dans nos effectifs afin de préparer l’entreprise pour les 25 prochaines années » a indiqué M. Hamelin. « Ce nouvel emplacement nous permet de demeurer à Montréal, la ville dans laquelle nous avons démarré et un endroit truffé de personnes talentueuses dans de nombreux domaines. Ces talents ont été l’un des facteurs clés de notre réussite au fil des années. Nous sommes également fiers d’avoir transformé des installations industrielles classiques vieilles de 50 ans en une usine moderne à la fine pointe. »

À propos de Vortex

Vortex Structures Aquatiques International, dont le siège est situé à Montréal (Canada), a été fondée en 1995, année du lancement de la première aire de jeux SplashpadMD. L’utilisation de matériaux de la plus haute qualité, ainsi qu’une conception unique inspirante et une ingénierie de pointe, ont fait de l’entreprise un chef de file mondial en matière de divertissement aquatique.

En plus de ses opérations à Montréal, Vortex dispose de bureaux régionaux de vente et de soutien technique aux États-Unis, en Europe et en Chine. L’entreprise dispose d’un réseau mondial de marketing et de distribution qui sert l’Europe, l’Asie, le Moyen-Orient, l’Australie et l’Amérique latine.

Avec plus de 8 000 installations de produits dans 50 pays, Vortex compte demeurer au premier rang de l’industrie du divertissement aquatique en continuant à concevoir les produits les plus amusants, les plus sécuritaires et les plus innovateurs pour les familles et les enfants de tous âges, peu importe leurs aptitudes.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les solutions de divertissement aquatique de Vortex, veuillez visiter le site Web de l’entreprise au www.vortex-intl.com .

Relations avec les médias :

Anne Leduc

514 694 3868 poste 321

aleduc@vortex-intl.com

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible à :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a8c56b0b-a5dc-40fd-8ab3-f57c7918ab4e