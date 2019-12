Ce nouvel accord permet à Atos d’étendre son empreinte sur le marché et offre aux partenaires de distribution d’Ingram Micro l’accès au portefeuille de produits de cybersécurité d’Atos



Paris, le 10 décembre 2019 – Atos, leader international de la transformation digitale, annonce aujourd’hui la signature d’un nouvel accord de mise sur le marché avec Ingram Micro Inc., un distributeur international basé aux Etats-Unis.

Ce nouvel accord de distribution aux Etats-Unis étend la portée d’Atos et offre aux partenaires de distribution d’Ingram Micro l’accès à ses différents produits de cybersécurité. Ces derniers incluent Atos Evidian, un portefeuille de produits de gestion des identités et des accès, conçu pour sécuriser et gérer l’accès à des environnements cloud hybrides. L’accord inclura, à terme, les produits de chiffrement de données stockées et en transit, ainsi que de la gestion d’identités numériques de confiance.

« Nous sommes heureux de collaborer avec Ingram Micro et d’offrir nos produits de cybersécurité à nos clients aux Etats-Unis. Avec l’important réseau de distribution d’Ingram Micro dans le domaine de la sécurité, nous sommes confiants de pouvoir poursuivre notre stratégie visant à renforcer notre leadership dans la transformation digitale, » déclare Alexis Caurette, VP, Directeur des produits de cybersécurité chez Atos.

« Cet accord marque le premier accord majeur de distribution pour Atos en Amérique du Nord, et représente une avancée importante pour développer notre stratégie internationale de distribution et notre écosystème de partenaires, » ajoute Vincent Demange, SVP, Global Alliances & Channels.

« Nous sommes ravis de nous associer à Atos et de faire partie des premiers à offrir des produits de cybersécurité aux Etats-Unis, » déclare Eric Kohl, VP Sécurité chez Ingram Micro. « La cybersécurité est la priorité au sein des chaînes de distribution aux Etats-Unis, et pour les entreprises dans tout le pays. C’est un contexte idéal pour qu’Atos commercialise ses solutions de sécurité de bout en bout, destinées pour les environnements on-premise et les environnements cloud”.

Atos est un leader international en cybersécurité, avec 5000 experts en sécurité, 14 Centres d’Opérations de Sécurité (Security Operations Centers) à l’international, et offre une large gamme de produits de cybersécurité porteurs des plus hautes certifications disponibles sur le marché.

Ce nouvel accord avec Ingram Micro entre en vigueur immédiatement et inclura des sessions de formation pour permettre aux partenaires de distribution d’Ingram Micro d’intégrer rapidement le portefeuille d’Atos et d’offrir ainsi les bénéfices des produits de cybersécurité d’Atos à leurs clients de toute taille.

