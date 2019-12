December 10, 2019 10:29 ET

Aino Health (Aino) meddelar idag att de sålt sin ägarandel i det finska företagshälsovårdsföretaget Maresan.

Ainos ägarandel i Maresan uppgår till ca 16% och motsvarar en kontant köpeskilling på ca 2MSEK.

Då Aino tidigare skrivit ner aktiernas värde i koncernen förväntas försäljningen ha en positiv inverkan på både kassaflöde och resultat under första kvartalet 2020 där ca 90% kommer att realiseras under kvartalet och sedan resterande ca 10% under resten av året.

"Det är nu dags att ta nästa steg i Ainos globalisering och lägga fokus på kärnverksamheten. Likviden från försäljningen kommer att användas till att utveckla verksamheten enligt tidigare uppsatt plan", säger Jyrki Eklund, vd Aino Health.

För mer information:

Jyrki Eklund, vd Aino Health, Telefon: +358 40 042 4221

Certified adviser

Erik Penser Bank

+46 8 463 83 00

certifiedadviser@penser.se

Om Aino Health (publ)

Aino Health är den ledande leverantören av Software-as-a-Service-lösningar inom Corporate Health Management. Företagets kompletta system med SaaS-plattform och tjänster minskar sjukfrånvaron, sänker relaterade kostnader och förbättrar affärsresultat genom ökad produktivitet och engagemang hos organisationens anställda då hälsa, välbefinnande och säkerhet blir en integrerad del av det vardagliga arbetet. Besök gärna ainohealth.com.