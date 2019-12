Stabilisatsioonitehingud

Coop Pank annab teada, et on saanud AS-lt LHV Pank kirja, et Coop Panga aktsia esimesel kauplemispäeval (10.12.2019) ei teinud AS LHV Pank ühtegi stabilisatsiooni tehingut.

Eesti kapitalil põhinev Coop Pank on üks viiest Eestis tegutsevast universaalpangast. Coop Pangal on üle Eesti 15 pangakontorit ja 24 pangapunkti. Pangal on 61 900 igapäevapanganduse klienti. Coop Pank kasutab jaekaubanduse ja panganduse vahel tekkivat sünergiat ning toob igapäevased pangateenused inimeste kodu lähedale. Panga enamusaktsionäriks on kodumaine kaubanduskett Coop Eesti, mille müügivõrgustikku kuulub 340 kauplust.