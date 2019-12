Coop Pank aktsiaseltsi tütarettevõtte SIA Prana Property uueks juhatuse liikmeks valiti Heikko Mäe, kelle volitused algavad 10.12.2019. Juhatusest kutsuti tagasi senine juhatuse liige Janek Uiboupin, kelle volitused lõppevad 10.12.2019.

SIA Prana Property on Coop Pangale kuuluv ettevõte, mis tegeleb Lätis asuva kinnisvara haldamise ja realiseerimisega.

Eesti kapitalil põhinev Coop Pank on üks viiest Eestis tegutsevast universaalpangast. Coop Pangal on üle Eesti 15 pangakontorit ja 24 pangapunkti. Pangal on 61 900 igapäevapanganduse klienti. Coop Pank kasutab jaekaubanduse ja panganduse vahel tekkivat sünergiat ning toob igapäevased pangateenused inimeste kodu lähedale. Panga enamusaktsionäriks on kodumaine kaubanduskett Coop Eesti, mille müügivõrgustikku kuulub 340 kauplust.

