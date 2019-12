NASDAQ OMX Copenhagen A/S

Børsmeddelelse nr. 2019/11

Aalborg, 10. december 2019

Tirsdag den 10. december 2019 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Aalborg Boldspilklub A/S (CVR-nr. 10998530) kl. 16.00 på Aalborg Portland Park, Harald Jensensvej 9, 9000 Aalborg.

Bestyrelsen havde valgt Laurits Toft til dirigent. Dirigenten konstaterede, at den ekstraordinære generalforsamling var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig i relation til den fastsatte dagsorden. Dagsorden forelå med følgende punkter:





Dagsorden:



1. En enig bestyrelse foreslår, at selskabets aktiekapital nedsættes med nom. kr. 63.333.460,00 fra nom. kr. 66.666.800,00 til nom. kr. 3.333.340,00.

Kapitalnedsættelsen gennemføres ved en ligelig nedskrivning af alle aktier fra kr. 200,00 til kr. 10,00.

Nedsættelsesbeløbet skal anvendes til henlæggelse til en særlig reserve, jf. Selskabslovens §188, stk. 1 nr. 3.

Som konsekvens heraf foreslås vedtægternes §4.1. ændret til fremover at lyde:

”Selskabets aktiekapital udgør kr. 3.333.340,00”

ligesom den i vedtægternes §4.3. og §12.1. angivne stykstørrelse ændres fra kr. 200,00 til kr. 10,00.





2. En enig bestyrelse stiller forslag om, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at forhøje selskabets aktiekapital.

Bemyndigelsen optages i vedtægternes §4 og er sålydende:

”4.4. Bestyrelsen er i tiden til den 10.12.2024 bemyndiget til at forhøje selskabets aktiekapital ad en eller flere gange med i alt nom. kr. 20.000.040,00, hvilke aktier skal være ligestillede med den bestående aktiekapital.

Udvidelse af selskabets aktiekapital skal ske med fortegningsret for selskabets aktionærer. Udvidelsen kan ske til favør kurs.





4.5. Bestyrelsen er i tiden til den 10.12.2024 bemyndiget til at forhøje selskabets aktiekapital ad en eller flere gange med nom. kr. 20.000.040,00, hvilke aktier skal være ligestillede med den bestående aktiekapital.

Udvidelse af selskabets aktiekapital skal ske uden fortegningsret for selskabets aktionærer. Udvidelsen skal ske til markedskurs.

4.6. De nye aktier, der tegnes på grundlag af bemyndigelserne i §4.4. og §4.5., skal være omsætningspapirer og lyde på navn og være noteret i selskabets ejerbog. Der skal ikke gælde indskrænkninger i de nye aktiers omsættelighed, og ingen aktionærer skal være forpligtede til at lade sine aktier indløse helt eller delvist. Aktierne bærer ret til udbytte fra det tidspunkt at regne, der fastsættes af bestyrelsen, dog senest for det regnskabsår, der følger efter kapitalforhøjelsen.”





3. Bemyndigelse til registrering af de vedtagne forslag i Erhvervsstyrelsen.

Generalforsamlingen vil blive bedt om at give advokat Laurits Toft, Advokatfirmaet Vingaardshus, bemyndigelse til at foretage registrering af de vedtagne forslag samt at foretage de ændringer og korrektioner i det vedtagne, som Erhvervsstyrelsen måtte forlange eller henstille foretaget.





Bemærkninger:



1. Bestyrelsens forslag blev vedtaget med den fornødne majoritet.



2. Bestyrelsens forslag om at den ekstraordinære generalforsamling bemyndiger bestyrelsen til at forhøje selskabets aktiekapital, blev vedtaget med den fornødne majoritet.



3. Bestyrelsens forslag blev vedtaget med den fornødne majoritet.



4. Ingen særlige bemærkninger.







Venlig hilsen

Laurits Toft

Dirigent