Massy, le 10 décembre 2019

Le conseil d’administration de PCAS s’est réuni le 9 décembre 2019. A cette occasion, un point a été effectué sur les prévisions d’activité et de résultats de l’année 2019.

Les résultats du groupe sur 2019 seront affectés essentiellement par des difficultés opérationnelles dans l’activité Synthèse Pharmaceutique ainsi que, dans une moindre mesure, par un ralentissement en fin d’année de nos activités dans les lubrifiants. Le résultat opérationnel de Synthèse Pharmaceutique et le résultat net du Groupe sur 2019 seront en conséquence en retrait significatif par rapport à ceux de l’exercice précédent. Le résultat net du Groupe intégrera également pour mémoire les coûts liés à la réorganisation du site de Longjumeau annoncée fin 2018 et qui ont été enregistrés dans les comptes semestriels 2019.

À PROPOS DE PCAS

PCAS est le spécialiste du développement et de la production de molécules complexes pour les Sciences de la vie et les Technologies innovantes. Avec 9% de son chiffre d’affaires dédié à la R&D et une large implantation internationale, PCAS est le partenaire industriel privilégié des grands groupes mondiaux leaders sur leurs marchés. Dotée d’un niveau particulièrement élevé d’exigence, la société propose une gamme croissante de produits et solutions propriétaires dans des segments de pointe. PCAS a réalisé en 2018 un chiffre d’affaires de 206,7 M€ et emploie près de 1 100 collaborateurs répartis dans 6 pays.

