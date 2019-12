December 10, 2019 13:20 ET

December 10, 2019 13:20 ET

Neuer Süßstoff auf Steviablattbasis bietet deutlich verbesserte Löslichkeit

Neues Innovationszentrum in Brasilien stärkt Kundensupport in Lateinamerika

CHICAGO, Dec. 10, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- PureCircle (LSE: PURE), der weltweit führende Hersteller innovativer Steviazusätze für die globale Getränke- und Lebensmittelindustrie, gibt wichtige Neuigkeiten bekannt, durch die es seine Kunden bei der Herstellung von zuckerfreien und zuckerreduzierten Produkten unterstützen wird.

PureCircle führt einen neuen Steviazusatz ein, der für Getränke- und Lebensmittelunternehmen besonders wertvoll ist. Das neue proprietäre Produkt mit dem Namen Sigma Syrup ist eine optimierte Mischung aus unseren Steviablattzusätzen der nächsten Generation, darunter Reb M. Sigma Sirup bietet einen hervorragenden Geschmack und überwindet die üblichen Probleme mit der Löslichkeit, die bei anderen Süßungsmitteln mit hoher Süßungsintensität wie Sirup oder flüssigen Süßstoffen auftreten. Sigma Syrup wird ohne Einsatz von Gentechnik aus dem Steviablatt hergestellt. Genau wie PureCircles Süßungsmittel der nächsten Generation Reb M überzeugt Sigma Syrup mit einem natürlichen, zuckerähnlichen Geschmack.

PureCircle hat zudem kürzlich eine neue proprietäre Steviapflanzenvariante vorgestellt. Die neue Steviablattvariante wurde von PureCircle mit großer Sorgfalt gezüchtet und erfolgreich in der Praxis erprobt. Sie liefert auf natürliche Weise größere Mengen des wohlschmeckenden Steviazusatzes der nächsten Generation. Mit diesem Durchbruch – einem höheren Steviaertrag der Steviapflanzen von PureCircle – verbessert das Unternehmen seine Produktionseffizienz und kann Lebensmittel- und Getränkehersteller effizienter mit nachhaltigen, kostengünstigen Steviablattzusätzen der nächsten Generation versorgen. So können Markeninhaber gesündere Produkte für verschiedene Preissegmente entwickeln und damit einen größeren Kreis von Verbrauchern erreichen.

Darüber hinaus eröffnet das Unternehmen ein neues Büro und ein Entwicklungslabor in Brasilien, um seinen Kundenservice für lateinamerikanische Lebensmittel- und Getränkeunternehmen zu verbessern. Die Niederlassung in Sao Paulo wird die lateinamerikanischen Kunden von PureCircle bei Rezepturfragen unterstützen. Als weltweit führendes Unternehmen in der Steviaproduktion verfügt PureCircle über umfassendes Expertenwissen im Bereich der Steviaformulierung, das es auch seinen Kunden bereitstellen möchte. Das neue Büro wird den Kunden von PureCircle eine schnellere Markteinführung ermöglichen und Expertenwissen im Bereich der Steviaformulierung bereitstellen, das speziell auf die Anforderungen des südamerikanischen Marktes zugeschnitten ist. Das hilft Unternehmen, Produkte ohne Zuckerzusatz oder mit reduziertem Zuckergehalt auf den Markt zu bringen, die natürlich gesüßt sind und großartig schmecken.

PureCircle nutzt sein Stevia-Know-how außerdem, um weitere Zusätze aus dem Steviablatt zu extrahieren und anzubieten, z. B. Geschmacksverstärker und Antioxidantien für funktionale Nahrungsmittel- oder Kosmetikprodukte. Darüber hinaus arbeitet PureCircle an der Kommerzialisierung von Protein- und Ballaststoffzusätzen auf Steviabasis, die für 2020 geplant sind.

Die große Innovationskraft von PureCircle zeigt sich auch daran, dass das Unternehmen weltweit bereits 214 Patente im Zusammenhang Stevia innehat. Das Unternehmen investiert weiterhin in innovative Lösungen und die Entwicklung neuer Zusätze auf Basis der Steviapflanze.

Am Anfang aller Zusätze von PureCircle steht die Steviapflanze. Ein Süßstoff ist nur dann ein „Süßstoff auf Steviablattbasis“, wenn an seinem Anfang die Steviapflanze steht. Steviaähnliche Zusätze, die in Laboren hergestellt werden, sind keine echten Zusätze auf Steviablattbasis.

Das Unternehmen arbeitet bei Anbau und Ernte seiner proprietären Steviapflanzen mit Landwirten auf der ganzen Welt zusammen. Die landwirtschaftlichen Programme von PureCircle bieten dem Unternehmen nicht nur qualitativ hochwertige Steviapflanzen, sondern sorgen auch für Nachhaltigkeit und helfen den Farmern vor Ort.

Informationen zu PureCircle

PureCircle ist das einzige Unternehmen, das moderne Forschung und Entwicklung mit einer vollständigen vertikalen Integration von der Farm bis zu den hochwertigen, innovativen und wohlschmeckenden Steviasüßstoffen verbindet.

Das Unternehmen arbeitet mit Farmern zusammen, die die Steviapflanzen anbauen, sowie mit Lebensmittel- und Getränkeunternehmen, die ihre kalorienarmen und -freien Rezepturen mit einem pflanzlichen Süßstoff verbessern möchten.

PureCircle wird weiterhin: führend bei Forschung, Entwicklung und Innovation sein; ein wachsendes Angebot an verschiedenen Stevia-Süßstoffen mit zuckerähnlichem Geschmack unter Verwendung aller erforderlichen und geeigneten Produktionsmethoden herstellen; Ressourcen- und Innovationspartner für Lebensmittel- und Getränkehersteller sein.

Die Geschmacksverstärker auf Steviabasis von PureCircle entwickeln in Kombination mit Süßungsmitteln einen Synergieeffekt und verbessern das Geschmackserlebnis, die Textur im Mund und das Kalorienprofil. Zusätzlich wird die Kosteneffizienz von Getränke- und Lebensmittelprodukten erhöht.

PureCircle wurde 2002 gegründet und investiert kontinuierlich in bahnbrechende Forschung und Entwicklung. Das Unternehmen besitzt über 214 Stevia-Patente und hat mehr als 300 neue Patente angemeldet.

PureCircle hat Niederlassungen auf der ganzen Welt. Die globale Firmenzentrale befindet sich in Chicago, Illinois.

Um der wachsenden Nachfrage nach Stevia-Süßstoffen gerecht zu werden, kann PureCircle seine Lieferkapazitäten schnell hochskalieren. Im März 2017 wurde die Erweiterung der malaysischen Steviaextraktionsanlage abgeschlossen. Dadurch stehen mehr Kapazitäten für die schnelle Lieferung der neueren, besonders leckeren Steviasüßstoffe zur Verfügung, sodass PureCircle seinen Kunden ein noch besseres Produkt liefern kann.

Die Aktien von PureCircle sind am Hauptmarkt der Londoner Börse notiert.

Weitere Informationen finden Sie unter www.purecircle.com.

Informationen zu Stevia

Angesichts der zunehmenden globalen Bedenken hinsichtlich Adipositas und Diabetes arbeiten Getränke- und Lebensmittelunternehmen verantwortungsbewusst daran, Zucker und Kalorien in ihren Produkten zu reduzieren. Damit reagieren sie sowohl auf Verbraucherwünsche als auch auf Gesundheits- und Wellnessexperten. Süßstoffe aus der Steviapflanze bieten zuckerähnlichen Geschmack und werden für diese Unternehmen eine immer wichtigere Zutat.

Wie Zucker werden auch Steviasüßstoffe aus Pflanzen gewonnen. Im Gegensatz zu Zucker lassen sich mit Stevia jedoch kalorienarme und kalorienfreie Getränke- und Lebensmittelrezepturen herstellen.

Steviablattextrakt ist ein kalorienfreier, hochintensiver Süßstoff auf Naturbasis, der weltweit von Lebensmittel- und Getränkeunternehmen als köstliche kalorienfreie Alternative zu Zucker und künstlichen Süßstoffen verwendet wird.

Stevia ist eine von Natur aus süße Pflanze, die in Südamerika beheimatet ist. Heute wird sie weltweit, insbesondere in Kenia, China und den USA angebaut.

Die süßen Teile des Steviablattes sind bis zu 350 Mal süßer als Zucker: Stevias intensive Süße bedeutet, dass viel weniger Wasser und Anbaufläche als für die Zuckerherstellung benötigt werden.

Untersuchungen haben gezeigt, dass die Moleküle des Steviablattes dank des kommerziellen Extraktions- und Reinigungsprozess im getrockneten Steviablatt sowie im Endprodukt des Steviablattextrakts unverändert vorhanden sind. Alle wichtigen globalen Regulierungsbehörden aus 65 Ländern haben die Verwendung von hochreinen Steviablattextrakten in Lebensmitteln und Getränken genehmigt.

Weitere Informationen zur Stevia-Forschung finden Sie unter https://www.purecirclesteviainstitute.com/

Ein Foto zu dieser Pressemitteilung finden Sie unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/20e017c3-5d22-4046-b449-dbcc99a28615