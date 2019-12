Un nouvel édulcorant savoureux à base de feuille de stévia résout les problèmes de solubilité

CHICAGO, 10 déc. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- PureCircle (LSE : PURE), le premier producteur et innovateur mondial en matière d'ingrédients savoureux à base de stévia destinés aux industries mondiales des boissons et de l'alimentation, annonce plusieurs nouveaux développements importants qui soutiendront davantage ses clients dans leur création de produits sans sucre ajouté et à teneur réduite en sucre.

PureCircle lance maintenant un nouvel ingrédient à base de stévia, qui sera extrêmement précieux pour les entreprises du secteur de l'alimentation et des boissons. Appelé sirop Sigma, ce mélange optimisé de nos ingrédients à base de feuille de stévia de prochaine génération, notamment Reb M, est la propriété de PureCircle. Le sirop Sigma offre un goût supérieur et résout les problèmes de solubilité rencontrés lors de l'utilisation d'autres édulcorants à base de stévia dans des produits à forte intensité sucrée, tels que les sirops et les édulcorants liquides de table. Le sirop Sigma est obtenu à partir de la feuille de stévia et ne contient pas d'OGM. Tout comme l'édulcorant de nouvelle génération Reb M de PureCircle, le sirop Sigma a un goût franc et sucré.

PureCircle a également annoncé récemment une nouvelle variété exclusive de plantes de stévia. Soigneusement cultivée par PureCircle et ayant été pré-testée sur le terrain, cette nouvelle variété de stévia produit naturellement de plus grandes quantités d'ingrédients de notre savoureuse stévia de nouvelle génération. Cette découverte, qui augmente le rendement réel des plantes stévia de PureCircle, améliore l'efficacité de la société en matière de production, et même sa capacité à fournir un approvisionnement durable et économique en ingrédients issus de ces feuilles de stévia de nouvelle génération aux entreprises du secteur de l'alimentation et des boissons. Cela permet aux marques de développer des produits plus accessibles et plus sains dans une gamme plus large de prix à la consommation.

En outre, afin d'améliorer son soutien à la clientèle pour les entreprises agroalimentaires d'Amérique latine, la société ouvre un nouveau bureau et un laboratoire d'innovation au Brésil. L'établissement situé à Sao Paulo fournira un support de formulation aux clients de PureCircle en Amérique latine. En tant que leader mondial de la stévia, PureCircle possède une expertise dans la formulation basée sur la stévia et s'efforce de partager cette expertise avec ses clients. Le nouveau bureau offrira aux clients de PureCircle un accès plus rapide au marché et une expertise en formulation à base de stévia répondant spécifiquement aux besoins du marché sud-américain. Cela permet de mettre sur le marché des produits sans sucre ajouté et à teneur en sucre réduite qui sont savoureux et naturellement sucrés.

L'expertise de PureCircle en matière de stévia permet à la société d'extraire et de proposer à la vente d'autres ingrédients à base de feuille de stévia, notamment des modificateurs de goût et des antioxydants à utiliser dans des produits fonctionnels. De plus, PureCircle travaille à la commercialisation d'ingrédients protéiques et fibreux à base de stévia en 2020.

En raison de sa puissance d'innovation, PureCircle détient désormais à l'échelle mondiale 214 brevets liés à la stévia. La Société continue d'investir dans l'innovation et recherche continuellement de nouvelles solutions d'ingrédients à base de stévia.

Tous les ingrédients de PureCircle sont à base de plante de stévia. Un édulcorant est considéré comme un « édulcorant stévia » seulement s'il est conçu à base de plante stévia. D'autres ingrédients de type stévia produits en laboratoire par d'autres sociétés ne sont pas des ingrédients à base de feuille de stévia.

La société collabore avec des agriculteurs du monde entier afin de cultiver et de se procurer ses plantes de stévia exclusives. Les programmes agricoles de PureCircle produisent non seulement une stévia de haute qualité pour la société, mais ils soutiennent également la durabilité et les communautés agricoles.

À propos de PureCircle

PureCircle est la seule entreprise qui allie recherche et développement de pointe et intégration verticale de la ferme jusqu'aux édulcorants goûteux et innovants à base de stévia.

L'entreprise collabore avec des agriculteurs qui cultivent les plants de stévia et des entreprises du secteur des aliments et boissons qui cherchent à améliorer leurs formules sans calorie ou à faible calorie à l'aide d'édulcorants issus des plantes.

PureCircle poursuivra : son avance dans la recherche, le développement et l'innovation, la production d'un approvisionnement croissant de nombreuses variétés d'édulcorants à base de stévia au goût proche du sucre, en utilisant toutes les méthodes appropriées et nécessaires de production, et son rôle de ressource et partenaire d'innovation auprès des entreprises du secteur des aliments et boissons.

Les modificateurs de goût à la stévia de PureCircle œuvrent en synergie avec les édulcorants, afin d'améliorer le goût, la sensation en bouche et le profil calorique, mais aussi la rentabilité des produits alimentaires et boissons.

Fondée en 2002, la société PureCircle investit en permanence dans la recherche et le développement révolutionnaires et possède plus de 214 brevets liés à la stévia, ainsi que 300 autres brevets en cours de validation.

PureCircle possède des bureaux dans le monde entier, et son siège social se situe à Chicago, dans l'État de l'Illinois.

Afin de répondre à la demande grandissante pour des édulcorants à base de stévia, PureCircle augmente rapidement sa capacité d'approvisionnement. Elle a finalisé en mars 2017 l'agrandissement de son site d'extraction de stévia en Malaisie, augmentant sa capacité afin de fournir rapidement les nouveaux édulcorants spécialisés et goûteux à base de stévia, et contribuer à offrir toujours plus de qualité aux consommateurs.

Les actions de PureCircle sont cotées sur le marché principal de la Bourse de Londres.

Pour tout complément d'information, veuillez visiter le site : www.purecircle.com

À propos du stévia

Étant donné la préoccupation croissante que suscitent l'obésité et le diabète au plan mondial, les entreprises d'aliments et de boissons travaillent de manière responsable, afin de réduire le sucre et les calories contenus dans leurs produits, répondant à la fois aux consommateurs et aux défenseurs de la santé et du bien-être. Les édulcorants issus de plantes de stévia offrent un goût similaire à celui du sucre et deviennent un outil de plus en plus important pour ces entreprises.

Comme le sucre, les édulcorants à base de stévia sont issus des plantes. Mais contrairement au sucre, ils permettent d'obtenir des aliments ou boissons dont la formulation est à faible apport calorique, voire à apport nul.

L'extrait de feuilles de stévia est un édulcorant naturel, à haute intensité et sans calorie, utilisé par les entreprises mondiales d'aliments et de boissons comme alternative goûteuse et sans calorie au sucre et aux édulcorants artificiels.

Le stévia est une plante naturellement sucrée d'Amérique du Sud. Aujourd'hui, elle est cultivée partout dans le monde, notamment au Kenya, en Chine et aux États-Unis.

Les parties sucrées de la feuille de stévia sont 350 fois plus sucrées que le sucre ; la forte sucrosité du stévia fait que sa production de nécessite beaucoup moins d'eau et de terre que le sucre.

Les recherches ont montré que les molécules contenues dans la feuille de stévia sont toujours présentes et intactes dans la feuille séchée, durant le procédé de purification et d'extraction commerciale, ainsi que dans le produit fini d'extrait de feuille. L'ensemble des organisations mondiales de règlementations, dans 65 pays, ont autorisé l'usage d'extraits de feuille de stévia de haute pureté dans les boissons et les aliments.

Pour de plus amples informations concernant l'aspect scientifique des édulcorants à base de stévia, veuillez visiter le site : https://www.purecirclesteviainstitute.com/

