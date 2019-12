Novo adoçante de folha de estévia de excelente sabor supera desafios de solubilidade

Novo centro de inovação do Brasil fortalece o suporte ao cliente na América Latina

CHICAGO, Dec. 10, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- A PureCircle (LSE: PURE), o principal produtor mundial e inovador de ingredientes de estévia de grande sabor para as indústrias globais de bebidas e alimentos, anuncia vários novos desenvolvimentos importantes que apoiarão ainda mais seus clientes na criação de açúcar de adição zero e produtos com menos teor de açúcar.

A PureCircle lança um novo ingrediente de estévia que será extremamente valioso para as empresas de bebidas e alimentos. Chamado Sigma Syrup, esta mistura otimizada dos nossos ingredientes de folha de estévia da próxima geração, incluindo Reb M, é de propriedade da PureCircle. O Sigma Syrup proporciona um sabor superior e supera os desafios de solubilidade encontrados no uso de outros adoçantes de estévia em produtos altamente doces, como xaropes e adoçantes líquidos de mesa. O Sigma Syrup é fabricado a partir da folha de estévia e não é transgênico. Como o adoçante Reb M da próxima geração da PureCircle, o Sigma Syrup tem um sabor limpo e açucarado.

Recentemente, a PureCircle também lançou uma nova variedade proprietária de plantas de estévia. Cuidadosamente cultivada pela PureCircle e testada em campo com sucesso, esta nova variedade de estévia produz maiores quantidades dos nossos ingredientes de estévia de excelente sabor da próxima geração. Este avanço -- aumentando o rendimento efetivo das fábricas de estévia da PureCircle -- aumenta a eficiência de produção da empresa, e ainda melhora sua capacidade de proporcionar um fornecimento sustentável desses ingredientes de folha de estévia da próxima geração para empresas de alimentos e bebidas. Isso permite que os proprietários de marcas desenvolvam produtos mais acessíveis e saudáveis para uma gama mais ampla de preços ao consumidor.

Além disso, para aprimorar seu suporte ao cliente para empresas de alimentos e bebidas da América Latina, a Empresa está abrindo um novo escritório e laboratório de inovação no Brasil. A instalação localizada em São Paulo fornecerá suporte de formulação aos clientes da PureCircle na América Latina. Empresa líder mundial em estévia, a PureCircle tem experiência na formulação com estévia e trabalha para compartilhar essa experiência com seus clientes. O novo escritório fornecerá aos clientes da PureCircle maior velocidade na colocação do produto no mercado, e a especialização em formulação de estévia atenderá especificamente às necessidades do mercado sul-americano. Isso ajuda o açúcar de adição zero e produtos de teor de açúcar reduzido para o mercado com um ótimo sabor e que são naturalmente adoçados.

A experiência da estévia da PureCircle lhe permite extrair e oferecer para venda outros ingredientes da folha de estévia, incluindo modificadores de sabor e antioxidantes para uso em produtos funcionais. Além disso, a PureCircle está trabalhando para a comercialização de proteínas e ingredientes de fibras à base de estévia para 2020.

Devido à força da inovação da PureCircle, ela agora é proprietária de 214 patentes globais relacionadas à estévia. A Empresa continua investindo em inovação e está continuamente buscando na planta de estévia novas soluções de ingredientes.

Todos os produtos de estévia da PureCircle começam com a planta de estévia. Um adoçante é considerado “adoçante de estévia” somente quando começa com a planta de estévia. Ingredientes semelhantes ao estévia produzidos em laboratórios por terceiros não são ingredientes da folha de estévia.

A Empresa trabalha com agricultores em todo o mundo para cultivar e adquirir suas plantas de estévia proprietárias. Os programas agrícolas da PureCircle fornecem estévia de alta qualidade à empresa, mas também ajudam a apoiar a sustentabilidade e as comunidades agrícolas.

Informações:

Mídia

Jackson Pillow, Gerente de Relações com a Mídia

Email: Jackson.Pillow@purecircle.com Telefone: +1 (630) 256 8394

Sobre a PureCircle

A PureCircle é a única companhia que combina pesquisa e desenvolvimento avançados com integração vertical completa, desde a produção agrícola à manufatura de adoçantes de estévia inovadores, de alta qualidade e ótimo sabor.

A empresa colabora com fazendeiros que cultivam plantas de estévia e com empresas de alimentos e bebidas que buscam melhorar suas fórmulas de baixa ou nenhuma caloria, usando adoçantes à base de plantas.

A PureCircle continuará a: liderar em pesquisa, desenvolvimento e inovação; produzir um crescente suprimento de múltiplas variedades de adoçantes de estévia com sabor parecido com o do açúcar, usando todos os métodos necessários e apropriados de produção e ser uma parceira provedora de recursos e inovação para as empresas de alimentos e bebidas.

Os modificadores do sabor da estévia da PureCircle trabalham em sinergia com os adoçantes para aprimorar o sabor, o paladar e o perfil de calorias e melhorar o custo-benefício de produtos de bebidas e alimentos.

Fundada em 2002, a PureCircle investe continuamente em pesquisa e desenvolvimento revolucionários e tem atualmente 214 patentes aprovadas e 300 pendentes relacionadas à estévia.

A PureCircle tem escritórios em todo o mundo e sua sede global é em Chicago, Illinois.

Para atender à crescente demanda de adoçantes de estévia, a PureCircle está aumentando rapidamente sua capacidade de fornecimento. A empresa completou a expansão da sua instalação de extração de estévia na Malásia em março de 2017, aumentando sua capacidade para fornecer rapidamente os adoçantes especiais de estévia mais novos e de excelente sabor e ajudar a adicionar valor cada vez mais alto para seus clientes.

As ações da PureCircle estão listadas no principal mercado da Bolsa de Valores de Londres.

Para mais informação, visite: www.purecircle.com

Sobre a estévia

Devido à crescente preocupação global com a obesidade e o diabetes, as empresas de alimentos e bebidas estão trabalhando de forma responsável para reduzir o açúcar e calorias dos seus produtos, em resposta aos consumidores e aos defensores da saúde e do bem-estar. Os adoçantes da planta estévia têm sabor semelhante ao açúcar e estão se tornando uma ferramenta cada vez mais importante para estas empresas.

Como o açúcar, os adoçantes de estévia são à base de plantas. Mas ao contrário do açúcar, eles permitem formulações de baixa ou nenhuma caloria para alimentos e bebidas.

O extrato da folha de estévia é um adoçante natural sem calorias e de alta intensidade usado pelas empresas globais de alimentos e bebidas como uma alternativa de excelente sabor ao açúcar e adoçantes artificiais.

A estévia é uma planta naturalmente doce nativa da América do sul, mas atualmente é cultivada em todo o mundo, principalmente no Quênia, China e EUA.

As partes de sabor adocicado da folha de estévia são 350 mais doces do que o açúcar. A alta intensidade da doçura da estévia requer muito menos água e terra do que o açúcar.

Uma pesquisa indicou que as moléculas da folha da estévia continuam presentes inalteradas na folha seca através do processo comercial de extração e purificação, e no produto final extraído da folha de estévia. Todas as principais empresas globais de regulamentação de 65 países aprovaram o uso dos extratos da folha de estévia de alta pureza em alimentos e bebidas.

Para mais informação sobre a ciência da estévia, visite https://www.purecirclesteviainstitute.com/