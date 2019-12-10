新型、美味的甜菊叶甜味剂克服了溶解性难题

新的巴西创新中心加强对拉丁美洲客户的支持

芝加哥, Dec. 11, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球饮料和食品行业美味甜菊原料的世界领先生产商和创新者PureCircle (LSE: PURE)宣布了几项重大新进展，进一步支持其客户生产零添加糖和还原糖产品。

PureCircle目前正在推出一种新的甜菊原料，这对饮料和食品公司来说将极具价值。 这款名为Sigma Syrup的产品是由我们的下一代甜菊叶原料（包括Reb M）混合优化而成，是PureCircle的专利产品。Sigma Syrup提供更好的口味，并克服了在甜度高的产品中使用其他甜菊甜味剂（如糖浆和液体桌面甜味剂）时遇到的溶解性难题。 Sigma Syrup由甜菊叶制成，并且为非转基因产品。与PureCircle的Reb M下一代甜味剂一样，Sigma Syrup具有干净、像糖一样的味道。

最近，PureCircle还宣布了一种新的甜菊作物专用品种。 经过PureCircle的精心培育和成功的田间试验，这种新的甜菊品种含有更多天然的新一代甜菊成分。在提高PureCircle甜菊作物的有效产量方面  所取得的这项突破提高了公司的生产效率，甚至进一步提高了向食品和饮料公司提供这些下一代甜菊叶原料的可持续、具有成本效益的供应能力。 这让品牌所有者可以为更广泛的消费者价格点开发更便利、更健康的产品。

此外，为加强对拉丁美洲食品和饮料公司的客户支持，该公司将在巴西开设新的办事处和创新实验室。位于圣保罗的工厂将为PureCircle的拉丁美洲客户提供配方支持。作为世界领先的甜菊公司，PureCircle在配制甜菊方面拥有专业知识，并致力于与其客户共同分享。 新的办事处将为PureCircle客户提供更快的上市速度，并提供专门针对南美市场需求的甜菊配方专业知识。 这有助于将零添加糖和还原糖产品推向市场，这些产品口感极佳，而且天然增甜。

PureCircle的甜叶菊专长让其能够从甜菊叶中提取并出售其他成分，包括用于功能性产品的调味剂和抗氧化剂。 此外，PureCircle正致力于2020年将基于甜叶菊的蛋白质和纤维成分商业化。

由于PureCircle的创新实力，它目前在全球拥有214项甜菊相关专利。公司继续投资于创新，并不断为新的原料解决方案寻找甜菊作物。

所有PureCircle成分都始于甜菊作物。 只有源于甜菊作物的甜味剂才是“甜菊叶甜味剂”。其他在实验室生产的类似甜菊的成分不是甜菊叶成分。

公司与全球农民合作，种植并采购其专利甜菊作物。PureCircle的农业项目不仅可为公司提供高质量的甜菊，还能帮助支持可持续发展和农业社区。

问询：

媒体

Jackson Pillow，媒体关系经理
电子邮箱：Jackson.Pillow@purecircle.com 电话：+1 630 256 8394

关于PureCircle

  • PureCircle是唯一能将先进的研发与从农场到高质量、美味的创新甜菊甜味剂实现完全垂直整合的公司。
  • 公司与种植甜菊植物的农民以及寻求使用植物甜味剂改善其低热量和无热量配方的食品和饮料公司合作。
  • PureCircle将继续做好以下工作：引领研发和创新; 使用所有必要和适当的生产方法生产多种甜味甜菊甜味剂; 并成为食品和饮料公司的资源和创新合作伙伴。
  • PureCircle甜菊风味改良剂与甜味剂协同作用，可改善饮料和食品的味道、口感和热量，并提高成本效益。
  • PureCircle成立于2002年，不断投资于突破性研究和开发，已获得214多项与甜菊相关的专利，有300多项正在申请专利。
  • PureCircle全球总部位于伊利诺伊州芝加哥市，办事处遍及全球。
  • 为满足日益增长的甜菊甜味剂需求，PureCircle正在迅速加大其供应能力。2017年3月，公司完成了马来西亚甜菊工厂的扩建，增加了快速供应新型和美味特种甜菊甜味剂的能力，并帮助客户实现产品物超所值。
  • PureCircle的股票在伦敦证券交易所主板市场上市。
  • 若需了解更多信息，请访问www.purecircle.com

关于甜菊

  • 鉴于全球对肥胖和糖尿病的担忧日益增加，饮料和食品公司正在负责任地减少其产品中的糖和热量，以此响应消费者与健康倡导者的诉求。来自甜叶菊植物的甜味剂提供类似糖的味道，并且正成为这些公司越来越重要的工具。
  • 与糖一样，甜菊甜味剂来自植物。但与糖不同的是，它们能够制造低热量和无热量饮料和食品的配方。
  • 甜菊叶提取物是一种天然的零热量、高强度甜味剂，被全球食品和饮料公司用作糖和人造甜味剂的无热量替代品。
  • 甜菊是一种原产于南美洲的天然甜味植物; 目前全世界（特别是肯尼亚、中国和美国）都有种植。
  • 甜菊的甜味部分比糖甜高出可达350倍：甜菊的高强度甜味意味着它需要的水和土地远远少于糖。
  • 研究表明，甜菊叶的分子存在于干燥的甜菊叶中，并在通过商业提取和纯化过程以及在最终获得甜菊叶提取物中保持不变。全球65个国家的所有主要全球监管组织都批准在食品和饮料中使用高纯度甜菊叶提取物。
  • 有关甜菊科学的更多信息，请访问：https://www.purecirclesteviainstitute.com/

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