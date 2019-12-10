新型、美味的甜菊叶甜味剂克服了溶解性难题

新的巴西创新中心加强对拉丁美洲客户的支持

芝加哥, Dec. 11, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球饮料和食品行业美味甜菊原料的世界领先生产商和创新者PureCircle (LSE: PURE)宣布了几项重大新进展，进一步支持其客户生产零添加糖和还原糖产品。

PureCircle目前正在推出一种新的甜菊原料，这对饮料和食品公司来说将极具价值。 这款名为Sigma Syrup的产品是由我们的下一代甜菊叶原料（包括Reb M）混合优化而成，是PureCircle的专利产品。Sigma Syrup提供更好的口味，并克服了在甜度高的产品中使用其他甜菊甜味剂（如糖浆和液体桌面甜味剂）时遇到的溶解性难题。 Sigma Syrup由甜菊叶制成，并且为非转基因产品。与PureCircle的Reb M下一代甜味剂一样，Sigma Syrup具有干净、像糖一样的味道。

最近，PureCircle还宣布了一种新的甜菊作物专用品种。 经过PureCircle的精心培育和成功的田间试验，这种新的甜菊品种含有更多天然的新一代甜菊成分。在提高PureCircle甜菊作物的有效产量方面 所取得的这项突破提高了公司的生产效率，甚至进一步提高了向食品和饮料公司提供这些下一代甜菊叶原料的可持续、具有成本效益的供应能力。 这让品牌所有者可以为更广泛的消费者价格点开发更便利、更健康的产品。

此外，为加强对拉丁美洲食品和饮料公司的客户支持，该公司将在巴西开设新的办事处和创新实验室。位于圣保罗的工厂将为PureCircle的拉丁美洲客户提供配方支持。作为世界领先的甜菊公司，PureCircle在配制甜菊方面拥有专业知识，并致力于与其客户共同分享。 新的办事处将为PureCircle客户提供更快的上市速度，并提供专门针对南美市场需求的甜菊配方专业知识。 这有助于将零添加糖和还原糖产品推向市场，这些产品口感极佳，而且天然增甜。

PureCircle的甜叶菊专长让其能够从甜菊叶中提取并出售其他成分，包括用于功能性产品的调味剂和抗氧化剂。 此外，PureCircle正致力于2020年将基于甜叶菊的蛋白质和纤维成分商业化。

由于PureCircle的创新实力，它目前在全球拥有214项甜菊相关专利。公司继续投资于创新，并不断为新的原料解决方案寻找甜菊作物。

所有PureCircle成分都始于甜菊作物。 只有源于甜菊作物的甜味剂才是“甜菊叶甜味剂”。其他在实验室生产的类似甜菊的成分不是甜菊叶成分。

公司与全球农民合作，种植并采购其专利甜菊作物。PureCircle的农业项目不仅可为公司提供高质量的甜菊，还能帮助支持可持续发展和农业社区。

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