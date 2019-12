Les données portant sur 52 patients des 145 patients de l'essai clinique soulignent que l'ADCT-402 (loncastuximab tesirine) continue de démontrer son activité antitumorale ainsi que sa toxicité gérable chez des patients lourdement prétraités



La soumission d'une licence de produits biologiques est prévue pour le deuxième semestre 2020

LAUSANNE, Suisse, 10 déc. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- ADC Therapeutics SA, une société de biotechnologie axée sur l'oncologie au stade clinique, pionnière dans le développement de conjugués anticorps-médicament (ADC - antibody drug conjugates) extrêmement puissants et ciblés, destinés aux patients atteints de tumeurs hématologiques malignes et solides, a annoncé aujourd'hui des données d'innocuité et d'efficacité intermédiaire sur 52 patients dans le cadre de l'essai clinique de phase 2 sur l'ADCT-402 (loncastuximab tesirine), démontrant son potentiel en tant qu'agent unique pour le traitement des lymphomes diffus réfractaires ou récidivants à grandes cellules B (DLBCL). Carmelo Carlo-Stella, MD, chef de section, tumeurs lymphoïdes malignes et agents thérapeutiques des cancers, Humanitas Cancer Center, Humanitas University, et investigateur de l'essai, a présenté les données aujourd'hui à l'occasion d'une session orale à la 61e réunion annuelle de l'American Society of Hematology (ASH) à Orlando, en Floride.

« Les données continuent de renforcer l'importante activité antitumorale en monothérapie et le profil de toxicité gérable de l'ADCT-402 chez des patients souffrant de DLBCL en rechute ou réfractaires, même difficiles à traiter. Sur la base des données encourageantes observées avec cet agent aujourd'hui, je suis convaincu que l'ADCT-402 a le potentiel de devenir une part intégrante du paradigme de traitement pour les patients souffrant de DLBCL », a déclaré le Dr Carlo-Stella. « Le DLBCL est un cancer courant et agressif qui peut être difficile à traiter en raison de sa résistance fréquente aux traitements disponibles. Les patients chez lesquels les traitements établis ont échoué ont des options de traitement limitées, créant un besoin essentiel pour une nouvelle thérapie. »

« Nous sommes ravis que les données de notre présentation orale à l'ASH étayent le potentiel de l'ADCT-402 en tant qu'option de traitement importante pour les patients fortement prétaités souffrant de DLBCL », a déclaré Jay Feingold, MD, PhD, vice-président principal, médecin en chef et responsable du développement clinique en oncologie chez ADC Therapeutics. « Nous sommes impatients de terminer l'essai clinique pivot de phase 2 et de soumettre une demande de licence de produits biologiques à la Food and Drug Administration des États-Unis afin d'obtenir l’approbation accélérée de l'ADCT-402 pour le traitement du DLBCL en rechute ou réfractaire qui a échoué à deux traitements ou plus au cours du second semestre de 2020. »

La présentation orale comprenait des données, au 4 octobre 2019, sur 52 patients participant à l'essai clinique pivot de phase 2 sur l'ADCT-402 (loncastuximab tesirine) avec un âge médian de 63 ans (allant de 24 à 84 ans) et qui avaient reçu une moyenne de trois thérapies précédentes. Les données clés incluent :

Le taux de réponse global (ORR) était de 46,2 % (24/52 patients), avec 19,2 % de réponses complètes et 26,9 % de réponses partielles. Comparativement, l'ORR dans l'essai de phase 1 sur l'ADCT-402 (loncastuximab tesirine) avec la dose initiale dans la phase 2 était de 41,4 % (15/70), avec 21,4 % de réponses complètes et 20 % de réponses partielles. Le critère d’évaluation principal dans l'essai clinique pivot de phase 2 est l'ORR.

Pour les patients présentant une réponse complète, la durée médiane de réponse n'a pas encore été atteinte. Pour les patients présentant une réponse complète et partielle, la durée médiane préliminaire de la réponse est de 5,7 mois.

Chez 19,2 % des patients la maladie a été stabilisée.

L'ADCT-402 (loncastuximab tesirine) a démontré une toxicité gérable chez les patients souffrant de DLBCL en rechute ou réfractaires. Les effets indésirables de grade ≥ 3 les plus couramment constatés chez au moins 5 % des patients étaient : augmentation de la gamma-glutamyltransférase (25 %), hypokaliémie (5,8 %), diminution du taux de plaquettes (21,2 %), diminution du nombre de neutrophiles (32,7 %) et anémie (11,5 %).

L'essai clinique de phase 2 multi-centrique, ouvert, à un seul bras en cours évalue l'innocuité, l'efficacité et la pharmacocinétique de l'ADCT-402 (loncastuximab tesirine) en tant que monothérapie chez des patients souffrant de DLBCL en rechute ou réfractaires. Les patients ont reçu des perfusions intraveineuses de 30 minutes d'ADCT-402 (loncastuximab tesirine) une fois toutes les trois semaines à une dose de 150 μg/kg pendant les deux premiers cycles, suivi par une dose de 75 μg/kg pendant les cycles suivants sur une période maximum de un an ou jusqu'à la progression de la maladie, l'apparition d'une toxicité inacceptable ou d'autres critères d'interruption, en fonction de l'évènement survenant le premier.

La présentation sera disponible sur la page Affiches et présentations et une vidéo de l'événement destiné aux investisseurs qu'ADC Therapeutics a organisé le dimanche 8 décembre sera disponible sur la page Vidéos du site de l'entreprise : https://adctherapeutics.com/ .

À propos de l'ADCT-402 (loncastuximab tesirine)

L'ADCT-402 (loncastuximab tesirine) est un conjugué anticorps-médicament (ADC) composé d'un anticorps monoclonal humanisé dirigé contre le CD19 humain et conjugué par l'intermédiaire d'un lieur à une cytotoxine dimère de pyrrolobenzodiazépine (PBD). Une fois lié à une cellule exprimant CD19, l'ADCT-402 (loncastuximab tesirine) est conçu pour être internalisé par la cellule, après quoi l'ogive est libérée. L'ogive est conçue pour se lier de manière irréversible à l’ADN afin de créer des agents de réticulation interbrins extrêmement puissants qui bloquent la séparation des brins d’ADN, perturbant ainsi les processus métaboliques essentiels de l'ADN tels que la réplication, ce qui entraine la mort des cellules. Le CD19 est une cible cliniquement validée pour le traitement des tumeurs malignes des cellules B. L’ADCT-402 (loncastuximab tesirine) est en cours d’évaluation dans un essai clinique pivot de phase 2 chez les patients atteints de lymphome diffus en rechute ou réfractaire (R/R) à grandes cellules B (DLBCL) ( NCT03589469 ), un essai clinique de phase 1b en combinaison avec librutinib chez des patients souffrant de DLBCL ou d'un lymphome du manteau (MCL) R/R ( NCT03684694 ) et un essai clinique de phase 1b en combinaison avec le durvalumab chez des patients souffrant de DLBCL, de MCL R/R ou de lymphome folliculaire ( NCT03685344). La US Food and Drug Administration (FDA) a attribué à l'ADCT-402 (loncastuximab tesirine) une désignation de médicament orphelin pour le traitement du DLBCL et du MCL R/R.

À propos d'ADC Therapeutics

ADC Therapeutics SA est une société de biotechnologie spécialisée en oncologie au stade clinique, pionnière dans le développement de conjugué anticorps-médicament (ADC) extrêmement puissants et ciblés pour les patients atteints d'hématologies malignes et de tumeurs solides. La société développe des ADC en appliquant ses décennies d'expérience dans ce domaine et en utilisant la technologie de pyrrolobenzodiazépine (PBD) de nouvelle génération sur laquelle ADC Therapeutics détient les droits de propriété sur ses cibles. La sélection des cibles stratégiques adaptées aux ADC à base de PBD et les investissements substantiels consentis dans le développement clinique précoce ont permis à ADC Therapeutics d'élaborer une thérapeutique clinique approfondie et un pipeline de recherche de thérapies visant le traitement des cancers hématologiques et à tumeurs solides pour lesquels d'importants besoins demeurent insatisfaits. La société étudie plusieurs ADC à base de PBD dans des essais cliniques en cours, variant de la première phase humaine à la phase pivot 2 aux États-Unis et en Europe, et elle dispose également d'un riche pipeline d'ADC précliniques en cours de développement. L'ADCT-402 (loncastuximab tesirine), principal produit candidat de la société, a démontré une activité clinique significative en tant qu'agent unique chez une vaste population de patients atteints de lymphome diffus à grandes cellules B en rechute ou réfractaires, y compris chez les sujets difficiles à traiter. L'ADCT-301 (camidanlumab tesirine), deuxième produit candidat de la société, a démontré une activité clinique chez les patients lourdement prétraités atteints de lymphome de Hodgkin et, d'après son mécanisme d'action, présente également un potentiel de traitement des tumeurs solides. Le siège social d'ADC Therapeutics est situé à Lausanne (Biopôle), en Suisse, et l'entreprise exerce ses activités à Londres, dans la région de la baie de San Francisco, ainsi que dans le New Jersey. Pour de plus amples informations, veuillez visiter le site https://adctherapeutics.com/ .

