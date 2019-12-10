科罗拉多州科罗拉多斯普林斯, Dec. 11, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- NetAlly紧随10月发布业界领先的有线/无线网络分析仪 EtherScope nXG 之后，又对其进行了升级。提供更强安全性、更全面分析以及更轻松的协作，该固件现在可供所有现有的EtherScope nXG用户免费下载。



“我们希望通过在EtherScope nXG中添加关键的新功能来建立发布节奏，并展示其敏捷性和开发速度，”NetAlly首席技术官James Kahkoska表示。“在新增的数十种功能中，我最喜欢的是可让用户通过MAC、制造商、IP或仅用几个字符的名称来梳理数千个发现网络元素的发现搜索。”

EtherScope nXG ™是一款手持式网络分析仪，可使网络工程师和技术人员通过单一的用户界面快速发现、分析有线和无线企业网络并对其进行故障排除。该产品于10月推出，并已获得 Wi-Fi大奖 “年度创新奖”的决赛提名。

今天推出的升级项目基于EtherScope nXG的功能，可显着提高网络可见性，并加速和简化测试和分析以及改善团队协作。具体来说，今天的更新包括：

扩展安全功能 ——EtherScope nXG现在包括灵活的用户定义设备命名和身份验证。它可使网络专业人员更轻松地管理其清单并更快地检测到恶意设备——在其危害网络之前。





——EtherScope nXG现在包括灵活的用户定义设备命名和身份验证。它可使网络专业人员更轻松地管理其清单并更快地检测到恶意设备——在其危害网络之前。 深化监视和分析功能 ——EtherScope nXG现在可提供更全面的网络性能检查，包括VLAN流量分析、更强的最近交换检测以及用于分析间歇性故障的时间趋势分析。





——EtherScope nXG现在可提供更全面的网络性能检查，包括VLAN流量分析、更强的最近交换检测以及用于分析间歇性故障的时间趋势分析。 远程解决问题的能力得到提升——EtherScope nXG现在可通过NetAlly的免费 Link-Live Cloud Service ，在中心网络工程师与现场技术人员之间共享更多的关键信息。更强大的有线或Wi-Fi发现快照不仅包含名称和地址，还包括关键属性，因此，网络工程师现在可以“随时随地”进行网络基础结构分析并帮助远程解决问题，即使在遥远距离出现网络问题时。

“从第一天开始，EtherScope nXG就已经成为您手中强大的Wi-Fi和LAN测试和分析套件，”Wirednot无线网络架构师和公认的行业专家Lee Badman表示。“最新功能增加了功能强大的产品，使其更适合复杂的环境。我非常喜欢VLAN专用的新粒度以及Link-Live的价值将继续通过新固件来证明。”



新的EtherScope nXG更新现已免费供给所有现有用户，方法是通过免费的Link-Live云服务进行空中下载，或者将其下载到SD卡中进行手动安装。

有关EtherScope nXG如何帮助网络工程师和现场技术人员更快地执行操作的更多信息，请访问 https://netally.com/products/etherscopenxg 。

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NetAlly® 网络测试和分析系列解决方案数十年来一直在帮助网络工程师和技术人员更好地部署、管理和维护当今复杂的有线和无线网络。自1993年创建业界第一台手持式网络分析仪以来，NetAlly一直在为便携式网络分析树立标准。借助包括 LinkRunner® 、 OneTouch™ 、 AirCheck™ 等在内的工具，NetAlly简化了网络测试的复杂性，提供了有效解决问题的即时可见性，并实现了现场人员与远程专家之间的无缝协作。若需了解更多信息并查看NetAlly如何帮助网络专业人员快速完成工作，请访问 https://netally.com/ 。



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