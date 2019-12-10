科羅拉多州科羅拉多泉, Dec. 11, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球領先的有線/無線網絡分析儀 NetAlly EtherScope nXG 剛在 10 月推出，已旋即推出更新版本。該韌體提供更高的安全性、更全面的分析和更強效的協作，由即日起供現有 EtherScope nXG 用戶免費下載。



NetAlly 技術總監 James Kahkoska 表示：「我們希望透過在 EtherScope nXG 中加入關鍵的新功能來保證發佈節奏，並展示敏捷性和開發速度。在新增的數十種功能中，我最喜歡的是發現搜尋，此功能讓用戶可以按 MAC、製造商、IP 或名稱，僅使用幾個字符就能理順數千個被發現的網絡元素。」

EtherScope nXG ™ 是一款手提式網絡分析儀，協助網絡工程師和技術人員得以透過單一用戶介面進行快速發現、分析，並為有線和無線企業網絡進行排解疑難。產品於 10 月推出，已獲 Wi-Fi 大獎 提名為「年度創新獎」的決賽候選產品。

今次推出的升級建基於 EtherScope nXG 的功能，可顯著提高網絡可見性、加速和簡化測試和分析，並改善團隊協作。具體來說，是次更新：

擴展了安全功能 – EtherScope nXG 現在包括靈活和可供用戶定義的裝置命名和身份驗證。它讓網絡專業人士更輕鬆管理庫存，並在惡意裝置危害網絡之前，更快將其檢測出來。





– EtherScope nXG 現在包括靈活和可供用戶定義的裝置命名和身份驗證。它讓網絡專業人士更輕鬆管理庫存，並在惡意裝置危害網絡之前，更快將其檢測出來。 更徹底的監視和分析功能 – EtherScope nXG 現在提供更全面的網絡性能剖析，包括 VLAN 流量分析、更強的最近交換機檢測，以及用於調查間歇性故障的時間趨勢分析。





– EtherScope nXG 現在提供更全面的網絡性能剖析，包括 VLAN 流量分析、更強的最近交換機檢測，以及用於調查間歇性故障的時間趨勢分析。 改善了遠程解決問題的能力 – EtherScope nXG 現在透過 NetAlly 的免費 Link-Live 雲端服務 在位於中央的網絡工程師和現場技術人員之間共享更多關鍵的資訊。增強的有線或 Wi-Fi 發現快照不僅包含名稱和地址，還包括關鍵屬性，以便網絡工程師現在可以「隨時隨地」分析網絡基礎結構及幫助遠程解決問題，即使網絡問題發生在偏遠地區亦不成問題。

Wirednot 無線網絡架構師和知名行業專家 Lee Badman 表示：「EtherScope nXG 套件體積小巧，自始至終為用戶提供穩定強大的 Wi-Fi 和 LAN 測試與分析功能 。最新擴增功能使它成為功能更強大的產品，更加適合複雜環境。我非常喜歡 VLAN 的全新細緻度，而 Link-Live 則透過不斷推出新韌體作為其價值的明證。」



全新的 EtherScope nXG 更新現已向所有現有用戶免費提供，用戶可從免費的 Link-Live 雲端服務無線下載，或者下載到 SD 卡以便進行手動安裝。

有關 EtherScope nXG 如何幫助網絡工程師和現場技術人員更快執行操作的更多資訊，請瀏覽 https://netally.com/products/etherscopenxg 。

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NetAlly® 網絡系列測試和分析解決方案在過去數十年來一直協助網絡工程師和技術人員進行更理想的部署、管理和維護現今複雜的有線和無線網絡。自 1993 年創建業界第一部手提式網絡分析儀以來，NetAlly 一直為便攜式網絡分析樹立標準。藉著 LinkRunner® 、 OneTouch™ 和 AirCheck™ 等工具，NetAlly 簡化了網絡測試的複雜性，提供即時可見性以助解決問題，並讓現場人員與遠程專家之間實現無縫協作。欲了解更多資訊並了解 NetAlly 如何協助網絡專業人員快速完成工作，請瀏覽 https://netally.com/ 。.



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