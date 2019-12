La prochaine étape de la stratégie d’acquisition de Xebec pour fournir un service nord-américain à ses systèmes et installations de technologies propres



MONTRÉAL , 10 déc. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Xebec Adsorption Inc. (TSXV : XBC) (OTC : XEBEF) (« Xebec »), un fournisseur international de solutions d’énergie propre, a le plaisir d’annoncer que sa filiale en propriété exclusive Xebec Holding USA Inc., a conclu une entente transactionnelle en argent le 10 décembre 2019 dans le but d’acquérir la totalité des actions en circulation de CDA Systems LLC (« CDA »), et entrera en vigueur le 10 décembre 2019. Les dirigeants de CDA demeureront auprès de l’entreprise après l’acquisition afin d’optimiser l’intégration aux services industriels de Xebec et d’assurer la croissance de l’entreprise au cours des prochaines années.

CDA est un important distributeur et fournisseur de services de compresseurs d’air sans huile, de sécheurs d’air et de systèmes de filtration dans la région de la Baie de San Francisco, en Californie. CDA conçoit, vend, loue et assure l’entretien de systèmes d’air sec et propre. Grâce à des décennies d’expérience industrielle à son actif, l’entreprise a fourni le soutien aux principaux fabricants avec de nombreuses installations d’équipements. Le soutien fourni a compris des solutions de valeur ajoutée prenant en charge la compression, la déshydratation, le GNC et d’autres gaz spéciaux, dans le but de réaliser des économies énergétiques et des rabais sur les services publics.

Cette acquisition fait suite à la récente nouvelle selon laquelle Xebec a signé une lettre d’intention avec Maas Energy Works pour fournir quatre petites installations conteneurisées de valorisation du biogaz en Californie. Ces systèmes BGX BiostreamMC soutiendront la production de gaz naturel renouvelable à partir de flux de biogaz provenant de déchets animaux dans de petites fermes laitières situées à travers la Californie.

« L’acquisition de CDA poursuit le parcours stratégique de Xebec pour fournir un service local axé sur le client, un soutien et des capacités opérationnelles pour notre segment des technologies propres et du gaz renouvelable. C’est un élément important de notre proposition de valeur et un avantage clé de la sélection de Xebec pour les projets de valorisation du biogaz. Les clients désirent éviter les tracas et la disponibilité d’un service et d’un support locaux offerts par une firme expérimentée offrant cette tranquillité d’esprit. »

– Kurt Sorschak, président et chef de la direction, Xebec Adsorption Inc.

Les services et produits industriels de Xebec contribuent depuis longtemps à la croissance et à la rentabilité globales de l’entreprise, générant une part importante des revenus récurrents grâce à la vente de pièces et de services. Avec l’ajout de centres de service dans toute l’Amérique du Nord, Xebec vise à devenir le principal fournisseur de services et de soutien pour les systèmes de gaz renouvelable, ce qui offrira l’avantage unique d’un soutien local pour la valorisation du biogaz en gaz naturel renouvelable à l’échelle nationale.

