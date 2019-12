Bacchus Capital Advisers wurde zum Finanzberater von Euro Manganese ernannt.





Vancouver, British Columbia, Dec. 10, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Euro Manganese Inc. (TSX-V/ASX: EMN) (das „Unternehmen“ oder „EMN“) gibt Folgendes bekannt:

Ernennung eines Finanzberaters

Euro Manganese hat Bacchus Capital Advisers („Bacchus Capital“ oder „BCA“) zum leitenden strategischen und finanziellen Berater ernannt, um das Management und den Verwaltungsrat des Unternehmens bei der Finanzierung und Entwicklung des Chvaletice Manganprojekts, einschließlich der geplanten Demonstrationsanlage in Chvaletice, zu unterstützen. BCA wird taktische und strategische Beratungsleistungen erbringen sowie Unterstützung bei Abnahmeverträgen und Finanzierungen bieten. Hierbei nutzt das Unternehmen sein umfangreiches internationales Investoren- und Branchen-Netzwerk.

Bacchus Capital ist ein unabhängiges Investment- und Merchant-Banking-Unternehmen mit Sitz in London. Das Team von Bacchus Capital war am Aufbau einiger der erfolgreichsten Bergbauunternehmen der Welt beteiligt und unterstützte diese bereits in den frühen Phasen der Entwicklung. Darüber hinaus spielte das Unternehmen bei zahlreichen bedeutenden Transaktionen in der Metall- und Bergbaubranche in den letzten Jahrzehnten eine Schlüsselrolle.

Peter Bacchus, Chairman und Chief Executive von BCA erklärte: „BCA freut sich auf die Zusammenarbeit mit EMN bei der Weiterentwicklung des Chvaletice Manganprojekts. Die Lagerstätte in Chvaletice eignet sich außergewöhnlich gut für eine kostengünstige Auslaugung und die Herstellung eines Produkts von erstklassiger Qualität. Gleichzeitig bietet sie als Projekt für die Wiederaufbereitung von Bergbaurückständen (Tailings) erhebliche Umweltvorteile gegenüber konventionellen Bergbaubetrieben. Angesichts einer prognostizierten starken Wachstumsrate für die Batterieherstellung in Europa und eines Managementteams, das über die erforderliche Kompetenz zur Umsetzung verfügt, glauben wir, dass Chvaletice eine wichtige strategische Quelle für hochreines Mangan wird.“

Marco Romero, President und CEO von EMN fügte hinzu: „Die Ernennung von Bacchus Capital Advisers stellt einen wichtigen Schritt in der Unternehmens- und Finanzentwicklung von Euro Manganese dar. Das Team von BCA verfügt über eine unvergleichliche Erfolgsbilanz und einen ausgezeichneten Ruf für die erfolgreiche Ausübung von Finanzmandaten. Seine profunden und breit gefächerten Erfahrungen an den weltweiten Finanzmärkten und beim Aufbau wichtiger Ressourcenunternehmen sind bemerkenswert. Seine Fachkompetenz im Batterierohstoffsektor wird unsere Kooperation erheblich unterstützen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit BCA.“

Aktuelle Informationen zur Strategie im Zusammenhang mit der Demonstrationsanlage in Chvaletice

Wichtige potenzielle Kunden haben ihr Interesse an einer langfristigen Belieferung mit hochreinen Manganprodukten aus dem Chvaletice Manganprojekt sowie am Testen der Produkte aus der geplanten Demonstrationsanlage („DA“) in Chvaletice bekundet. Zu diesen Kunden gehören Hersteller von Elektrofahrzeugbatterien, Vorstufenmaterialien und Kathoden sowie Chemie-, Aluminium- und Stahlunternehmen und Elektrofahrzeughersteller. Das Unternehmen führte Gespräche und Verhandlungen mit Unternehmen aus Europa, Asien und Nordamerika. Diese zielen darauf ab, eine Gruppe von Unternehmen auszuwählen, die die Möglichkeit erhalten, den Qualifizierungsprozess für das Chvaletice-Manganprojekt zunächst auf der Grundlage des in der DA von Chvaletice produzierten Manganprodukts zu beginnen, zu testen und zu bewerten. Diese Massenproben werden voraussichtlich vor allem für die Entwicklung und das Testen von Vorstufen- und Kathodenformulierungen in Kombination mit spezifischen Lithium-, Nickel- und Kobalt-Produkten für Lithium-Ionen-Fahrzeugbatterien verwendet. EMN geht davon aus, dass einige Materialien auch in Verbindung mit hochwertigen Spezialstahl-, Aluminium- sowie anderen chemischen und hochtechnologischen Anwendungen getestet werden. Das Unternehmen plant, die Produktion in der Demonstrationsanlage in den kommenden Monaten zuzuteilen. Nach erfolgreichem Abschluss der Prüfung und Bewertung dieser Produkte geht EMN davon aus, Verhandlungen über Abnahmeverträge mit den entsprechenden Parteien aufzunehmen.

Über Euro Manganese Inc.

Euro Manganese Inc. ist ein kanadisches Mineralrohstoffunternehmen, dessen Hauptaugenmerk darauf liegt, die Entwicklung des Chvaletice Manganprojekts voranzubringen, an dem es zu 100 % beteiligt ist. Das Projekt befindet sich etwa 90 km östlich von Prag in der Tschechischen Republik. Das beabsichtigte Projekt befasst sich mit der Aufbereitung bedeutender Manganlagerstätten in historischen Abraumhalden, die strategisch günstig im Herzen Europas gelegen sind. Ziel des Unternehmens EMN ist es, ein führender, wettbewerbsfähiger und umweltfreundlicher Anbieter von ultrahochreinen Manganprodukten zu werden, der sowohl die Industrie für Lithium-Ionen-Batterien als auch die Hersteller von Spezialstahl- und Aluminiumlegierungen versorgt.

