Mise à jour sur les discussions en cours avec les clients potentiels concernant la qualification des produits à base de manganèse à haute pureté de la proposition d'usine de démonstration de Chvaletice.

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 10 déc. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Euro Manganese Inc. (TSX-V / ASX : EMN) (la « Société » ou « EMN ») est heureuse de déclarer ce qui suit :

Nomination d'un conseiller financier

Euro Manganese a nommé Bacchus Capital Advisers (« Bacchus Capital » ou « BCA ») en tant que conseiller stratégique et financier principal, pour appuyer la direction et le conseil d'administration de la Société dans l'évolution du projet Chvaletice Manganese au niveau financier et de son développement, notamment la proposition d'usine de démonstration de Chvaletice. Bénéficiant d'un réseau international étendu d'investisseurs et industriel, BCA fournira des services de conseil tactiques et stratégiques, notamment pour les dispositions de vente et de financement.

Bacchus Capital est un cabinet de banque d'affaires et d'investissement indépendant basé à Londres. Les membres de l'équipe Bacchus Capital ont, ces dernières années, participé à l'établissement d'une des sociétés minières les plus florissantes au monde dès les premières étapes et ont joué un rôle prépondérant dans bon nombre des transactions importantes du secteur métallurgique et minier.

Peter Bacchus, président et directeur général de BCA a déclaré : « BCA est impatiente de travailler aux côtés d'EMN sur l'évolution de son projet Chvaletice Manganese. Non seulement le gisement de Chvaletice est inhabituellement bien adapté à la lixiviation à faible coût pour obtenir un produit d'ultra haute qualité, mais au titre de projet de réhabilitation des dépôts, il présente des avantages environnementaux importants par rapport aux opérations minières conventionnelles. Dans un contexte marqué par une forte prévision de croissance dans le domaine de la fabrication de piles en Europe et mené par une équipe de direction qui tient ses promesses, nous sommes convaincus que le projet Chvaletice deviendra une source majeure et stratégique de manganèse à haute pureté. »

Marco Romero, président et PDG d'EMN ajoute : « La nomination de Bacchus Capital Advisers représente une étape importante de la société Euro Manganese et de son développement financier. L'équipe de BCA possède une expérience et réputation inégalée en matière d'exécution de mandats financiers fructueux. L'étendue et le degré de ses compétences dans le domaine des marchés des capitaux mondiaux, ainsi que de ses capacités à développer de grandes sociétés de ressources sont exceptionnels. Ses connaissances du secteur des matières premières nécessaires pour la fabrication de batteries seront très utiles pour notre collaboration. Nous sommes impatients de travailler avec BCA. »

Mise à jour sur la stratégie liée à l'usine de démonstration de Chvaletice

Les principaux clients potentiels ont fait part de leur intérêt à négocier des contrats d'approvisionnement à long-terme en produits à base de manganèse de haute pureté issus du Projet Chvaletice Manganese et à tester les produits de la proposition d'usine de démonstration Chvaletice (l'« UD »). Ces Clients incluent des fabricants de batteries, de précurseurs et de cathodes pour véhicules électriques, des entreprises chimiques, sidérurgiques et de production d'aluminium, ainsi que des fabricants de véhicules électriques. La Société a mené des discussions et des négociations avec des parties situées en Europe, en Asie et en Amérique du Nord. Ces négociations devraient aboutir à la sélection d'un groupe d'entreprises qui auront la possibilité de tester, d'évaluer et de lancer le processus de qualification pour le projet Chvaletice Manganese, initialement basé sur le produit à base de manganèse qui sera élaboré à l'UD de Chvaletice. Ces échantillons globaux devraient être utilisés principalement pour la conception et les tests de formulation de précurseur et de cathode en combinaison avec des sources spécifiques de lithium, de nickel et de cobalt, destinés à une utilisation dans des batteries lithium-ion pour le secteur automobile. EMN prévoit également que certains matériaux seront testés en connexion avec des aciers spéciaux haut de gamme, de l'aluminium et d'autres produits chimiques, ainsi que des applications de haute technologie. La Société prévoit d'affecter la production de l'UD dans les mois qui viennent. À l'issue de la réalisation des tests et de l'évaluation positive de ces produits, EMN envisage d'entamer les négociations d'un accord d'exploitation avec ces parties.

À propos d'Euro Manganese Inc.

Euro Manganese Inc. est une Société canadienne de ressources minérales, dont l'objectif principal est de faire avancer l'évaluation et le développement du Projet Chvaletice Manganese, situé à environ 90 km à l'est de Prague en République Tchèque, dont elle détient une participation à 100 %. Le Projet proposé implique le retraitement d'un gisement important de manganèse abrité dans les résidus miniers historiques, stratégiquement situés au cœur de l'Europe. L'objectif d'EMN est de fabriquer des produits à base de manganèse à très haute pureté, de devenir un producteur primaire leader, compétitif et respectueux de l'environnement, qui sert à la fois l'industrie des batteries au lithium-ion et les producteurs d'alliages spécialisés à base d'acier et d'aluminium.

