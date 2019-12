NE PAS DISTRIBUER À DES AGENCES DE PRESSE DES ÉTATS-UNIS NI PUBLIER, DIFFUSER OU DISTRIBUER DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, EN TOUT OU EN PARTIE, AUX ÉTATS-UNIS OU À DESTINATION DES ÉTATS-UNIS



TORONTO, 10 déc. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Probe Metals Inc. (TSX-V : PRB) (« Probe » ou la « Société ») a le plaisir d’annoncer la clôture du placement privé par voie de prise ferme annoncé antérieurement pour un produit brut global de 17 000 000 $ (le « financement »).

Le financement se compose de 7 697 500 unités accréditives de la Société (les « unités accréditives ») au prix de 1,80 $ par unité accréditive pour un produit accréditif brut de 13 855 500 $, et de 3 144 500 unités non accréditives de la Société (les « unités fermes ») au prix de 1,00 $ par unité ferme pour un produit non accréditif brut de 3 144 500 $. Chaque unité accréditive et chaque unité ferme se composera d’une action ordinaire de la Société et d’un demi-bon de souscription d’action ordinaire (chaque bon de souscription d’action ordinaire entier, un « bon de souscription »). Chaque bon de souscription confèrera au porteur le droit d’acquérir une action ordinaire de la Société sur une période de deux ans suivant la clôture du financement au prix de 1,30 $.

David Palmer, président et chef de la direction de Probe, a déclaré : « Nous sommes très heureux du financement et surtout, du fort soutien dont il témoigne, puisque le financement a été sursouscrit. En utilisant l’importante prime accréditive de 80 % pour les projets au Québec, nous pouvons maintenant commencer notre programme d’exploration agressif pour 2020 avec une plus faible dilution pour nos actionnaires. Après une année remplie de succès sur notre projet Val-d’Or Est, nous entrevoyons un bilan tout aussi reluisant pour 2020. En 2019, nous avons plus que doublé nos ressources aurifères et avons franchi un seuil critique en termes d’envergure tout en avançant le projet vers un développement potentiel. Mais de façon plus importante, nous avons démontré que le projet Val-d’Or Est a le potentiel d’encaisser un gisement d’or de calibre mondial. En 2020, nous continuerons nos programmes d’exploration et d’expansion agressifs en ciblant les zones de ressources connues, qui sont d’ailleurs toutes ouvertes latéralement ainsi qu’en profondeur. Grâce à nos travaux d’exploration, nous avons maintenant identifié plus d’une dizaine de zones minéralisées, qui représentent toutefois moins de 5% de la superficie des terrains que nous détenons présentement. Compte tenu du succès du programme de forage des ressources de 2019, nous augmenterons la portée de nos efforts d’exploration pour couvrir une plus grande proportion de notre propriété régionale. Seront donc inclus les secteurs à proximité des ressources mais également d’autres couloirs qui n’ont pas fait l’objet de travaux d’exploration antérieurs. Pour l’exploration proximale, nous avons utilisé des techniques géophysiques modernes pour identifier des cibles qui n’avaient jamais été détectées auparavant et des structures aurifères potentielles parallèles aux couloirs de Pascalis et de Courvan. Ces deux couloirs encaissent plus de 80 % de nos ressources aurifères actuelles et le potentiel de croissance dans ces secteurs d’exploration proximale pourrait ajouter un nombre significatif d’onces. En complément de la nouvelle stratégie élargie, nous bonifierons aussi notre programme régional afin de couvrir d’autres secteurs qui ont été mis en évidence par notre nouveau modèle géologique. Bien que les marchés restent imprévisibles, la meilleure stratégie pour la Société consiste à générer de la valeur par des travaux d’exploration bien ciblés. Avec la clôture du financement, nous disposons maintenant d’environ 35 millions de dollars en trésorerie et nous sommes donc bien placés pour exécuter nos programmes d’exploration. Nous avons hâte à 2020 et nous remercions tous nos actionnaires pour leur soutien et leur patience, pendant que nous bâtissons l’un des meilleurs projets aurifères au Canada. »

Le produit net du financement servira à financer l’exploration sur les projets de Probe au Québec et à des fins générales de fonds de roulement. Le financement a été réalisé auprès d’un syndicat de preneurs fermes codirigé par Sprott Capital Partners LP et Canaccord Genuity Corp. et incluant BMO Nesbitt Burns Inc., Valeurs mobilières Cormark inc., Mackie Research Capital Corp., L’Industrielle Alliance Valeurs mobilières inc., et Valeurs mobilières Banque Laurentienne inc. (collectivement, les « preneurs fermes »). En contrepartie de leurs services, les preneurs fermes ont reçu une commission en espèces équivalente à 6 pour cent du produit brut du financement.

Le projet Val-d’Or Est

Depuis 2016, Probe a consolidé sa position de terrains dans la région prospère de Val-d'Or au Québec. Le projet Val-d'Or Est est un ensemble de terrains qui forment un district de 334 kilomètres carrés et représentent aujourd'hui un des plus grands ensembles de claims du camp minier de Val-d'Or. Trois anciennes mines se situent sur la propriété soient, les mines Beliveau, Bussière et Monique. De plus, la propriété longe quatre corridors aurifères régionaux, y compris 14 kilomètres le long de la faille prolifique de Cadillac. Val-d'Or Est est situé dans un environnement minier politiquement stable et peu coûteux qui héberge de nombreux producteurs et usines de transformations présentement en opération.

L’estimation des ressources minérales de 2019 fait état de ressources conformes au Règlement 43-101 totalisant 866 300 onces mesurées et indiquées et 2 293 500 onces présumées attribuables à Probe.

Personne qualifiée :

Le contenu scientifique et technique du présent communiqué a été révisé, préparé et approuvé par M. Marco Gagnon, géo., vice-président exécutif de Probe, lequel est une « personne qualifiée » en vertu du Règlement 43-101.

À propos de Probe Metals :

Probe Metals Inc. est une société d'exploration aurifère canadienne qui se consacre à l'acquisition, à l'exploration et au développement de projets aurifères très prometteurs. La Société s’affaire à découvrir et à développer des projets aurifères de haute qualité, y compris son principal actif, le projet aurifère Val-d'Or Est au Québec. La Société est bien financée et contrôle un ensemble de propriétés d'exploration stratégiques de plus de 1 000 kilomètres carrés au sein de certaines des plus prolifiques ceintures aurifères au Québec. La Société a été constituée à la suite de la vente de Probe Mines Limited à Newmont Goldcorp en mars 2015. Newmont Goldcorp détient actuellement une participation de 12.5 % dans la Société.

Au nom de Probe Metals Inc..



David Palmer. Ph.D.

Président et chef de la direction



Pour plus d’information :

SVP visiter le site internet de Probe Metals Inc. au www.probemetals.com ou contacter:

Seema Sindwani

Directrice relations avec les investisseurs

info@probemetals.com

+1.416.777.9467

Mise en garde sur les énoncés prospectifs

Le présent communiqué comprend certaines « informations prospectives » et certains « énoncés prospectifs » (collectivement. les « énoncés prospectifs ») au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables au Canada et aux États-Unis. Dans les présentes. tous les énoncés. à l’exception de ceux concernant les faits historiques. notamment les énoncés concernant les résultats d’exploitation futurs et les résultats financiers futurs de la Société. constituent des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs sont souvent identifiés par des termes comme « s'attendre à ». « croire ». « pouvoir ». « avoir l'intention ». « estimer ». « éventuel ». « possible » et d'autres expressions ou énoncés semblables qui indiquent la possibilité selon laquelle certains événements ou résultats ou certaines conditions « peuvent ». « pourraient ». « devraient ». se produiront ou pourront être réalisés.

Les résultats futurs réels pourraient différer considérablement. Rien ne garantit que ces énoncés se révéleront exacts. et les résultats réels ainsi que les événements à venir pourraient être sensiblement différents de ceux prévus dans ces énoncés. Les énoncés prospectifs reflètent les opinions et les projections à la date à laquelle les énoncés ont été faits et sont fondés sur un certain nombre d’hypothèses et d’estimations qui. bien qu’ils soient jugés raisonnables par Probe Metals. comportent. de par leur nature. des risques. des incertitudes et des éventualités d'ordre commercial. économique. concurrentiel. politique et social. Certain nombre de facteurs. qu’ils soient connus ou non. pourraient faire en sorte que les résultats. le rendement ou les réalisations réels diffèrent considérablement des résultats. du rendement et des réalisations qui sont ou peuvent être exprimés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs et Probe Metals a formulé des hypothèses et des estimations fondées sur certains facteurs. Ces facteurs sont entre autre : les variations des conditions macroéconomiques en général; les variations sur les marchés des valeurs mobilières et du cours des actions de Probe; les variations des prix au comptant et des prix à terme de l’or. de l’argent. des métaux de base ou de certaines autres marchandises; les variations sur les marchés des devises (comme le taux de change entre le dollar canadien et le dollar américain); les changements dans la législation. l’imposition. les contrôles. la réglementation et au niveau des gouvernements. que ce soit à l’échelle nationale ou locale. et les développements politiques et économiques; les risques et les dangers associés aux activités d’exploration. de mise en valeur et d’exploitation minières (y compris les risques environnementaux. les accidents de travail. les pressions de gisement inhabituelles ou inattendues. les effondrements et les inondations); l’incapacité d’obtenir l’assurance adéquate pour couvrir les risques et les dangers; la présence de lois et de règlements qui peuvent imposer des restrictions sur l’exploitation minière; les relations de travail; les relations avec les communautés locales et les populations autochtones. et leurs revendications; la capacité d’augmentation des coûts liés aux intrants miniers et à la main-d’œuvre; la nature spéculative de l’exploration et de la mise en valeur minières (y compris les risques d’obtenir l’ensemble des permis. des licences et des approbations nécessaires des autorités gouvernementales). et le titre de propriété des avoirs miniers. De plus. Probe Metals peut. dans certaines circonstances. être tenue de payer des frais de non-réalisation ou d’autres frais. ce qui pourrait avoir une incidence défavorable importante sur la situation financière et les résultats d’exploitation de Probe Metals ainsi que sur sa capacité à financer des occasions de croissance et ses activités actuelles. Les lecteurs ne devraient pas se fier indûment aux énoncés prospectifs ni à l’information prospective contenus dans le présent communiqué. Sauf si la loi l’exige. Probe Metals n’assume aucune responsabilité de mettre à jour les énoncés prospectifs concernant des opinions. des projections ou d’autres facteurs s’ils devaient changer.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence et à l'exactitude du présent communiqué de presse.