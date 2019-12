Die neue Unternehmensidentität spiegelt das Ziel wieder, bei der nachhaltigen und sicheren Lebensmittelversorgung der Zukunft eine führende Rolle zu spielen

Die Eingliederung von Biotalys, Inc. unterstützt die ehrgeizige internationale Wachstumsstrategie

Gent, Belgien, Dec. 11, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- AgroSavfe NV, ein schnell wachsendes innovatives Unternehmen im Bereich Lebensmittel- und Pflanzenschutz, das derzeit an einer neuen Generation biologischer Pflanzenschutzmittel auf Proteinbasis arbeitet, gibt bekannt, dass es seinen Namen zu „Biotalys“ ändert. AgroSavfe NV wird damit mit sofortiger Wirkung zu Biotalys NV. Um sein internationales Wachstum weiter voranzutreiben und die Einführung seines ersten Biofungizids vorzubereiten, das 2022 in den USA auf den Markt kommen soll, hat das Unternehmen außerdem Biotalys, Inc integriert. Der Hauptsitz des Unternehmens verbleibt weiterhin im Biotechnologiezentrum in Gent, Belgien.

Patrice Sellès, CEO von Biotalys, sagt dazu: „Wir freuen uns, unsere neue Unternehmensidentität Biotalys vorzustellen, die unser Unternehmensziel widerspiegelt, an einer nachhaltigeren Lebensmittellieferkette mitzuarbeiten – mit unseren einzigartigen, effektiven und sicheren biologischen Pflanzenschutzmitteln auf Proteinbasis wollen wir den Lebensmittel- und Pflanzenschutz transformieren. Das neue Branding fällt in eine spannende Zeit, da wir uns gerade der letzten Entwicklungsphase unseres ersten Biofungizids BioFun-1 nähern, das wir voraussichtlich 2022 auf dem US-Markt einführen werden. BioFun-1 zielt zunächst auf das Obst- und Gemüsesegment ab. Seine einzigartige Wirkungsweise und seine speziellen Produkteigenschaften schützen das Erntegut vor den wichtigsten Schädlingen und Krankheiten. Darüber hinaus verlängern sie die Haltbarkeit und helfen so, Lebensmittelabfälle zu reduzieren, die weltweit ein großes Problem darstellen.“ Er fügt hinzu: „Die Gründung von Biotalys, Inc. steht im Einklang mit unserer ehrgeizigen Wachstumsstrategie und wird die langfristige Wertschöpfung durch die Kommerzialisierung unserer Produkte in den USA unterstützen. Wir freuen uns darauf, unser Team weiter zu vergrößern, unsere Marke international aufzubauen und die Entwicklung unserer innovativen biologischen Pflanzenschutzmittel für verschiedene Indikationen zu beschleunigen.“

Das Unternehmen wurde 2013 unter dem Namen AgroSavfe gegründet. Seit seiner Gründung erhielt es von Investorenseite und aus der Branche viel Zuspruch für seine einzigartige Technologieplattform, über die es neuartige und gezielte biologische Pflanzenschutzmittel auf Proteinbasis für verschiedene Indikationen entwickelt.

Aufbauend auf wissenschaftlichem Fachwissen und der Validierung und Risikominderung durch die Technologieplattform spiegelt die neue Unternehmensidentität „Biotalys“ die natürliche Weiterentwicklung zu einem reifen Lebensmittel- und Pflanzenschutzunternehmen wider. Dabei arbeitet das Unternehmen mit der gesamten Wertschöpfungskette zusammen und bietet alternative Lebensmittel- und Pflanzenschutzlösungen, die die konsistente Leistung chemischer Produkte mit einem biologischen Sicherheitsprofil verbinden.

Über Biotalys

Biotalys ist ein schnell wachsendes und innovatives Lebensmittel- und Pflanzenschutzunternehmen, das eine neue Generation biologischer Pflanzenschutzmittel auf Proteinbasis entwickelt, mit der es die Zukunft der Lebensmittelversorgung nachhaltiger und sicherer gestalten möchte.

Auf Grundlage seiner bahnbrechenden Technologieplattform entwickelt das Unternehmen ein breites Spektrum an effektiven und sicheren Produkten, die mit neuen Wirkungsweisen die wichtigsten Schädlinge und Krankheiten über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg bekämpfen – von der Erde bis auf den Teller.

Die einzigartigen biologischen Pflanzenschutzmittel auf Proteinbasis von Biotalys verbinden die Wirkungsstärke von Chemikalien mit dem sauberen Sicherheitsprofil biologischer Produkte und sind damit ideal für die Anwendung vor und nach der Ernte. Das Unternehmen plant, sein erstes Biofungizid im Jahr 2022 zunächst in den USA und anschließend weltweit einzuführen.