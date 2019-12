Cette nouvelle identité d'entreprise reflète sa mission de façonner l'avenir de l'approvisionnement alimentaire durable et sûr



L'intégration de Biotalys, Inc. soutient une stratégie de croissance internationale ambitieuse

GAND, Belgique, 11 déc. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- AgroSavfe NV, une société transformatrice à l'essor rapide spécialisée dans la protection des cultures et des aliments, qui met au point une nouvelle génération de solutions de biocontrôle à base de protéines, annonce aujourd'hui le changement de nom de sa société en « Biotalys ». Par conséquent, AgroSavfe NV devient Biotalys NV, avec effet immédiat. En outre, afin de soutenir davantage sa croissance internationale et de préparer le lancement de son premier biofongicide, prévu en 2022 aux États-Unis, la Société a incorporé Biotalys, Inc. Le siège social de la Société reste basé dans le pool biotechnologique de Gand, en Belgique.

Patrice Sellès, PDG de Biotalys, a déclaré : « Nous sommes ravis de dévoiler notre nouvelle identité d'entreprise, Biotalys, reflétant ainsi notre mission de travailler vers une chaîne d'approvisionnement alimentaire plus durable et notre ambition de transformer la protection des aliments et des cultures avec nos solutions de contrôle biologique à base de protéines uniques, efficaces et sûres. Cette nouvelle image de marque arrive à un moment passionnant alors que nous approchons du stade final de développement de notre premier biofongicide, BioFun-1, qui devrait entrer sur le marché américain en 2022. BioFun-1 ciblera initialement le segment des fruits et légumes. Son mode d'action et ses caractéristiques de produits uniques permettront de protéger les cultures vivrières contre les principaux ravageurs et maladies, ainsi que de prolonger la durée de conservation dans le but de réduire le gaspillage alimentaire, un défi majeur à l'échelle mondiale. » Il a ajouté : « La création de Biotalys, Inc. est conforme à notre stratégie de croissance ambitieuse et soutiendra la création de valeur à long terme grâce à la commercialisation de nos produits aux États-Unis. Nous sommes impatients d'élargir encore notre équipe, de construire notre marque à l'international et d'accélérer le développement de nos solutions de contrôle biologique innovantes dans de multiples indications. »

La société a été fondée en 2013 sous le nom d'AgroSavfe et, depuis sa création, elle a été reconnue par la communauté des investisseurs et l'industrie comme une plateforme technologique unique et puissante pour l'identification et le développement de nouvelles solutions de biocontrôle ciblées à base de protéines dans de multiples indications.

Forte de son expertise scientifique et de la validation ainsi que de la réduction des risques de la plateforme, la nouvelle identité corporative, Biotalys, reflète une évolution naturelle vers une entreprise de protection des aliments et des cultures en pleine maturité, interagissant avec l'ensemble de la chaîne de valeur alimentaire et proposant des alternatives alimentaires et des solutions de protection des cultures qui combinent des performances constantes de type chimique avec un profil de sécurité biologique.

À propos de Biotalys

Biotalys est une société transformatrice à l’essor rapide spécialisée dans la protection des cultures et des aliments, qui met au point une nouvelle génération de solutions de biocontrôle à base de protéines, pour façonner un avenir dans lequel l'approvisionnement alimentaire est sûr et durable.

Sur la base de sa plateforme technologique révolutionnaire, la Société développe une vaste gamme de produits sûrs et efficaces avec de nouveaux modes d'action, luttant contre des ravageurs et maladies des cultures majeures à travers l'ensemble de la chaîne de valeur, du sol à l'assiette.

Les solutions de biocontrôle basées sur les protéines de Biotalys combinent les caractéristiques de haute performance des produits chimiques avec le profil de sécurité propre des produits biologiques, ce qui en fait les agents idéaux en termes de protection des cultures pour les applications pré-récolte comme post-récolte. La Société est en passe de lancer son premier biofongicide aux États-Unis en 2022, suivi par des commercialisations importantes dans le monde entier.

Biotalys a été fondée en 2013 en tant que société détachée du VIB (Institut flamand de biotechnologie) et a levé 51 millions d'euros à ce jour auprès d'investisseurs internationaux spécialisés. La Société est basée dans le cluster de biotechnologies à Gand, en Belgique. Davantage d'informations sont disponibles sur www.biotalys.com.