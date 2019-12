December 10, 2019 21:20 ET

Identiti korporat baharu menggambarkan misi untuk membentuk masa depan bekalan makanan yang mampan dan selamat

Penggabungan Biotalys, Inc. menyokong strategi pertumbuhan antarabangsa yang bercita-cita

GHENT, Belgium, Dec. 11, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- AgroSavfe NV, sebuah syarikat perlindungan Makanan dan Tanaman berkembang pesat dan transformatif yang membangunkan biokawalan generasi baharu, hari ini mengumumkan perubahan nama syarikatnya kepada “Biotalys”. Hasilnya, AgroSavfe NV menjadi Biotalys NV, berkuat kuasa serta-merta. Selain itu, untuk menyokong pertumbuhan antarabangsanya dengan lebih lanjut dan untuk menyediakan pelancaran biofungisid pertamanya, dijangka pada tahun 2022 di USA, Syarikat telah menggabungkan Biotalys, Inc. Ibu pejabat Syarikat kekal berpangkalan di hab bioteknologi di Ghent, Belgium.

Patrice Sellès, CEO Biotalys, memberikan komen: “Kami teruja untuk mendedahkan identiti korporat baharu kami, Biotalys, mencerminkan misi kami untuk bekerja ke rantaian bekalan yang lebih mampan dan cita-cita kami untuk mentransformasikan makanan dan perlindungan tanaman dengan pendekatan biokawalan berdasarkan protein yang unik, berkesan dan selamat. Penjenamaan baharu datang pada masa yang menarik sementara kami mendekati peringkat terakhir bagi pembangunan biofungisid pertama kami, BioFun-1, yang dijangka untuk memasuki pasaran AS pada tahun 2022. BioFun-1 pada awalnya akan menyasarkan segmen buah-buahan dan sayur-sayuran, dan mod tindakan uniknya dan ciri-ciri produk akan membolehkan perlindungan tanaman makanan daripada serangga perosak dan penyakit utama, serta melanjutkan hayat simpan untuk mengurangkan sisa makanan, yang merupakan cabaran utama di seluruh dunia.” Beliau menambah: "Penubuhan Biotalys, Inc. sejajar dengan strategi pertumbuhan bercita-cita kami dan akan menyokong penghasilan nilai jangka panjang melalui pengkomersialan produk kami di AS. Kami menanti-nantikan untuk mengembangkan lagi pasukan kami, membina jenama kami di peringkat antarabangsa, dan mempercepat pembangunan penyelesaian biokawalan inovatif kami dalam berbilang penunjuk.”

Syarikat diasaskan pada tahun 2013 di bawah nama AgroSavfe, dan sejak penubuhannya, telah menerima pengiktirafan daripada komuniti pelaburan dan industri sebagai platform unik dan berkuasa bagi pengenalpastian dan pembangunan penyelesaian biokawalan berdasarkan protein unik dan bersasar merentasi berbilang penunjuk.

Mengembangkan pada kepakaran saintifik dan pengesahan serta penyahrisiko platform, identiti korporat baharu, Biotalys, mencerminkan evolusi semula jadi ke arah mematangkan perniagaan Perlindungan Makanan dan Tanaman, berinteraksi dengan rantaian nilai makanan lengkap dan menawarkan makanan alternatif dan penyelesaian perlindungan tanaman yang menggabungkan prestasi konsisten seperti kimia dengan profil keselamatan biologi.

Perihal Biotalys

Biotalys merupakan syarikat perlindungan Makanan dan Tanaman berkembang pesat dan transformatif yang membangunkan penyelesaian biokawalan berdasarkan protein generasi baharu, membentuk masa hadapan bekalan makanan yang mampan dan selamat.

Berdasarkan platform teknologi perintisnya, Syarikat sedang membangunkan rangkaian luas bagi produk yang berkesan dan selamat dengan mod tindakan unik, menangani perosak dan penyakit tanaman utama merentasi keseluruhan rantaian nilai, daripada tanah sehinggalah dihidangkan.

Biokawalan berdasarkan protein unik Biotalys menggabungkan ciri-ciri berprestasi tinggi bahan kimia dengan profil keselamatan bersih bahan biologi, menjadikannya agen perlindungan tanaman ideal untuk penggunaan pra- dan pasca-penuaian. Syarikat berada pada landasan untuk melancarkan biofungisid pertamanya di AS pada tahun 2022, diikuti dengan pengenalan pasaran secara global kemudiannya.