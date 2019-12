Nova identidade corporativa reflete a missão de moldar o futuro do abastecimento alimentar sustentável e seguro

Incorporação da Biotalys, Inc. apoia a ambiciosa estratégia de crescimento internacional

Ghent, Bélgica, Dec. 10, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- A AgroSavfe NV, uma empresa de proteção de Alimentos e Colheitas transformadora em rápido crescimento que desenvolve uma novação geração de biocontroles à base de proteínas, anunciou hoje a mudança do seu nome para “Biotalys”. A AgroSavfe NV mudou o seu nome para Biotalys NV. Além disso, para apoiar ainda mais seu crescimento internacional e preparar o lançamento do seu primeiro biofungicida previsto para 2022 nos EUA, a Empresa incorporou a Biotalys, Inc. A sede da Empresa permanece sediada no hub de biotecnologia em Ghent, Bélgica.

Patrice Sellès, CEO da Biotalys comentou: “Estamos entusiasmados com a nossa nova identidade corporativa, Biotalys, pois ela reflete a nossa missão de trabalhar em função de uma cadeia de abastecimento alimentar mais sustentável e a nossa ambição de transformar a proteção de alimentos e colheitas com as nossas soluções únicas, eficazes e seguras de biocontrole à base de proteínas. A nova marca vem em um momento emocionante quando nos aproximamos da fase final de desenvolvimento do nosso primeiro biofungicida, BioFun-1, que deverá entrar no mercado dos EUA em 2022. O BioFun-1 terá como alvo inicial o segmento de frutas e legumes, e seu modo único de ação e características do produto proporcionarão proteção para as colheitas contra pragas e doenças principais, bem como estender o prazo de validade para reduzir o desperdício de alimentos, um grande desafio global”. Ele acrescentou: “O estabelecimento da Biotalys, Inc. está em consonância com a nossa ambiciosa estratégia de crescimento e apoiará a criação de valor a longo prazo através da comercialização dos nossos produtos nos EUA. Queremos expandir ainda mais a nossa equipe, estabelecer a nossa marca internacionalmente e acelerar o desenvolvimento das nossas soluções inovadoras de biocontrole para múltiplas indicações”.

A Empresa foi fundada em 2013 sob o nome AgroSavfe, e desde a sua criação, alcançou o reconhecimento da comunidade de investimento e da indústria como uma plataforma tecnológica única e potente para identificação e desenvolvimento de novas soluções de biocontrole à base de proteínas direcionadas através de múltiplas indicações.

Com base na sua experiência científica e na validação e eliminação de riscos da plataforma, a nova identidade corporativa Biotalys reflete a evolução natural de uma empresa de Proteção de Alimentos e Colheitas em maturação, interagindo com toda a cadeia de valor alimentar e oferecendo soluções alternativas de proteção de alimentos e colheitas que combinam o desempenho consistente químico com um perfil de segurança biológica.

Sobre Biotalys

A Biotalys é uma empresa de proteção de Alimentos e Colheitas transformadora em rápido crescimento que desenvolve uma nova geração de soluções de biocontroles à base de proteínas que delineia o futuro do fornecimento de alimentos seguros sustentáveis.

Com base na sua inovadora plataforma tecnológica, a Empresa desenvolveu um amplo pipeline de produtos eficazes e seguros com novos modos de ação, abordando as principais pragas e doenças de colheitas em toda a cadeia de valor, do solo ao prato.

Os bioativos à base de proteínas da Biotalys combinam as características dos produtos químicos de alto desempenho com o perfil de segurança limpa de produtos biológicos, tornando-os agentes de proteção das colheitas ideais para ambas as aplicações pré e pós-colheita. A Empresa está alinhada para lançar seu primeiro biofungicida nos EUA em 2022, seguido de apresentações no mercado global.