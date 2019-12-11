新的公司形象反映了塑造可持续安全粮食供应未来的使命



成立Biotalys, Inc.将有力地支持其雄心勃勃的国际增长战略

比利时根特, Dec. 11, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- AgroSavfe NV一家快速成长且锐意变革的开发新一代基于蛋白质的生物防治解决方案的食品和作物保护公司今天宣布将其公司更名为“Biotalys”。因此，AgroSavfe NV更改为Biotalys NV，立即生效。此外，为进一步支持其国际发展，并为计划于2022年在美国推出首款生物杀菌剂做好准备，该公司已成立Biotalys, Inc，总部仍设在比利时根特的生物技术中心。

Biotalys首席执行官Patrice Sellès表示：“我们很高兴公布我们新的公司形象Biotalys，这一形象反映了我们致力于建立更可持续的食品供应链的使命，以及通过我们独特、有效且安全的基于蛋白质的生物防治解决方案来变革食品和作物保护的雄心。这个新品牌的诞生恰逢其时，值此激动人心的时刻，我们的首款生物杀真菌剂BioFun-1已进入最后的开发阶段，并有望在2022年进入美国市场。BioFun-1开始时将面向水果和蔬菜细分市场，其独特的作用方式和产品特性将能够保护粮食作物免遭关键农作物病虫害的侵扰，并延长保质期以减少粮食浪费这一全球面临的重大挑战。” 他补充说：“Biotalys, Inc.的成立契合我们雄心勃勃的增长战略，并将通过在美国实现产品商业化来为长期的价值创造提供支持。我们希望进一步扩大我们的团队，在国际范围内建立的品牌，并加快开发针对多种适应症的创新性生物防治解决方案的步伐。”

该公司成立于2013年，公司当时名为AgroSavfe，自成立以来，作为一个独特而强大的技术平台，可用于识别和开发针对多种适应症、基于蛋白质的新型生物防治解决方案，获得了投资界和业界的认可。

凭借其科学专业知识以及平台的验证和风险去除能力，新的公司形象Biotalys反映了食品和作物保护业务逐渐成熟的自然演变过程，具体体现在与整个食品价值链的相互作用以及提供替代性食品和农作物保护解决方案，将类似化学品的稳定性能与生物学安全性相结合。

关于Biotalys

Biotalys是一家快速成长并锐意变革的公司，开发新一代基于蛋白质的生物防治解决方案，塑造可持续和安全粮食供应的未来。

基于其开创性的技术平台，该公司正在开发一系列有效且安全的产品，通过新颖的作用方式，应对从土壤到餐桌的整个价值链中关键的农作物病虫害。

Biotalys独特的基于蛋白质的生物防治技术将化学品的高性能特性与生物制品的清洁安全性相结合，使其成为作物收获前和收获后应用的理想作物保护剂。公司有望在2022年在美国推出其首款生物杀真菌剂，随后进入全球市场。

Biotalys成立于2013年，从VIB（法兰德斯生物技术研究所）分拆而来，迄今为止已从国际专业投资者筹集了5100万欧元。总部位于比利时根特的生物科技集群区。更多信息参见www.biotalys.com。