新的企業形象反映其塑造可持續及安全食品供應未來的使命

成立 Biotalys, Inc. 為雄心勃勃的國際增長戰略提供支援

比利時根特, Dec. 11, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- AgroSavfe NV 是一家發展迅速且銳意變革的食品及作物保護公司，致力開發新一代的蛋白質生物防治解決方案，今天宣佈更名為「Biotalys」。因此，AgroSavfe NV 現為 Biotalys NV，立即生效。此外，為進一步支援其國際增長，以及為擬定於 2022 年在美國推出的首個生物殺菌劑做準備，AgroSavfe 成立了 Biotalys, Inc.，而總部仍設在比利時根特的生物技術中心。

Biotalys 的 CEO Patrice Sellès 表示：「我們很高興宣佈全新企業形象 Biotalys，這反映了我們致力建立更可持續的食品供應鏈的使命，以及我們以基於蛋白質的獨特、有效及安全生物防治解決方案變革食品及作物保護的雄心。我們現正接近首個生物殺真菌劑 BioFun-1（擬定於 2022 年進入美國市場）開發的最後階段，這個新品牌的到來令人興奮。BioFun-1 最初將針對水果及蔬菜領域，其獨特的作用模式及產品特性將有助於保護糧食作物免受主要害蟲及疾病侵害，並延長保質期以減少食物浪費，這是全球範圍內的一項重大挑戰。」 他補充到：「Biotalys, Inc. 的成立符合我們雄心勃勃的增長戰略，並將透過我們產品在美國的商業化來支援創造長期價值。我們希望進一步擴大團隊、在國際上建立品牌，並加快我們在多種適應症的創新生物防治解決方案開發。」

AgroSavfe 成立於 2013 年，作為獨特而強大的技術平台，可用於識別及開發跨多種適應症的新型標靶蛋白質生物防治解決方案，自成立以來就獲得了投資界及業界的認可。

全新企業形象 Biotalys 建立在其科學專業知識以及平台的驗證及降低風險的基礎上，反映了朝著成熟的糧食及作物保護業務發展的自然演變，與整個食物價值鏈相互作用，並提供結合類似化學的一致性能及生物學安全性的替代糧食及作物保護解決方案。

關於 Biotalys

Biotalys 是一家發展迅速且銳意變革的食品及作物保護公司，致力開發新一代的蛋白質生物防治解決方案，從而為未來塑造可持續及安全食品供應。

憑藉其突破性技術平台，公司開發了一系列有效且安全的產品，其作用模式新穎，可解決從土壤到碟上整個價值鏈的關鍵農作物害蟲及疾病問題。

Biotalys 的獨有蛋白質生物防治與化學品的高效能特性及生物製品的清潔安全性相結合，使其成為收割作物前後施用的理想作物保護劑。該公司擬定於 2022 年在美國推出其首個生物殺菌劑，隨後將其引入全球市場。