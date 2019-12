SAN JOSE, Calif., 11 déc. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Splashtop Inc. , leader mondial dans le domaine des solutions d'accès et de support à distance et des solutions de collaboration, annonce des tarifs spéciaux à l’occasion des fêtes de fin d'année en France. Outre l'achat initial de Splashtop à prix réduit, les clients qui profitent de cette offre spéciale bénéficieront de ce même prix sur leurs renouvellements futurs.



Cette offre spéciale à durée limitée prendra fin le 31 décembre 2019. Les clients peuvent bénéficier des prix réduits et de leur remise à vie sur l'achat de n'importe quelle solution Splashtop Business Access ou Splashtop On-Demand Support (SOS) sur le site Web Splashtop.

Solutions d'accès à distance Splashtop

Splashtop Business Access est un outil d'accès à distance conçu pour les professionnels ayant besoin d'un accès distant à leurs ordinateurs. Les utilisateurs peuvent accéder à leurs ordinateurs Windows et Mac à partir de n'importe quel appareil Windows, Mac, iOS, Android et Chromebook et les contrôler à distance.

Splashtop Business Access permet aux clients d'économiser jusqu'à 80 % sur leurs frais annuels par rapport à TeamViewer Plan Remote Access .

Splashtop SOS est destiné aux centres d'assistance et de service, ainsi qu'aux professionnels de l'assistance informatique qui ont besoin d'accéder aux ordinateurs et appareils mobiles de leurs clients pour fournir une assistance à la demande. Les utilisateurs peuvent se connecter à n'importe quel appareil Windows, Mac, iOS et Android dès qu'ils ont besoin d'aide via un simple code de session.

Splashtop SOS permet aux clients d'économiser 60 % au minimum sur leurs frais annuels par rapport à TeamViewer Plan Premium .

Disponibilité

La remise est disponible dès maintenant. Aucun code promotionnel n'est nécessaire. Les nouveaux clients doivent acheter Splashtop Business Access ou Splashtop SOS sur le site Web Splashtop avant 23 h 59 le 31 décembre 2019.

Il est également possible de tester gratuitement Splashtop Business Access et Splashtop SOS sur le site Web Splashtop.

À propos de Splashtop

Basée dans la Silicon Valley, la société Splashtop Inc. propose des solutions de collaboration et d'accès à distance à la pointe de la technologie, pour un excellent rapport qualité-prix. Les services de bureau à distance Splashtop permettent aux utilisateurs d'accéder à leurs applications et données n'importe où, sur n'importe quel appareil. Les services de support à distance Splashtop permettent à l'équipe informatique et aux MSP de prendre en charge les ordinateurs, les appareils mobiles, les équipements industriels et l'Internet des objets (IoT). Les solutions de support à la demande Splashtop permettent aux équipes dédiées d'accéder à distance aux ordinateurs, ainsi qu'aux appareils iOS et Android afin d'apporter l'assistance requise. Les services de collaboration Splashtop, notamment Mirroring360 et Classroom, permettent un partage d'écran efficace, de type un-vers-plusieurs, sur tous les appareils. Plus de 20 millions d'utilisateurs profitent des produits Splashtop. Pour en savoir plus, consultez le site https://www.splashtop.com .