SAN JOSE, Kalifornien, Dec. 11, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Splashtop Inc. , ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für Fernzugriff, Zusammenarbeit und Remote-Support, hat in Deutschland Sonderpreise für einen begrenzten Zeitraum angekündigt. Zusätzlich zum Erwerb von Splashtop zu einem ermäßigten Preis können sich Kunden, die dieses spezielle Feiertagsangebot nutzen, ihren Rabatt für zukünftige Verlängerungen sichern.



Das zeitlich begrenzte Angebot gilt bis zum 31. Dezember 2019. Kunden erhalten die ermäßigten Preise und ihren lebenslangen Rabatt, indem sie ein beliebiges Splashtop Business Access- oder Splashtop On-Demand Support (SOS)-Paket über die Splashtop-Website erwerben.

Fernzugriffslösungen von Splashtop

Splashtop Business Access ist ein Fernzugriffs-Tool für Geschäftsleute, die aus der Ferne auf ihre Computer zugreifen müssen. Benutzer können von jedem Windows-, Mac-, iOS-, Android- und Chromebook-Gerät aus per Fernzugriff auf ihre Windows- und MacComputer zugreifen und diese steuern.

Mit Splashtop Business Access sparen Kunden bis zu 80 % ihrer jährlichen Kosten im Vergleich zum TeamViewer Single User Plan .

Splashtop SOS ist für Helpdesk-, Service-Desk- und IT-Supportmitarbeiter gedacht, die auf die Computer und Mobilgeräte ihrer Kunden zugreifen müssen, um Support nach Bedarf bereitzustellen. Benutzer können sich über einen einfachen Sitzungscode mit jedem beliebigen Windows-, Mac-, iOS- und Android-Gerät verbinden, sobald ihre Unterstützung benötigt wird.

Mit Splashtop SOS sparen Kunden 60 % oder mehr ihrer jährlichen Kosten im Vergleich zum TeamViewer Premium Plan .

Verfügbarkeit

Der Rabatt ist ab sofort verfügbar. Es ist kein Aktionscode erforderlich. Neukunden müssen Splashtop Business Access oder Splashtop SOS vor 23:59 Uhr am 31. Dezember 2019 über die Splashtop-Website erwerben.

Kostenlose Testversionen von Splashtop Business Access und Splashtop SOS sind ebenfalls auf der Splashtop-Website erhältlich.

Über Splashtop

Von seinem Sitz im Silicon Valley aus bietet Splashtop Inc. ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis und erstklassige Lösungen für den Fernzugriff auf Computer und die Zusammenarbeit. Mit den Remote Desktop Services von Splashtop können Benutzer überall und von jedem Gerät aus auf ihre Anwendungen und Daten zugreifen. Die Remote Support Services von Splashtop ermöglichen IT- und MSPMitarbeitern den Support von Computern, mobilen Geräten, Industrieanlagen und dem Internet of Things (IoT). Splashtop On-Demand Support-Lösungen ermöglichen Support- und Helpdesk-Teams den Fernzugriff auf Computer sowie iOS- und Android-Geräte, um Support zu leisten. Die Services von Splashtop für die Zusammenarbeit, einschließlich Mirroring360 und Classroom, ermöglichen eine effektive gemeinsame Bildschirmnutzung über mehrere Geräte hinweg. Mehr als 20 Millionen Benutzer profitieren von den Produkten von Splashtop. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.splashtop.com

