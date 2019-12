COMMUNIQUE DE PRESSE

Montrouge, le 11 décembre 2019

La Banque de Financement et d’Investissement du Groupe Crédit Agricole :

une banque d’experts, solide et rentable, au service des entreprises dans la durée

Dans la continuité du projet du Groupe et du Plan Moyen Terme 2022 du Groupe Crédit Agricole, Crédit Agricole CIB présente ce jour le détail de sa stratégie et de ses objectifs à l’horizon 2022.

Crédit Agricole CIB est une banque de financement et d’investissement qui a choisi d’être davantage tournée vers les entreprises et vers les activités de financements, avec un réseau international puissant et bien coordonné.

Son modèle stratégique, résilient, rentable et prudent, s’appuie sur :

Une organisation centrée clients, avec une mesure de la profitabilité automatisée et systématique,

Des activités de financements à forte valeur ajoutée générant un RONE (1) élevé,

élevé, Des activités de marché qui viennent compléter les activités de financements au service de ses clients,

Un profil de risque faible, soutenu par une approche experte et prudente des expositions.



Dans le cadre du PMT 2022, les objectifs à l’horizon 2022 combinent :

Le maintien d’un RONE au-dessus de 10%,

Une maîtrise des RWA (2) avec un objectif de 123 Mds€ de RWA en 2022,

avec un objectif de 123 Mds€ de RWA en 2022, Une croissance des revenus de +3% en moyenne par an d’ici 2022 portée par l’ensemble des métiers : Un développement de la banque commerciale transactionnelle (représentant ~25% de la croissance des revenus de 2018 à 2022), Une priorité donnée à 8 secteurs clé (croissance des revenus de +5% en moyenne par an), Une croissance de +300 M€ des revenus de FICC, Un doublement de la taille du portefeuille de financements verts.

portée par l’ensemble des métiers : Un coefficient d’exploitation bas (inférieur à 55%), avec une réduction des coûts de 190 M€ pour soutenir l’investissement,

(inférieur à 55%), avec une réduction des coûts de 190 M€ pour soutenir l’investissement, Le tout sous l’hypothèse d’une normalisation du coût du risque : 20 à 25 bp.

Crédit Agricole CIB va par ailleurs déployer plusieurs projets transverses, incluant :

Un projet humain visant à construire le futur en intégrant et formant les nouvelles générations d’experts, à mieux responsabiliser les collaborateurs et à diffuser largement les valeurs du Groupe,

visant à construire le futur en intégrant et formant les nouvelles générations d’experts, à mieux responsabiliser les collaborateurs et à diffuser largement les valeurs du Groupe, Le renforcement permanent de l’expertise des métiers , au cœur de la résilience de son modèle,

, au cœur de la résilience de son modèle, Un projet data sur trois ans, socle de sa stratégie digitale,

sur trois ans, socle de sa stratégie digitale, La consolidation de son rôle de leader en finance verte et durable, avec une extension de l’offre de solutions durables à tous les métiers.

Correspondant à une allocation de 9,5% des RWA RWA stables hors effets change, règlementaires et BSF

Un modèle résilient et rentable

Le modèle de Crédit Agricole CIB repose sur :

Une base de clientèle majoritairement Corporates (70% des revenus commerciaux 2018),

Des revenus portés par les solutions de financement (75% des revenus commerciaux),

Un réseau international puissant et bien coordonné (70% des revenus commerciaux générés hors de France).

Ce modèle, redéfini après 2007/2008 et déployé depuis 2011, génère des revenus récurrents, tout en restant peu exposé à la volatilité des marchés. Le profil de risque est faible grâce à une approche experte et prudente des expositions. Enfin, Crédit Agricole CIB affiche un coefficient d’exploitation bas, contribuant à un RONE élevé.

Une stratégie clients et internationale confirmée, avec un relais de croissance sur l’Asie-Pacifique

L’accompagnement des clients s’opère dorénavant via une organisation unifiée, regroupant 330 banquiers conseil et 220 banquiers d’investissement. Celle-ci permet d’être plus agile dans l’allocation des ressources et d’améliorer la sélectivité des clients. Elle est combinée à une approche sectorielle concentrée sur 8 secteurs, sur lesquels Crédit Agricole CIB prévoit de générer +5% de revenus en moyenne par an d’ici 2022.

En termes de géographie, l’Asie-Pacifique est le premier relais de croissance pour Crédit Agricole CIB avec un objectif de croissance des revenus d’ici 2022 de +6,4% en moyenne par an, dont environ +100 M€ d’ici 2022 en Chine.

Une expertise dans les activités de financements structurés, et des ambitions marquées sur la banque commerciale

Crédit Agricole CIB occupe historiquement des positions de leader sur les activités de financements d’actifs réels.

Ses objectifs sur les activités de financements sont de :

Maintenir son leadership dans les financements d’actifs réels ;

; Soutenir la croissance en continuant de promouvoir les solutions à forte valeur ajoutée (croissance de +6% de revenus en moyenne par an sur l’activité d’Acquisition Finance and Advisory) ;

(croissance de +6% de revenus en moyenne par an sur l’activité d’Acquisition Finance and Advisory) ; Renforcer ses capacités de distribution grâce à une plateforme mondiale et unifiée ;

grâce à une plateforme mondiale et unifiée ; Accélérer le développement de la banque commerciale transactionnelle qui contribuera pour environ 25% à la croissance des revenus de Crédit Agricole CIB d’ici 2022.

Des activités de marché complétant les activités de financements, avec des objectifs de rentabilité renforcés

La nouvelle organisation des activités de marché reflète les besoins des clients et couvre tant les solutions de financement de marché (crédit et titrisation) que les produits de couverture et d’investissement.

L’ambition est d’atteindre environ 2 Mds€ de revenus sur les activités FICC à horizon 2022. L’optimisation du dispositif permettra une réduction des coûts directs d’environ 10% sur le même horizon de temps.

Pour renforcer cette stratégie, Crédit Agricole CIB s’appuie sur la finance verte et durable, la data et le digital

Leader mondial dans les activités de finance verte et durable, Crédit Agricole CIB souhaite aller plus loin en :

Elargissant l’offre de solutions développement durable à l’ensemble des métiers de Crédit Agricole CIB,

Doublant la taille du portefeuille de financements verts pour atteindre 13 Mds€ d’ici 2022,

Restant dans le Top 5 mondial en finance verte et durable.

Crédit Agricole CIB déploie par ailleurs un projet data sur trois ans, socle de sa stratégie digitale de long terme et se dote d’une équipe d’innovation directement rattachée au Directeur général de Crédit Agricole CIB.

