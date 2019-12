Soprano Oyj pörssitiedote 11.12.2019 klo 09.00



Soprano Oyj:n uudet osakkeet on merkitty kaupparekisteriin

Soprano Oyj:n 20.11.2019 päivätyn hallituksen päätöksen mukaisessa osakeannissa merkityt yhteensä 275 857 uutta osaketta on tänään rekisteröity kaupparekisteriin.



Osakeanti liittyy hallituksen vuosipalkkioiden maksuun Soprano Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 26.4.2019 päätöksen mukaisesti 1.6 - 30.9.2019 välisen ajan Soprano Oyj:n osakkeen päätöskurssien keskikurssin mukaan, joka oli 0,290 euroa.

Yhtiön osakepääoma ei muutu osakeannin johdosta. Rekisteröity osakepääoma on 96.000,00 euroa. Rekisteröimisen jälkeen yhtiöllä on yhteensä 18 570 047 kappaletta osakkeita ja ääniä. Uudet osakkeet tulevat julkisen kaupankäynnin kohteeksi yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla arviolta 12.12.2019 alkaen.

Soprano Oyj





Lisätietoja:

Soprano Oyj, Talousjohtaja Panu Kauppinen, +358 44 236 3740, panu.kauppinen@soprano.fi





Soprano Group – Lifelong Learning for Working Professionals

Soprano Group on Pohjoismaiden johtava yksityinen koulutusorganisaatio. Vuonna 2018 koulutuksiimme osallistui 25905 henkilöä 2250 organisaatiosta. Soprano Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle.



Sopranon kuuden businesskoulun 1500 koulutusohjelmaa ovat erikoistuneet informaatioteknologiaan, johtamiseen, viestintään, taloushallintoon ja kansainväliseen kauppaan. Tarjoamme diplomit, sertifikaatit ja ammattitutkinnot perinteisesti luokkahuonekoulutuksena, verkon yli remote-koulutuksena ja tekoälyavusteisena online-koulutuksena. Uuden teknologian avulla teoreettiset opinnot, käytännön projektit, testit ja keskustelut kollegoiden ja kouluttajien välillä voidaan tehdä yhä useammin kokonaan verkossa. Tavoittelemme monistettavaa ja hyvin skaalautuvaa kansainvälistä koulutusliiketoimintaa.



Sopranon omat asiantuntijat palvelevat koulutuskeskuksissa kolmessa maassa ja seitsemässä kaupungissa, Helsingissä, Tampereella, Jyväskylässä, Oulussa, Tukholmassa, Göteborgissa ja Pietarissa, verkoston kautta kymmenissä maissa sekä virtuaalisesti ympäri maailman. Sopranolle on myönnetty Avainlippu-tunnus.



Soprano Group | MIF | Infor | Johtamistaidon Opisto | Fintra | Informator | Tieturi | www.soprano.fi



Lisätietoja yrityksestämme ja palveluistamme:

Soprano Oyj

www.soprano.fi

www.mifacademy.com



Informator Tieturi Group

www.informator.se

www.tieturi.fi



Management Institute of Finland MIF

www.mif.fi

www.infor.fi

www.jto.fi

www.fintra.fi