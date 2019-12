JLT Mobile Computers stärkt seine führende Position auf dem robusten Computermarkt durch Aufrüstung der VERSO™-Serie

Dank einer bis zu 70% höheren Leistungssteigerung sind komplexe Anwendungen wie Echtzeit-Videoanalyse und grafische Animation nun auch im anspruchsvollen Umfeld von z.B. Bergbau, Öl- & Gasindustrie oder Landwirtschaft möglich

Växjö, Schweden, 11. Dezember 2019 * * * JLT Mobile Computers, ein führender Entwickler und Hersteller robuster Computer für anspruchsvolle Einsatzumgebungen, hat die Fahrzeugcomputer seiner VERSO™-Serie aufgerüstet. Kunden mit hohen Rechenleistungsanforderungen haben nun die Wahl zwischen leistungsstarken, hochmodernen Intel® Core™ i3 oder Core™ i7 Prozessoren mit der Kaby Lake CPU-Architektur der 7. Generation.

Durch die Aufrüstung der VERSO-Serie festigt JLT seine Führungsposition als Anbieter der leistungsfähigsten robusten Fahrzeugcomputer der Branche. VERSO-Modelle, die mit einem Kaby Lake Core i7-Prozessor ausgestattet sind, bieten 30‑70% mehr Leistung im Vergleich zu VERSO-Computern der Vorgängergeneration und allen bekannten direkten Wettbewerbern. Von Grund auf für höchste Leistung, Qualität und Robustheit konzipiert, setzt die aktuelle VERSO-Serie einen neuen Maβstab in Punkto Rechenleistung bei fahrzeugmontierten Computern.

Kunden mit höchsten Leistungsanforderungen profitieren bei der Intel Core i7‑Option von 50% mehr CPU und 30-70% mehr Grafikleistung. Darüber hinaus kann die standardmäßige 8 GB-Konfiguration des schnellen, effizienten DDR4-Speichers auf 16 GB oder sogar 32 GB erweitert werden, um die Verarbeitung großer Datenmengen in Echtzeit zu unterstützen. Mit dieser massiven Leistungssteigerung können Kunden nun modernste Thick-Client-Anwendungen wie Echtzeit-Videoanalyse oder hochauflösende grafische Animationen ausführen sowie komplexe neue Benutzeroberflächen zur Verbesserung der allgemeinen Benutzerproduktivität erstellen.

Aber auch Kunden mit geringeren Leistungsanforderungen gewinnen Vorteile aus den Prozessor- und Technologie-Upgrades, denn selbst die Intel Core i3-Option bietet Kunden die gleiche oder bessere Leistung wie High-End-VERSO-Modelle der Vorgängergeneration, jedoch mit geringerem Stromverbrauch und niedrigeren Kosten als zusätzlichem Bonus. Das liegt daran, dass die neue Intel Kaby Lake Prozessor-Generationstechnologie deutlich mehr Leistung pro Watt liefert als die aktuelle Option.

Mit der neuen leistungsstarken VERSO-Serie richtet sich JLT an Kunden, die typischerweise Thick-Client-Anwendungen betreiben und neben dem zuverlässigen, störungsfreien Betrieb in anspruchsvollen Umgebungen entsprechend hohe Anforderungen an die Rechenleistung haben. Zielkunden finden sich in Branchen wie Bergbau, Öl- & Gasindustrie, Offshore, Landwirtschaft, GIS oder Verteidigung.

Die Computer der VERSO-Serie sind mit 10-, 12- oder 15-Zoll-LED-Displays erhältlich und wurden für die härtesten Einsatzbedingungen entwickelt. Sie sind staubdicht und hochbeständig gegen Flüssigkeiten, können bei extrem kalten und heißen Temperaturen eingesetzt werden und garantieren selbst bei Stromunterbrechungen störungsfreien Betrieb. Kunden haben die Wahl zwischen dem Intel Core i3-7100U Prozessor oder dem leistungsstärkeren Core i7-7600U Prozessor mit Turbo Boost. Beide sind als Dual-Core/Quad-Thread-Designs konzipiert, für Windows 10 LTSC optimiert und unterstützen das Trusted Platform Module (TPM) 2.0. Die Computer verfügen außerdem über eine integrierte Dual-Band WLAN 802.11ac, optional 4G LTE WWAN und GPS/GLONASS sowie Bluetooth 4.2 Kommunikation, um zuverlässige Konnektivität und Positionierung über große Flächen zu gewährleisten.

„Bei JLT geht es uns in erster Linie immer darum, das Geschäft unserer Kunden zu stärken, indem wir ihnen selbst in den entlegensten und schwierigsten Umgebungen eine problemlose Datenkommunikation ermöglichen“, sagt Per Holmberg, CEO von JLT Mobile Computers. „Deshalb haben wir die leistungsstärksten und zuverlässigsten robusten Fahrzeugcomputer der Welt entwickelt. Die neue VERSO-Serie liefert genug Leistung, um selbst die anspruchsvollsten Anwendungen in Branchen wie Bergbau, Energie- oder Landwirtschaft zu bewältigen.“

Die Computer der VERSO 15- und VERSO 12-Serie sind ab sofort verfügbar. Das Modell VERSO+ 10, der kleinste robuste 10-Zoll-Computer der Branche, ist im ersten Quartal 2020 mit den gleichen Prozessoroptionen erhältlich.

Wie alle JLT-Produkte werden auch die Computer der VERSO-Serie mit dem JLT:Care Service-Abkommen ausgeliefert. Es garantiert Kunden Serviceleistungen zu im Voraus festgelegten Kosten für eine Dauer von bis zu fünf Jahren.

Um mehr über JLT Mobile Computers, unsere Produkte, Dienstleistungen und Lösungen zu erfahren, besuchen Sie www.jltmobile.com.





Über JLT Mobile Computers

JLT Mobile Computers ist ein führender Hersteller von robusten Mobilcomputern für den Einsatz unter anspruchsvollen Umgebungsbedingungen. Die in Schweden entwickelten und gebauten PC-ähnlichen Computer sind für den professionellen Einsatz konzipiert und durch höchste Zuverlässigkeit auch unter dem Einfluss von Feuchtigkeit, Staub, Vibrationen, elektromagnetischen Feldern und extremen Temperaturen gekennzeichnet. Dieses Maß an Zuverlässigkeit wird beispielsweise im Transportwesen, in der Lagerhaltung und Logistik, im Forstwesen, im Bergbau, in der Automatisierungstechnik, für militärische Anwendungen und für Rettungsfahrzeuge benötigt. JLT ist weltweit aktiv und besitzt Niederlassungen in Schweden und den USA, ergänzt durch ein Netz von Vertriebspartnern, die komplette Lösungen und Vor-Ort-Unterstützung anbieten. Das Unternehmen hat seit seiner Gründung bereits mehr als 100.000 PCs verkauft und erzielte 2018 einen Umsatz von 130 Mio. schwedischen Kronen. Die Unternehmenszentrale im schwedischen Växjö beherbergt die Bereiche Entwicklung, Kundendienst und Verwaltung. Das 1994 gegründete Unternehmen ist seit 2002 an der Nasdaq First North Growth Market unter dem Symbol JLT gelistet; aktuell agiert Eminova Fondkommision AB als Certified Advisor. Weitere Informationen finden Sie auf www.jltmobile.com sowie bei LinkedIn und Twitter.

