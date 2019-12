Avec la nouvelle mise à jour de sa gamme VERSO™, JLT Mobile Computers renforce son leadership en matière de performances dans le secteur des ordinateurs durcis

jusqu'à 70% d'amélioration des performances des applications avancées, notamment l'analyse vidéo en temps réel et les animations graphiques pour des secteurs tels que l'exploitation minière, le pétrole & le gaz et l'agriculture.

Växjö, Suède, le 11 décembre 2019 * * * JLT Mobile Computers, l'un des principaux fabricants et fournisseurs d'ordinateurs de haute fiabilité pour les environnements exigeants, annonce une nouvelle version « upgradée » de sa série d’ordinateurs embarqués VERSO™. Les clients ayant d’importantes exigences en matière de performances de calcul ont désormais le choix entre de puissants processeurs de pointe Intel® Core™ i3 ou Core™ i7 sous architecture CPU Kaby Lake de 7e génération.

Avec ses ordinateurs VERSO mis à niveau, JLT conforte sa position de leader en offrant les ordinateurs embarqués industriels les plus puissants et les plus robustes du marché. Les modèles VERSO, équipés d'un processeur Kaby Lake Core i7, offrent des performances de 30 à 70 % supérieures à celles des ordinateurs VERSO de la génération précédente ou de tout concurrent direct connu. Conçue dès le départ pour combiner performances de pointe, qualité et robustesse les plus élevées, cet « upgrade » de la série VERSO fait passer les performances des ordinateurs embarqués à un niveau supérieur.

Les clients ayant des exigences de performances maximales bénéficieront d'un processeur 50 % plus efficient et de performances graphiques 30 à 70 % plus élevées avec l'option Intel Core i7. De plus, la configuration standard déjà rapide et efficace de 8 Go de mémoire vive DDR4 peut être étendue à 16 Go voire même 32 Go pour faciliter le traitement de grandes quantités de données en temps réel. Grâce à cette augmentation massive des performances, les clients peuvent désormais exécuter des applications client « lourdes » gourmandes en ressources telles que l'analyse vidéo en temps réel, ou des animations graphiques en haute résolution, ainsi que créer de nouvelles interfaces perfectionnées pour améliorer la productivité globale des utilisateurs.

Les clients ayant des exigences de performance moindres bénéficieront également des mises à niveau des processeurs et de l’ensemble de la technologie. Même avec l'option Intel Core i3, les clients obtiendront des performances identiques ou supérieures à celles des modèles haut de gamme de la série VERSO précédente, mais avec une consommation d'énergie et des coûts moindres. En effet, la technologie la plus avancée des processeurs Intel Kaby Lake offre des performances par watt considérablement supérieures à celles de l’option actuelle.

Avec la nouvelle série VERSO « haute performance », JLT s'adresse aux clients qui exécutent des applications client « lourdes » avec des exigences élevées en matière de puissance de calcul, de fiabilité et de fonctionnement irréprochables dans des environnements difficiles. Les clients les plus susceptibles d’être intéressés se trouvent dans des segments de l'industrie tels que les mines, le pétrole et le gaz, l'offshore, l'agriculture, les Systèmes d’Information Géographique et la défense.

Les ordinateurs de la série VERSO sont disponibles avec des écrans LED de 10, 12 ou 15 pouces et sont conçus pour résister aux environnements les plus difficiles. Ils sont étanches à la poussière et très résistants aux liquides, ils peuvent être utilisés à des températures extrêmement froides ou chaudes et résistent aux coupures de courant sans subir d’arrêt. Les clients peuvent choisir entre le processeur Intel Core i3-7100U ou le processeur Core i7-7600U plus avancé avec Turbo Boost. Les deux sont des conceptions dual-core/quad-thread, optimisés pour Windows 10 LTSC et supportent le Trusted Platform Module (TPM) 2.0. Les ordinateurs sont également équipés d'un WLAN 802.11ac, double bande, intégré, d'un WWAN et d'un GPS/GLONASS 4G LTE en option ainsi qu’une communication Bluetooth 4.2 pour assurer une connectivité et un positionnement fiables sur de grandes surfaces.

« JLT a pour objectif de dynamiser l'activité de ses clients en leur permettant de communiquer des données sans tracas, même dans les environnements les plus reculés et les plus difficiles », a déclaré Per Holmberg, PDG de JLT Mobile Computers. « C’est pourquoi nous avons développé les ordinateurs embarqués les plus performants et les plus fiables au monde. La nouvelle série VERSO offre des performances suffisantes pour prendre en charge des applications très avancées dans les secteurs des mines, de l'énergie, de l'agriculture et les industries similaires. »

Les ordinateurs VERSO 15 et VERSO 12 sont disponibles dès aujourd'hui,. Le modèle VERSO+ 10, qui est le plus petit ordinateur durci de 10 pouces de l'industrie, sera disponible au premier trimestre 2020 avec les mêmes choix de processeur.

Comme tous les produits JLT, les ordinateurs de la série VERSO sont disponibles avec les contrats de maintenance « JLT : Care » qui offrent aux clients un niveau de garantie de services à un coût prédéterminé pour une période pouvant aller jusqu’à cinq ans.

Pour en savoir plus sur JLT Mobile Computers, nos produits, services et solutions, consultez notre site www.jltmobile.com.

Au sujet de JLT Mobile Computers

JLT Mobile Computers est l’un des principaux fabricants d'ordinateurs mobiles durcis pour les environnements exigeants. Conçus et fabriqués en Suède pour un usage professionnel, ces ordinateurs de type PC se caractérisent par une très grande fiabilité en présence d'humidité, de poussière, de vibrations, de champs électromagnétiques ou de températures extrêmes. Cette robustesse s’avère nécessaire à leur utilisation dans des secteurs tels que le transport, l'entreposage et la logistique, l’exploitation forestière et minière, l’automatisation, les applications militaires et le sauvetage. JLT Intervient à l'échelle mondiale à partir de ses bureaux en Suède et aux États-Unis, mais aussi par l’intermédiaire d’un réseau de partenaires commerciaux qui offrent des solutions complètes et une assistance locale. JLT a livré plus de 100 000 PC depuis sa création. Pour l’exercice 2018, JLT a enregistré un chiffre d'affaires de 130 millions SEK. Son siège suédois de Växjö abrite ses divisions de conception, de maintenance et d’administration. Fondée en 1994, la société est cotée depuis 2002 au Nasdaq First North Growth Market, sous le symbole JLT ; Eminova Fondkommision AB agit en tant que conseiller agréé. Pour tout complément d’information, veuillez consulter le site : www.jltmobile.com. Vous pouvez aussi suivre JLT et réagir via LinkedIn et Twitter.

