December 11, 2019 03:00 ET

JLT Mobile Computers stärker sin position som prestandaledare på marknaden för stryktåliga datorer med uppgraderad VERSO™-serie

Upp till 70 % prestandaökning möjliggör avancerade applikationer, inklusive videoanalys i realtid och grafiska animationer inom branscher som gruvdrift, olja, gas och jordbruk

Växjö, Sverige, 11:e december, 2019 * * * JLT Mobile Computers, utvecklare och tillverkare av stryktåliga datorer för krävande miljöer, lanserar sin uppgraderade VERSO™-serie av datorer för fordonsmontering. Kunder med höga krav på prestanda kan nu välja mellan kraftfulla, toppmoderna Intel® Core™ i3- och Core™ i7-processorer med 7:e generationens Kaby Lake CPU-arkitektur.

Med sina uppgraderade VERSO-datorer cementerar JLT sin ledande position genom att erbjuda de mest kraftfulla, ruggade fordonsmonterade datorerna i branschen. VERSO-datorer utrustade med Kaby Lake Core i7-processor ger 30-70 % högre prestanda jämfört med tidigare generationer VERSO-datorer och alla kända, direkta konkurrenter. Den uppgraderade VERSO-serien är konstruerad från grunden för att kombinera branschledande prestanda med högsta kvalitet och slitstyrka och tar prestandan hos fordonsmonterade datorer till en ny nivå.

Kunder med krav på maximala prestanda kan dra nytta av 50 % högre CPU-prestanda och 30-70 % högre grafik-prestanda med Intel Core i7-alternativet. Vidare kan 8 GB-standardkonfigurationen med sitt snabba, effektiva DDR4-minne utökas till 16 GB, eller till och med 32 GB, för att hantera stora mängder data i realtid. Denna massiva prestandaökning gör att JLT:s kunder nu kan köra avancerade, tjocka klientapplikationer som realtidsvideoanalys eller högupplösta grafiska animationer, samt skapa nya och avancerade användargränssnitt för att förbättra användarens produktivitet.

Även kunder med lägre prestandakrav kan dra fördelar av processor- och teknikuppgraderingarna. Med Intel Core i3-alternativet får kunderna samma eller bättre prestanda jämfört med vad som tidigare erbjudits i de avancerade VERSO-modellerna, i kombination med ytterligare fördelar som lägre strömförbrukning och kostnad. Detta beror på att den mer avancerade Intel Kaby Lake-processorteknologin ger betydligt högre prestanda per watt än det nuvarande alternativet.

Med den nya och högpresterande VERSO-serien riktar sig JLT mot kunder som vanligtvis kör tjocka klientapplikationer med höga krav på datorkraft och som har behov av pålitlig, problemfri drift i utmanande miljöer. Målgrupperna finns inom branscher som gruvdrift, olja och gas, offshore, jordbruk, GIS och försvar.

VERSO-seriens datorer finns att få med 10-, 12- eller 15-tums LED-skärmar och är utformade för att tåla de mest utmanande miljöerna. De är okänsliga för damm och är mycket resistenta mot vätskor, kan användas vid extremt låga och höga temperaturer och hanterar strömavbrott utan driftstopp. Kunder kan välja mellan Intel Core i3-7100U-processorn eller den mer avancerade Core i7-7600U-processorn med Turbo Boost. Båda är dual-core/quad-thread-konstruktioner, optimerade för Windows 10 LTSC och har stöd för Trusted Platform Module (TPM) 2.0. Datorerna har också integrerat dual-band WLAN 802.11ac, 4G LTE WWAN och GPS/GLONASS (tillval) samt Bluetooth 4.2-kommunikation för att säkerställa tillförlitlig uppkoppling och positionering över stora områden.

"Syftet i allt vi gör är stärka kunders affärer genom att möjliggöra problemfri datakommunikation även i de mest avlägsna och utmanande miljöer" säger Per Holmberg, VD på JLT Mobile Computers. "Det är därför vi utvecklat de snabbaste och mest robusta fordonsmonterade datorerna i världen. Den nya VERSO-serien levererar prestanda för att hantera mycket avancerade applikationer inom gruvdrift, energi, jordbruk och liknande branscher. ”

VERSO 15 and VERSO 12 finns tillgängliga för omgående leverans. VERSO+ 10, som är branschens minsta ruggade 10-tumsdator, kommer att uppgraderas med samma processoralternativ under första kvartalet 2020.

I likhet med övriga JLT-produkter, är datorerna i VERSO-serien tillgängliga med JLT:Care serviceavtal med garanterade servicenivåer till i förväg bestämda kostnader i upp till fem år.

För att läsa mer om JLT Mobile Computers och dess produkter och tjänster, besök www.jltmobile.com.

Förfrågningar Presskontakt JLT Mobile Computers (EMEA) JLT Mobile Computers Inc. (USA) PRismaPR Per Holmberg, VD Eric Miller, VD, JLT Inc. Monika Cunnington Telefon: +46 470 53 00 53 Telefon: +1 480 705 4200 x215 Telefon: +44 20 8133 6148 per.holmberg@jltmobile.com

www.jltmobile.com eric.miller@jltmobile.com

www.jltmobile.com monika@prismapr.com

www.prismapr.com

Om JLT Mobile Computers

JLT Mobile Computers är en ledande utvecklare av stryktåliga mobila datorer för de tuffaste miljöerna. Datorerna av PC-typ är utvecklade och tillverkade i Sverige för professionellt bruk och kännetecknas av mycket hög driftsäkerhet trots fuktighet, damm, vibrationer, elektromagnetiska fält eller extrema temperaturer – driftsäkerhet som krävs för användning inom områden såsom lager/logistik, transport, hamnar och gruvor. JLT agerar globalt med kontor i Sverige och USA och med ett internationellt nätverk av återförsäljare som tillhandahåller helhetslösningar och lokal support. Sedan företagets grundande har mer än 100 000 datorer levererats. Under 2018 omsatte JLT 130 MSEK. Huvudkontoret med utveckling, service och administration ligger i Växjö. Företaget grundades 1994 och bolaget är sedan 2002 noterat på Nasdaq First North Growth Market under symbolen JLT med Eminova Fondkommission AB som Certified Advisor. För mer information, besök jltmobile.com. Du kan också följa JLT på LinkedIn och Twitter.

